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Analiz : Spam posta oranı 12 yıl sonra ilk kez yüzde 50'nin altına indi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Spam posta oranı 12 yıl sonra ilk kez yüzde 50'nin altına indi

İnternet aleminde kullanıcı sayısının bu yıl 3 milyar barajını geçeceği tahmin edilirken, kullanıcı sayısı ile aynı oranda artan başka bir parametre var ki o da zararlı yazılımlar. Neredeyse internetten bile daha eski olan zararlı yazılımlar varlıklarını katlayarak artırıyor.

Symantec tarafından yayımlanan rapora göre Haziran ayında 57.6 milyon adet yeni zararlı yazılım aramıza katıldı. Bu rakam Mayıs ayında 44.5 milyon, Nisan ayında 29.2 milyon civarındaydı. 

Spam posta tarafında ise bir azalma durumu söz konusu. Rapora göre toplam spam posta oranı yüzde 49.7 oldu ve 2003 yılından bu yana ilk kez yüzde 50 barajının altına indi. Spam posta ile paralel olarak yemleme ve eposta tabanlı zararlı yazılımlarda da azalma oldu.

Spam postanın en popüler olduğu dönemler mobil cihazların yaygın kullanım alanı bulması ile aynı zaman dilimine denk geliyor. Mobil cihazlar ile internet kullanıcılarına saldıracak daha farklı alanlar bulan hackerlar bu bakımdan spam postaya daha az ilgi gösteriyor ve diğer alanlara ağırlık veriyor. 

Bu alanlardan birisi rehine yazılımları. Sistemi kilitleyerek fidye karşılığı açma vaadinde bulunan rehine yazılımları Haziran ayında 477 bin adet tespit edildi ve son iki ayda artış gösterdi. Nisan ayında rehine yazılımları sayısı en az düzeydeydi. 

Dosyaları şifreleyerek para isteyen ve web tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden bulaşan kripto rehine yazılımları da Aralık 2014 tarihinden bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. 

Zararlı yazılımlar en çok üretim sektörünü hedef alıyor. Mayıs ayında yüzde 41 olan oran Haziran ayında yüzde 22'ye gerilese de yine de sektör ilk sırayı koruyor. Ardından ise finans, sigorta, emlak ve profesyonel hizmet sektörü geliyor. 

İnternette büyük popülarite kazanan sosyal medyada da pek çok yeni hacker taktiği tespit edildi. Bunlar arasında kurbanların hesaplarından habersiz paylaşılan dolandırıcılık linkleri, sahte gruplara katılım davetleri, sahte Beğen butonları, sahte uygulama teklifleri, farklı siteler üzerinden yorum yapmaya ikna etme yer alıyor.  

http://www.symantec.com/content/en/us/enterprise/other_resources/intelligence-report-06-2015.en-us.pdf Yorum Yaz
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