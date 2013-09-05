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Analiz : Windows Phone, Avrupa'da yüzde 8.3 pazar payına ulaştı

5 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Windows Phone, Avrupa'da yüzde 8.3 pazar payına ulaştı

Microsoft'un Nokia'yı satın almasıyla birlikte Windows Phone ekosistemine hareketlilik geleceği düşünülürken, ekosistem Avrupa'da pazar payını artırmaya devam ediyor.

Kantar tarafından yapılan analize göre Windows Phone işletim sistemi; İngiltere, İspanya, Fransa, Almanya ve İtalya'dan oluşan 5 büyük pazarda ortalama yüzde 8.2 pazar payına erişmiş durumda. Bir yıl önceye göre 3.3 puanlık bir artış söz konusu. Windows Phone en yüksek pazar payına yüzde 12 ile Meksika'da ulaşmış durumda. Çin'de yüzde 2.5, ABD'de yüzde 3.5 pazar payı mevcut.

Android işletim sistemi en yüksek pazar payına İspanya'da yüzde 89.9 ile ulaşmış durumda. Avrupa ortalaması yüzde 69.1 iken genel ortalaması ise yüzde 65 civarında. 

iPhone ise en yüksek pazar payına memeleketi ABD'de yüzde 43.4 ile ulaştı ve yüzde 51 paya sahip Android işletim sistemini zorlamaya başladı. iPhone'un Android'i zorladığı ikinci ülke ise İngiltere. Burada iOS işletim sistemi yüzde 31, Android işletim sistemi yüzde 55 pazar payına sahip.

Bununla birlikte bazı ülkelerde yüzde 6'ya kadar düşen pazar payı ve yüzde 18'lik Avrupa ortalaması ile genel pazar payı  yüzde 19 civarında. 

BlackBerry işletim sistemi sadece Meksika'da yüzde 10 pazar payına ulaşırken, hiç bir ülkede yüzde 4 seviyesini geçemiyor. Bu bakımdan genel ortalaması yüzde 3 civarında kalıyor.

Önümüzdeki dönemde standart işletim sistemli telefonlardan akıllı telefonlara geçişin artacağı ve Android ve iOS işletim sisteminin pazar paylarını artıracağı belirtiliyor.  

http://wmpoweruser.com/kantar-windows-phone-hits-record-high-of-8-2-market-share-in-europe/ Yorum Yaz
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wolf silver 5 yıl en beğenilen
wındows phone 8 GDR3 guncellemesı ıle daha fazla bır pay elde edecek..
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OverClocK1ng 5 yıl
wolf silver
wındows phone 8 GDR3 guncellemesı ıle daha fazla bır pay elde edecek..

Aksine Microsoft, Nokia adını kaldırmasıyla birlikte ve telefonların üzerinde marka olarak Nokia yerine Microsoft yazmaya başlamasıyla düşmeye başlayacak...
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Dogu-E 5 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng
wolf silver
wındows phone 8 GDR3 guncellemesı ıle daha fazla bır pay elde edecek..

Aksine Microsoft, Nokia adını kaldırmasıyla birlikte ve telefonların üzerinde marka olarak Nokia yerine Microsoft yazmaya başlamasıyla düşmeye başlayacak...

Bu sefer noktasından virgülüne kadar haklısın

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MegaWolt38 5 yıl
Hep diyorum üst seviye android haricinde android cihaz alınmaz. Onun yerine 1000-tl altı çok güzel, akıcı ve stabil wp telefonlar var. Dandik androidlere bin çeker.
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eozenir 5 yıl
wp en iyisi. sağlam geliyor
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sahankazim 5 yıl
Markete önem vermedikleri, sosyal uygulamaları (facebook,twitter, instagram) andorid, ios sevisine getirmedikleri sürece malesef bi şey olmayacak. Gençler hep bunlara önem veriyorlar.
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gokhans19 5 yıl
wolf silver
wındows phone 8 GDR3 guncellemesı ıle daha fazla bır pay elde edecek..

Nokia microsofta satıldıktan sonra gördüğüm herkes elindeki lumiayı satmaya başladı. Bana kalırsa çok düşük olan bu oran dahada düşer 2014te raporlara bakmak lazım.
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insunwetrust 5 yıl gokhans19
gokhans19

wolf silver

wındows phone 8 GDR3 guncellemesı ıle daha fazla bır pay elde edecek..


Nokia microsofta satıldıktan sonra gördüğüm herkes elindeki lumiayı satmaya başladı. Bana kalırsa çok düşük olan bu oran dahada düşer 2014te raporlara bakmak lazım.

birincisi, satılmış telefon pazarpayına katkı yapmıştır bir defa, alınmıştır. ikincisi, ben lumia 920 başlında ve 925 başlığında Lumia'mı satacağım çünkü Microsoft aldı diyen görmedim. kaldı ki bence microsoft artık işletim sistemine ve lumia'ya daha çok özen gösterecek, çünkü lumia ailesi microsoft'un öz evladı konumunda.

yine de nokia'nın satılmasına üzülmedim değil. umarım nokia'nın çizgisi bozulmaz.
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redbest 5 yıl gokhans19
gokhans19

wolf silver

wındows phone 8 GDR3 guncellemesı ıle daha fazla bır pay elde edecek..


Nokia microsofta satıldıktan sonra gördüğüm herkes elindeki lumiayı satmaya başladı. Bana kalırsa çok düşük olan bu oran dahada düşer 2014te raporlara bakmak lazım.

Bu cocuga cok guluyorum ya.
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WB 5 yıl
Microsoft un ciddi calisma yapmasi lazim, ana ekran icin tasarladigi yeni arayuz gibi diger menulerde ve ekranlarda benzer yenilikler getirmesi gerekli, suanki sistemde cezbedici hic birsey yok..
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Technotronic 5 yıl
Rakamlar çok düşük , windows bir an önce marketini genişletmeli.
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wolf silver 5 yıl en beğenilen
wındows phone 8 GDR3 guncellemesı ıle daha fazla bır pay elde edecek..
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The Neighbourhood 5 yıl
çöp





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The boomb has been planted
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