Analiz uzmanları : HTC'nin umudu Windows 10 mobil platformunda

Geçen yıl ortalarında One M8 amiral gemi modeli ile birlikte iyi bir ivme yakalayan ve mali tablolarda artıya geçen HTC, bu yılın ortalarında kurtulduğunu zannettiği mali sıkıntılara yeniden girmeye başladı. Özellikle amiral gemi modelinin beklentilerin altında kalması bunda etkili olurken, önümüzdeki dönemde maalesef işten çıkarmalar ve model sayısında kesintiler başlayacak.





Analiz uzmanları da HTC'nin mali durumu konusunda çok da umutlu değil. Uzmanlar Android ekosisteminin farklılaşma konusunda çok zayıf kaldığını, bileşenlerin yaygın bir şekilde bulunabildiğini ve bir marka oluşturmak için büyük paralar gerekmediğini belirtiyor. Bu bakımdan HTC'nin elinde de ileri süreceği bir kozu kalmıyor.





Uzmanlar bununla birlikte HTC'nin herhangi bir hamle için Windows 10 mobil sürümünü beklemesi gerektiğini ifade ediyor. Özellikle Microsoft'un ekosistemdeki ağırlığını azaltacağı dedikodusuna vurgu yapan uzmanlar, HTC'nin Lumia telefonlarına veya diğer Windows akıllı telefonlara üst seviye bir alternatifle kendisine fırsat oluşturabileceği görüşünde.





Bu noktada Microsoft'un akıllı telefon pazarındaki ağırlığını azaltacağı dedikodusunun da ilk kez gündeme geldiğini belirtelim. Hali hazırda Windows Phone ekosisteminde kalabalık bir Lumia akıllı telefon ailesi mevcut ve diğer üreticilere bu anlamda pek yer kalmıyor. Microsoft, Windows 10 ile birlikte yılda 6 Lumia telefonu stratejisini belirlediğini duyurmuştu. Ancak anlaşılan üretici ortaklara daha fazla alan açmak adına bu sayıyı daha da azaltacak.





HTC akıllı telefon pazarında yüzde 1.2 paya sahip ve Microsoft'un sattığı Lumia telefon sayısı HTC'nin Android telefon sayısından iki kat fazla. Microsoft'un olası bir ağırlığını azaltma kararında HTC'nin eli de epey güçleniyor.





Elbette bunlar HTC iddialı bir veya birkaç telefonla Windows 10 ekosistemine katıldığı zaman geçerli olacak. Gelen bilgilere göre HTC ilk etapta ABD pazarını hedefleyen bir satış planı yapıyor ve yeni Windows 10 akıllı telefonu da One M9 amiral gemi modelini temel alacak.





Uzmanlar kısıtlı bir pazara hitap etmenin HTC açısından riskli olduğunu belirtirken, One M9 amiral gemi modelini temel almasını da çok doğru bir karar olarak görmüyor. Bu bakımdan HTC'nin tasarım konusuna ağırlık vermesini ve rekabetçi sonuçlar ortaya koymasını istiyor.

http://wmpoweruser.com/analyst-htcs-hopes-may-rest-on-windows-10-mobile-handset/