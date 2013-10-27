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Analiz : Windows Phone kullanıcı sayısı 70 milyona yaklaştı, Android ise 900 milyonu geçti

5 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Windows Phone kullanıcı sayısı 70 milyona yaklaştı, Android ise 900 milyonu geçti

İnsanların teknolojiye daha fazla erişebilmesi ve adapte olması, buna bağlı olarak mobil ve masaüstü platformların kullanıcı sayılarının giderek artmasını sonuç veriyor. Global Web Index, işletim sistemlerinin kullanıcı sayılarını ölçtüğü bir analiz raporu yayımladı.

Rapora göre kullanıcı sayısı bakımından en büyük platform Windows platformu. Windows 7 sürümü 734 milyon, Windows XP sürümü 400 milyon, Windows 8 sürümü 168 milyon, Windows Vista ise 97 milyon kullanıcı sayısına sahip. Bu ise toplamda yaklaşık 1 milyar 400 milyon kullanıcı ediyor.

İkinci olarak ise Android platformu geliyor. Android akıllı telefon sürümleri 708 milyon, tablet sürümleri ise 216 milyon kullanıcı sayısı ile toplamda bir milyara yaklaşıyor. Üçüncü sırada ise iOS platformu yer alıyor. iPhone kullanıcıları 232 milyon, iPad kullanıcıları 165 milyon ile iOS toplamda 397 milyonluk bir ekosistem durumunda. Android tablet kullanıcılarının iPad kullanıcılarını geride bırakmış olduğu göze çarpıyor. Mac OS platformu ise toplamda 47 milyon kullanıcı sayısına sahip.

Windows Phone platformu ise 68 milyon kullanıcı sayısına ulaşmış. Yavaş ama istikrarlı bir şekilde büyüyen Windows Phone platformu özellikle Nokia'nın büyük desteğini görüyor. 

Mobil işletim sistemlerinin pazar payı ise Android yüzde 57, iOS yüzde 19, Windows Phone yüzde 5, BlackBerry yüzde 5 şeklinde.

Raporda PC pazarındaki yavaşlamanın Windows kullanıcı sayısını olumsuz etkilemesi bekleniyor. Bu nedenle 2014 sonlarında Android toplam kullanıcı sayısı Windows kullanıcı sayısını geride bırakacak. 

http://news.idg.no/cw/art.cfm?id=5CFE051D-EAB1-3EF7-32A1E6F7FE031C26 Yorum Yaz
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Illustrious. 5 yıl en beğenilen
Android - İOS - WP üçgeninden bıktık artık daa.. Forum işletim sistemi haberleriyle doldu.. İlla çok yorum alıyor, kavga gürültü ekşın oluyor diye haber yapıyorsanız, konsol sektöründeki iki dev (Xbox, Play Station) yeni nesil ürünlerini sunmaya başlamışken; onların önemli haberlerini ana sayfaya taşısanız, haber yapsanız çok daha fazla rağbet görürsünüz. Tamam onlara özel bölüm var ama, telefon markalarına özel bölümde var. Telefonla ilgili bu kadar çok haber çıkıyorken, konsol ile ilgili aylardan beri tek bir haberin olmaması şaşırtıcı.
Android - İOS - WP üçgeninden bıktık artık daa.. Forum işletim sistemi haberleriyle doldu.. İlla çok yorum alıyor, kavga gürültü ekşın oluyor diye haber yapıyo...
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kimi_raikonen 5 yıl
windows phone için 70 milyon iyi rakam hem daha 1 yıl oldu.android kullanıyorum ama geçen windowsphone cihazı inceleme fırsatım oldu.bence gereğinden fazla kötüleniyor popüler oyunların gelmesiyle ve arayüz güncellemesiyle harika bir işletim sistemi olacağı kanısındayım.
windows phone için 70 milyon iyi rakam hem daha 1 yıl oldu.android kullanıyorum ama geçen windowsphone cihazı inceleme fırsatım oldu.bence gereğinden fazla kötü...
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koyunsavar 5 yıl
myhotyro
Elma ile armut nasıl kıyaslanır? İşte böyle.

