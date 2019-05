Analiz : Xperia Z2 hariç diğer amiral gemi modelleri stok açısından rahat

Rakiplerinden daha önce tanıtılmış olmasına rağmen Sony'nin yeni amiral gemi modeli Xperia Z2 halen stoklara ulaşabilmiş değil. Pek çok ülkede ön sipariş sayfasından kaldırılan cihaz dün yeniden boy göstermeye başlamıştı. Üretim sıkıntısı olduğuna dair ortalarda dolaşan iddialardan sonra pazar araştırmalarında da bu konu gündeme gelmeye başladı.





Farklı perakende kaynaklarından elde edilen bilgilere göre HTC, Samsung ve LG yeni amiral gemi modellerinin dağıtımında sıkıntı yaşamıyor ve stoklar normal seviyede. Ancak Sony, bileşen sıkıntısı nedeniyle Xperia Z2 modelini stoklara yetiştiremiyor.





11 Nisan itibariyle satışa başlayan ve toplamda 150 ülkede 350 operatöre dağıtılacak olan Galaxy S5 modelinin ilk ay sonunda 10 milyon satış rakamına ulaşmasına kesin gözüyle bakılıyor. Zira cihaz Galaxy S4'ün açılış rakamlarını ikiye katlamıştı.





Mart ayı sonunda ABD ve İngiltere'de satışa başlayan HTC One M8 amiral gemi modeli de an itibariyle pek çok ülkede raflara çıktı. Haziran sonu itibariyle HTC One M8 modelinin 3-5 milyon arasında bir satış rakamını tutturacağı tahmin ediliyor.





Bir geçiş amiral gemi modeli olarak görülen LG Pro 2 de satışa başladı ve LG'nin beklentileri epey yüksek. L ve F serisi akıllı telefonlar ile LG Pro 2, Haziran ayı sonunda bitecek yılın ikinci çeyreğinde 14-15 milyon satış rekoruna katkı yapacak.





Sony ise bileşen sıkıntısı nedeniyle oldukça zorlanıyor. Hong Kong, ABD ve İngiltere gibi bazı ülkelerde cihazın 5-7 ay gecikeceği belirtiliyor. Sony birkaç ay boyunca sınırlı bir satış yapmak zorunda kalacak. Bileşen sıkıntısının ne zaman giderileceği ise meçhul. Geçen yıl benzer bir sıkıntı yaşayan HTC, rakiplerinin oldukça gerisinde kalmış ve beklediği HTC One satışlarını yapamamıştı.

