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Analiz : Xperia Z2 hariç diğer amiral gemi modelleri stok açısından rahat

5 yıl
580
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68
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Xperia Z2 hariç diğer amiral gemi modelleri stok açısından rahat

Rakiplerinden daha önce tanıtılmış olmasına rağmen Sony'nin yeni amiral gemi modeli Xperia Z2 halen stoklara ulaşabilmiş değil. Pek çok ülkede ön sipariş sayfasından kaldırılan cihaz dün yeniden boy göstermeye başlamıştı. Üretim sıkıntısı olduğuna dair ortalarda dolaşan iddialardan sonra pazar araştırmalarında da bu konu gündeme gelmeye başladı.

Farklı perakende kaynaklarından elde edilen bilgilere göre HTC, Samsung ve LG yeni amiral gemi modellerinin dağıtımında sıkıntı yaşamıyor ve stoklar normal seviyede. Ancak Sony, bileşen sıkıntısı nedeniyle Xperia Z2 modelini stoklara yetiştiremiyor.

11 Nisan itibariyle satışa başlayan ve toplamda 150 ülkede 350 operatöre dağıtılacak olan Galaxy S5 modelinin ilk ay sonunda 10 milyon satış rakamına ulaşmasına kesin gözüyle bakılıyor. Zira cihaz Galaxy S4'ün açılış rakamlarını ikiye katlamıştı.

Mart ayı sonunda ABD ve İngiltere'de satışa başlayan HTC One M8 amiral gemi modeli de an itibariyle pek çok ülkede raflara çıktı. Haziran sonu itibariyle HTC One M8 modelinin 3-5 milyon arasında bir satış rakamını tutturacağı tahmin ediliyor. 

Bir geçiş amiral gemi modeli olarak görülen LG Pro 2 de satışa başladı ve LG'nin beklentileri epey yüksek. L ve F serisi akıllı telefonlar ile LG Pro 2, Haziran ayı sonunda bitecek yılın ikinci çeyreğinde 14-15 milyon satış rekoruna katkı yapacak. 

Sony ise bileşen sıkıntısı nedeniyle oldukça zorlanıyor. Hong Kong, ABD ve İngiltere gibi bazı ülkelerde cihazın 5-7 ay gecikeceği belirtiliyor. Sony birkaç ay boyunca sınırlı bir satış yapmak zorunda kalacak. Bileşen sıkıntısının ne zaman giderileceği ise meçhul. Geçen yıl benzer bir sıkıntı yaşayan HTC, rakiplerinin oldukça gerisinde kalmış ve beklediği HTC One satışlarını yapamamıştı. 

http://www.digitimes.com/news/a20140415PD203.html Yorum Yaz
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Blood Money 5 yıl en beğenilen likeable
likeable
öncelikle sony fiyatları gözden geçirmesi gerek

Z2, yurt dışında Galaxy S5 ve Htc One M8'den daha ucuz. Toplar Sony Türkiye'de.
likeableöncelikle sony fiyatları gözden geçirmesi gerekZ2, yurt dışında Galaxy S5 ve Htc One M8'den daha ucuz. Toplar Sony Tür...
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3 Yanıt Yanıtla +52
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Blood Money 5 yıl likeable
likeable

Blood Money


likeable

öncelikle sony fiyatları gözden geçirmesi gerek

Z2, yurt dışında Galaxy S5 ve Htc One M8'den daha ucuz. Toplar Sony Türkiye'de.


Türkiye şartları belli yok kur fiyatı yok vergiler birde kar eklenince fiyat iyice şişiyor zaten sony fiyatları belli


S5'den M8'den normalda ucuz olan bir telefonun aynı yada yüksek fiyattan gelirse suçlusu Sony Türkiye olacak. Kurlar filan bir yere kadar.
likeableBlood Moneylikeableöncelikle sony fiyatları gözden geçirme...
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1 Yanıt Yanıtla +23
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Bahaeddin91 5 yıl
Yazık şu Xperia serisine ağırlık vermek için VAIO'yu devreden firmaya.