kurtlu elma
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desparado1453 5 yıl
Bazi arkadaslar tutturmus android stabil degil marketi cop.....iyide windowsun marketinide biliyoruz...androidde yuzune bakilmayan programlar o platformda ya yok yada asiri pahali .....daha dogru durust  telefonun icine ne yuklemisiz onu goremiyoruz.dosya yonetici sart.... Stabil olsa ne olur
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tolgatelli 5 yıl
darkaura
bir evde kac tane telefon var, kac tane windows pc? bide sadece internet ve sosyal media kullanan adam niye windows pc alsin. keza artik evine pc yerine tablet alanlarin sayisinda ciddi artis var. bunda fiyat faktorununde etkisi buyuk. windows pc gitgide genel eglence kullanimindan uzaklasip is ve profesyonel kullanima hapsoluyor. o geri zekali dedikleriniz bu arastirmalari yapmak icin ciddi paralar harcayip, kalifiye elemanlar barindiran ciddi danismanlik sirketleri. buyuk sirketler piyasanin gelecegini gorebilmek icin bu danismanlik hizmetlerine ciddi paralar oduyor. bu adamlarin yaptiklari ongoruye elinide hic bir reel veri, data olmadan geri zekalilik diyorsaniz, bilmiyorum ........

ulubatlıhasanin dediği gibi arm x86 veya 64lü ssitemlerini geçebilir,mobil gelecek çok hızlı çünkü ama yukarıdaki haber kaynağında da ne de başka bir yerde 2014 yılında android Windows pc'yi geçer diye bi haber yok,arm sayesinde belki 5-10sene sonra çok şey değişebilir,ama Windows Office sayesinde yine yerini alır,zaten haberde en hızlı büyüyen mobil işletim sistemi ios diyor ama burada veriliş biçimi farklı
gerizekalılık için ise anlayan anladı,
hala bu araştırma şirketleri bir halta yaramıyor,yarasalardı Amerika krizini de bilirlerdi yunanistanın sahte hesaplarını da ya da Amerikan merkez bankasının tahvil alımlarının azaltıp azaltmayacaığını da,ya da biliyorlar ama para kazandırdıkalrı müşteriler farklı mesela bizim bazı ulusal gazete sitelerinden borsa veya şirket haberlerine bakarsanız batarsınız çünkü büyük bir kitleyi etkileyip onlara para kaybettirirler küçük bir gruba para kazandırırlar,o yüzden samsung apple Microsoft gibi şirketler en iyi finans uzmanlarıyla çalışırlar,ama salak salak haber yapan o site analizleriyle değil,norveç Avrupa birliğinde bile değilken neyi analiz edecekler,gelişmiş bir ekonomileri var kafa rahat trafik sorunları yok dünya teknolojisini mi analiz edecekler,
mesela senin analizin bile daha doğru Windows pc git gide iş ve profesyonel kullanıma doğru kısıtlanıyor sanki,eğlence kısmı git gide mobile kayıyor,
sözün özü arm x86 sistemleri geçebilir ama 2014 yılında değil,tabi gökten 600milyon kullanıcı bir anda düşmezse
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darkaura 5 yıl tolgatelli
gereksiz politikaya girmek istemiyorum ama krizi bilmediklerini nerden biliyorsunuz. krizler genelde gelmeden cok once sinyallerini verir ama bazilari kriz olmasinida isteyebilir. ekonomi hocamin bir sozu vardi: zenginlik vardan yok olmaz, yoktan var olmaz. kriz dedigimiz sey aslinda zenginligin el degistirmesidir. senelerce sisirilen balonlar patladiginda kimin elinde kaldiysa orda yok olan zenginlik baskasina gecmis olur. konuyu saptirmadan. bu tip uluslararasi danismanlik sirketleriyle biraz muhattap oldum. ne kadar ciddi calistiklarini, bunyelerinde ne seviyede kalifiye elemanlar barindirdiklarini iyi biliyorum. yanilirlarmi, yanilabilirler, hatta kasitli yaniltabilirlerde ama elinizde ciddi veri dayanak olmadan onlar yanlis ben dogru demek komik kacar.
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alaz1903 5 yıl
omerfaruk18_34
samsung hersene satıyor 70 milyon zaten :)

WP platformunun %90'ını da Nokia elinde tutuyor ve WP8 piyasaya sürüleli yaklaşık 1 sene oldu zaten. Bence istikrarlı bir şekilde büyüyor WP ekosistemi. Windows Blue projesinin hayata geçmesi ile Windows ve WP uygulamaları arasında bütünlük sağlanınca asıl büyüme o zaman olur.
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senersongur 5 yıl
Demek ki Nokia Androidi seçse adamlar 1 milyari geçecekti. WP olunca bir numara olmuyor.
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itachi84 5 yıl
Ben androidi bırakıp windows a geçtim bunu nasıl ölçüyor acep. Bence bu şu ana kadar aktive edilmiş tüm android cihazların sayısı.
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e-Militarist 5 yıl itachi84
itachi84
Ben androidi bırakıp windows a geçtim bunu nasıl ölçüyor acep. Bence bu şu ana kadar aktive edilmiş tüm android cihazların sayısı.

