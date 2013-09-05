Analiz : Windows Phone, Avrupa'da yüzde 8.3 pazar payına ulaştı





Microsoft'un Nokia'yı satın almasıyla birlikte Windows Phone ekosistemine hareketlilik geleceği düşünülürken, ekosistem Avrupa'da pazar payını artırmaya devam ediyor.





Kantar tarafından yapılan analize göre Windows Phone işletim sistemi; İngiltere, İspanya, Fransa, Almanya ve İtalya'dan oluşan 5 büyük pazarda ortalama yüzde 8.2 pazar payına erişmiş durumda. Bir yıl önceye göre 3.3 puanlık bir artış söz konusu. Windows Phone en yüksek pazar payına yüzde 12 ile Meksika'da ulaşmış durumda. Çin'de yüzde 2.5, ABD'de yüzde 3.5 pazar payı mevcut.





Android işletim sistemi en yüksek pazar payına İspanya'da yüzde 89.9 ile ulaşmış durumda. Avrupa ortalaması yüzde 69.1 iken genel ortalaması ise yüzde 65 civarında.





iPhone ise en yüksek pazar payına memeleketi ABD'de yüzde 43.4 ile ulaştı ve yüzde 51 paya sahip Android işletim sistemini zorlamaya başladı. iPhone'un Android'i zorladığı ikinci ülke ise İngiltere. Burada iOS işletim sistemi yüzde 31, Android işletim sistemi yüzde 55 pazar payına sahip.





Bununla birlikte bazı ülkelerde yüzde 6'ya kadar düşen pazar payı ve yüzde 18'lik Avrupa ortalaması ile genel pazar payı yüzde 19 civarında.





BlackBerry işletim sistemi sadece Meksika'da yüzde 10 pazar payına ulaşırken, hiç bir ülkede yüzde 4 seviyesini geçemiyor. Bu bakımdan genel ortalaması yüzde 3 civarında kalıyor.





Önümüzdeki dönemde standart işletim sistemli telefonlardan akıllı telefonlara geçişin artacağı ve Android ve iOS işletim sisteminin pazar paylarını artıracağı belirtiliyor.

http://wmpoweruser.com/kantar-windows-phone-hits-record-high-of-8-2-market-share-in-europe/