İnsan soruyor bunun için mi VAIO'yu elden çıkardınız diye...
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unflattering 5 yıl
Sony böyle yapmazdı ama hayret doğrusu...
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legolas4121 5 yıl
3000 tl de olsa alacak öküz akillilar var malesef böyle oluncada kimse burda şikayet etmesin. Başta bu şikayet edenler alıyor.
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darkaura 5 yıl
Hep diyorum samsung bu kadar yukseldiyse kendi basarisi kadar, belki daha fazla, rakiplerinin hatalari, yanlis ongoruleri sayesindedir. Sony gibi elektronigin bu kadar icinde olan, bir akilli telefonda bulunan hemen hemen butun bilesenlerin uretimleriyle bire bir hasir nesir olan bir firma nasil bilesen sikintisina girer.
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SturdyHead 5 yıl
Tabi ucuz olacak ne olması lazım ? Öküz gibi çerçeveye ve iğrenç sanal tuşlarda tabi ki S5 kadar satamaz. İnşallah Soby Türkiye 2500'den çıkarır da fanboyların feryatlarını zevkle okurum tıpkı z1c deki gibi. ama fala konuya ara sıra girip bakarım ya 1600 olursa almam diye ağrıyorlardı 2000'den çıktı
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TheLoft 5 yıl
yazık vallahi.
bu nasıl rezil bir planlamadır ki millet z2 bekliyor bir kaç aydır ve aylarca ertelenebilirmiş.
yine bütün satışları samsung ve htc'ye kaçırmayı başaracaklar.
rezalet..
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bzgn21 5 yıl
z2 piyasaya çıkmadan z2 fanboyları piyasada :)) o değil de insanlar neden z2'yi bu kadar büyütüyor anlayamıyorum. ekran konusunda çok kötü bir geçmişi olan firma aynı zamanda fiyat konusunda abartılı şekilde yüksek halen z1 piyasada 2199 gibi bir fiyatla (ki indirimde 1999-1949) gibi satılıyorken z2 için uygun bir fiyat politikası beklemek hayalperestliktir. z2 türkiyede 2500 civarı satılacak muhtemelen. ayrıca ekran konusunda şunu söyliyeyim z ve z1 ekranları arasında öyle mucizevi fark yok z2 için böyle bir farkı beklemeyin. zira 100$'a satılan çin malı tabletlerin ekran kalitesi z ve z1 ekranlarına rahmet okutuyordu. z2 çıkmadan, ekran incelenmeden bu telefonun ederini belirlemek çok da mantıklı değil. bu konuda sony fanboyları kızıyor fakat gerçek bu.
şahsi görüşüm, telefon ne olursa olsun 2000 tl ile telefon alınmaz. o hataya bir defa düştüm, daha önce note 3 aldım, bir yakınıma hediye ettim. alanen dolandırıldığımı hissettim çünkü yurt dışında 1250-1300 civarında satılan telefona 2000 lira verdim. bir sonraki yurt dışı seyehatimde telefonu oradan alacağım, ve bu ülkede vergilendirme sistemi bu olduğu müddetçe de telefon almayacağım. ayrıca şunu belirtmek isterim yeni çıkan modeller içerisinde hiçbiri note3 kadar etkilemedi. evet z2'yi ben de bekliyorum lakin bu fanboylar ve sony türkiye o kadar canımı sıktı ki şuan çok emin olarak z2 almayacağımı biliyorum önyargı oluştu yani.
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acmtncy 5 yıl bzgn21
bzgn21

z2 piyasaya çıkmadan z2 fanboyları piyasada :)) o değil de insanlar neden z2'yi bu kadar büyütüyor anlayamıyorum. ekran konusunda çok kötü bir geçmişi olan firma aynı zamanda fiyat konusunda abartılı şekilde yüksek halen z1 piyasada 2199 gibi bir fiyatla (ki indirimde 1999-1949) gibi satılıyorken z2 için uygun bir fiyat politikası beklemek hayalperestliktir. z2 türkiyede 2500 civarı satılacak muhtemelen. ayrıca ekran konusunda şunu söyliyeyim z ve z1 ekranları arasında öyle mucizevi fark yok z2 için böyle bir farkı beklemeyin. zira 100$'a satılan çin malı tabletlerin ekran kalitesi z ve z1 ekranlarına rahmet okutuyordu. z2 çıkmadan, ekran incelenmeden bu telefonun ederini belirlemek çok da mantıklı değil. bu konuda sony fanboyları kızıyor fakat gerçek bu.
şahsi görüşüm, telefon ne olursa olsun 2000 tl ile telefon alınmaz. o hataya bir defa düştüm, daha önce note 3 aldım, bir yakınıma hediye ettim. alanen dolandırıldığımı hissettim çünkü yurt dışında 1250-1300 civarında satılan telefona 2000 lira verdim. bir sonraki yurt dışı seyehatimde telefonu oradan alacağım, ve bu ülkede vergilendirme sistemi bu olduğu müddetçe de telefon almayacağım. ayrıca şunu belirtmek isterim yeni çıkan modeller içerisinde hiçbiri note3 kadar etkilemedi. evet z2'yi ben de bekliyorum lakin bu fanboylar ve sony türkiye o kadar canımı sıktı ki şuan çok emin olarak z2 almayacağımı biliyorum önyargı oluştu yani.