Tabloda sen ve senin gibi wp ye geçenler de var işte. Yukardaki arkadaş ne diyor? Ağustos'ta 1 milyardı toplam rakam diyor. Ekim'e bakıyoruz. Rakam 900 milyonlara gerilemiş.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
android aldı başını gitti seneye 1. olur
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HeavyClocker 5 yıl
WP çok stabil ama uygulama eksikliği hala var. 300-400 milyon uygulama olduğu an WP kullanmaya devam ederim.
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tolgatelli 5 yıl
ulubatlısinan
Arm platformunun ilerde x86-x64 yerine geçme ihtimali var mıdır, yoksa saçmalıyormuyum?

Aslında söylediğin olabilir,çok çalışırlarsa tabi ki
üniversitede başıma gelen bir olayı anlatayım,
bir arkadaş bakın şimdi ortalığı karıştıracam dedi;haftaya analiz sınavı var dedikodusunu yaydı gelen herkese,sonra her gün her yeni gelen arkadaş veya farklı bölümlere bunu söyledi,aradan 5 gün geçti bir arkadaş doçentin yanından geldiğini söyledi ve haftaya sınav varmış dedi,halbuki beraber gittik ve doçent öyle bir şey demedi ama bizim dedikoduyu ilk çıkaran arkadaş "bakın ben dememiş miydim,haftaya sınav varmış" dedi,
tabi ki ondan sonraki 1ay boyunca sınva filan olmadıı,
"haberi uyduran" kendi yalanına inandı,
2014 sonunda android sayısı Windows pc kullanıcı sayısını geçecek diyen gerizekalı kimse bizim o arkadaşa benzetiyorum,gökten 500-600 milyon kullanıcı düşecek sanki veya windwos kullanan öğrenci velileri,dev şirketler vs "aaaa android çıkmış hadi bilgisayarları iptal edip android telefon veya tablet ile işlerimizi yapalım" diyeceklermiş,
seçmece misiniz kardeşim ya...
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darkaura 5 yıl tolgatelli
bir evde kac tane telefon var, kac tane windows pc? bide sadece internet ve sosyal media kullanan adam niye windows pc alsin. keza artik evine pc yerine tablet alanlarin sayisinda ciddi artis var. bunda fiyat faktorununde etkisi buyuk. windows pc gitgide genel eglence kullanimindan uzaklasip is ve profesyonel kullanima hapsoluyor.

o geri zekali dedikleriniz bu arastirmalari yapmak icin ciddi paralar harcayip, kalifiye elemanlar barindiran ciddi danismanlik sirketleri. buyuk sirketler piyasanin gelecegini gorebilmek icin bu danismanlik hizmetlerine ciddi paralar oduyor. bu adamlarin yaptiklari ongoruye elinide hic bir reel veri, data olmadan geri zekalilik diyorsaniz, bilmiyorum ........
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gokhans19 5 yıl
kpln04

oha 900 mü google artık bu kadar büyümenin hakkını verde şu kasma kusma laflarını vitir


Kasan androidden çok firmaların arayüzleri. Öncelikle firmalar arayüz optimizasyonlarını düzeltmeliler.

Bu sayılar sanırım lisanslı kullanım oranları. Pc windows hiç inandırıcı değil çünkü :D
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kucukyenici 5 yıl
900 Milyonu aşan kullanıcının bir bildiği vardır elbet! :-)
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kpln04 5 yıl kucukyenici
kucukyenici
900 Milyonu aşan kullanıcının bir bildiği vardır elbet! :-)

aynen madem android kasıyor donuyor virüslü niye bu kadar insan kullanıyor eksiciler daha iyi biliyor sanki
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e-Militarist 5 yıl kucukyenici
kucukyenici
900 Milyonu aşan kullanıcının bir bildiği vardır elbet! :-)

Ağustos'ta 1 milyarı aşmışken Ekim'de 900 milyona gerilemesinde etkisi olan 100 milyon kullanıcı da yanılıyor olamaz. Huzura ermişler androidden kaçarak.
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