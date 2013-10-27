Analiz : Windows Phone kullanıcı sayısı 70 milyona yaklaştı, Android ise 900 milyonu geçti





İnsanların teknolojiye daha fazla erişebilmesi ve adapte olması, buna bağlı olarak mobil ve masaüstü platformların kullanıcı sayılarının giderek artmasını sonuç veriyor. Global Web Index, işletim sistemlerinin kullanıcı sayılarını ölçtüğü bir analiz raporu yayımladı.





Rapora göre kullanıcı sayısı bakımından en büyük platform Windows platformu. Windows 7 sürümü 734 milyon, Windows XP sürümü 400 milyon, Windows 8 sürümü 168 milyon, Windows Vista ise 97 milyon kullanıcı sayısına sahip. Bu ise toplamda yaklaşık 1 milyar 400 milyon kullanıcı ediyor.





İkinci olarak ise Android platformu geliyor. Android akıllı telefon sürümleri 708 milyon, tablet sürümleri ise 216 milyon kullanıcı sayısı ile toplamda bir milyara yaklaşıyor. Üçüncü sırada ise iOS platformu yer alıyor. iPhone kullanıcıları 232 milyon, iPad kullanıcıları 165 milyon ile iOS toplamda 397 milyonluk bir ekosistem durumunda. Android tablet kullanıcılarının iPad kullanıcılarını geride bırakmış olduğu göze çarpıyor. Mac OS platformu ise toplamda 47 milyon kullanıcı sayısına sahip.





Windows Phone platformu ise 68 milyon kullanıcı sayısına ulaşmış. Yavaş ama istikrarlı bir şekilde büyüyen Windows Phone platformu özellikle Nokia'nın büyük desteğini görüyor.





Mobil işletim sistemlerinin pazar payı ise Android yüzde 57, iOS yüzde 19, Windows Phone yüzde 5, BlackBerry yüzde 5 şeklinde.





Raporda PC pazarındaki yavaşlamanın Windows kullanıcı sayısını olumsuz etkilemesi bekleniyor. Bu nedenle 2014 sonlarında Android toplam kullanıcı sayısı Windows kullanıcı sayısını geride bırakacak.

http://news.idg.no/cw/art.cfm?id=5CFE051D-EAB1-3EF7-32A1E6F7FE031C26