benim de daha çıkmamış telefonun ekranının kötü olduğunu söyleyen hateboylar canımı sıkıyor. bilmiyorsanız konuşmayın. z ve z1'in ekranları kötüymüş o yüzden z2'de kötü olacakmış!!

z ve z1'de tft ekran kullanıldı. kötü değildi fakat amiral gemisi için daha iyisi olmalıydı. z2'de ise ips ekran var. aynı ekran z1c'de var istiyorsanız girip bakabilirsiniz incelemelerine.

illa taş atacak yer arıyorsanız fiyattan girin derim. hem htc ile beraber güzel bir ivme yakaladı fiyatlara kızma işi
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Illustrious. 5 yıl bzgn21
bzgn21
z2 piyasaya çıkmadan z2 fanboyları piyasada :)) o değil de insanlar neden z2'yi bu kadar büyütüyor anlayamıyorum. ekran konusunda çok kötü bir geçmişi olan firma aynı zamanda fiyat konusunda abartılı şekilde yüksek halen z1 piyasada 2199 gibi bir fiyatla (ki indirimde 1999-1949) gibi satılıyorken z2 için uygun bir fiyat politikası beklemek hayalperestliktir. z2 türkiyede 2500 civarı satılacak muhtemelen. ayrıca ekran konusunda şunu söyliyeyim z ve z1 ekranları arasında öyle mucizevi fark yok z2 için böyle bir farkı beklemeyin. zira 100$'a satılan çin malı tabletlerin ekran kalitesi z ve z1 ekranlarına rahmet okutuyordu. z2 çıkmadan, ekran incelenmeden bu telefonun ederini belirlemek çok da mantıklı değil. bu konuda sony fanboyları kızıyor fakat gerçek bu.
şahsi görüşüm, telefon ne olursa olsun 2000 tl ile telefon alınmaz. o hataya bir defa düştüm, daha önce note 3 aldım, bir yakınıma hediye ettim. alanen dolandırıldığımı hissettim çünkü yurt dışında 1250-1300 civarında satılan telefona 2000 lira verdim. bir sonraki yurt dışı seyehatimde telefonu oradan alacağım, ve bu ülkede vergilendirme sistemi bu olduğu müddetçe de telefon almayacağım. ayrıca şunu belirtmek isterim yeni çıkan modeller içerisinde hiçbiri note3 kadar etkilemedi. evet z2'yi ben de bekliyorum lakin bu fanboylar ve sony türkiye o kadar canımı sıktı ki şuan çok emin olarak z2 almayacağımı biliyorum önyargı oluştu yani.

Senin yalanını sevsinler, utanmadan bende bekliyordum bu cihazı demiş birde


Profiline şöyle bir göz attım 20 günden beri Z2 konusuna 8-9 yorum atmışsın, hepside cihazı kötüleyen çamur at izi kalsın mantığı ile atılmış, cahilane yorumlar. Sony ile derdi olan 5000 km öteden belli oluyor


Daha piyasa çıkmamış cihaz için ekranda Note3 ve G2'den tokat yer gibi komik bir cümle kuruyorsun , bunun dayanağınıda Z ve Z1'e bakarak söylüyorsun.

Yetmemiş cihazın daha açıklanmamış fiyatına sarmışsın,

Z2'de 3GB ram var, 5 inc ekranda 3200 Mah batarya var, su geçirmezlik var, dayanıklı cam + alüminyum kasa var, Stereo Hoparlör var. Varda var..

Eee S5 leğeninde ne var? 2500 liralık M8 tenekesinde ne var? Bunların fiyatı zaten Avrupa da Z2'den pahalı. Türkiye'de 2300 lira, 2500 lira bunları neden eleştirmiyorsun?

S5 ve M8'den pahalı olmayı hak etse de, 2500'den çıkarsa ilk eleştiren ben olacağım.

Sen kendini Z1'in rakibi anca Note2 olur gibi hayal perest düşüncelerle kendini avutmaya devam et.

Z ve Z1 kullanıcıları konuların da da görüyorum tek tük böyle , her Allahın günü konudalar sözde objektifler ya cihazlara giydiriyorlar sanıyorlar ki millette yiyor bunların yazdıklarını..

Kısacası,

Hiç biriniz samimi DEĞİLSİNİZ.
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revision 5 yıl bzgn21
bzgn21

z2 piyasaya çıkmadan z2 fanboyları piyasada :)) o değil de insanlar neden z2'yi bu kadar büyütüyor anlayamıyorum. ekran konusunda çok kötü bir geçmişi olan firma aynı zamanda fiyat konusunda abartılı şekilde yüksek halen z1 piyasada 2199 gibi bir fiyatla (ki indirimde 1999-1949) gibi satılıyorken z2 için uygun bir fiyat politikası beklemek hayalperestliktir. z2 türkiyede 2500 civarı satılacak muhtemelen. ayrıca ekran konusunda şunu söyliyeyim z ve z1 ekranları arasında öyle mucizevi fark yok z2 için böyle bir farkı beklemeyin. zira 100$'a satılan çin malı tabletlerin ekran kalitesi z ve z1 ekranlarına rahmet okutuyordu. z2 çıkmadan, ekran incelenmeden bu telefonun ederini belirlemek çok da mantıklı değil. bu konuda sony fanboyları kızıyor fakat gerçek bu.
şahsi görüşüm, telefon ne olursa olsun 2000 tl ile telefon alınmaz. o hataya bir defa düştüm, daha önce note 3 aldım, bir yakınıma hediye ettim. alanen dolandırıldığımı hissettim çünkü yurt dışında 1250-1300 civarında satılan telefona 2000 lira verdim. bir sonraki yurt dışı seyehatimde telefonu oradan alacağım, ve bu ülkede vergilendirme sistemi bu olduğu müddetçe de telefon almayacağım. ayrıca şunu belirtmek isterim yeni çıkan modeller içerisinde hiçbiri note3 kadar etkilemedi. evet z2'yi ben de bekliyorum lakin bu fanboylar ve sony türkiye o kadar canımı sıktı ki şuan çok emin olarak z2 almayacağımı biliyorum önyargı oluştu yani.

hayatımda gördüğüm en saçma yorum

1) z2 ips ekran ile gelecek, boşuna ekrana laf atma

2) yeni gelen bütün amiral gemirel 2000 üstü fiyatta. s5, htc one m8 ve muhtemelen lg g3

3) z serisi gelmiş geçmiş malzeme kalitesi en iyi cihazlar. lg g2 gibi 20 cmden yere düşüp ekranı kırılmıyor ya da samsung s4 gibi 2 ayda kabuğu soyulmuyor.

telefonda kalite ise sony1, htc2
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VirgilSollozzo 5 yıl
kazuo hirai'ye daha ne kadar tahammul edecekler valla merak ediyorum.Playstation bransinda buyuk basarilar yakaladi ama firmayi yonetme konusunda hic basarili degil bence
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inexo 5 yıl
satılmıyor ki stok sorunu yaşasın


gelene kadar z3 tanıtılır galiba
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Guaire 5 yıl
Z2'yi sökmüşler, sıvı soğutma falan yok.

http://www.xperiablog.net/2014/03/30/xperia-z2-disassembly-guide/

Bu arada RAM'i ve dahili hafızası Samsung'unmuş


Yalnız çıkan sıvı soğutma haberlerine baktım. Z2'de 4K video çekerken kamera uygulamasının kapanmasına neden olan bir aşırı ısınma sorunu olduğu söyleniyor. Sıvı soğutma dedikoduları da bundan sonra çıkmış.

Bütün yabancı siteler Z2'de gecikme olduğunu/olacağını haber yapıyordu. Donanımhaber yapınca Sony'ye karşı komplo kurulmuş havası oluştu.
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jerry smith 5 yıl
duduyuguma göre sony xperia z2 sıvı sogutmalı yapacaklarmıs bu yuzden geçikmiş
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DH Misafiri 5 yıl
5-6 ay diye sallamışsınız ama cihaz ingiltere cloveda satılıyor.Singapur,almayna,tayvan,vietnam vs gib ülkelerde satışta.Ayrıca sıvı soğutma sistemi olduğu için gecikti.Sanırım bu haber olumlu özellik diyr haber yapılmadı tarafınızdan... andronova.net/...
Ayrıca avrupaya mayısta geliyor ;)
andronova.net/...
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