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Analiz uzmanları : HTC'nin umudu Windows 10 mobil platformunda

3 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz uzmanları : HTC'nin umudu Windows 10 mobil platformunda

Geçen yıl ortalarında One M8 amiral gemi modeli ile birlikte iyi bir ivme yakalayan ve mali tablolarda artıya geçen HTC, bu yılın ortalarında kurtulduğunu zannettiği mali sıkıntılara yeniden girmeye başladı. Özellikle amiral gemi modelinin beklentilerin altında kalması bunda etkili olurken, önümüzdeki dönemde maalesef işten çıkarmalar ve model sayısında kesintiler başlayacak. 

Analiz uzmanları da HTC'nin mali durumu konusunda çok da umutlu değil. Uzmanlar Android ekosisteminin farklılaşma konusunda çok zayıf kaldığını, bileşenlerin yaygın bir şekilde bulunabildiğini ve bir marka oluşturmak için büyük paralar gerekmediğini belirtiyor. Bu bakımdan HTC'nin elinde de ileri süreceği bir kozu kalmıyor. 

Uzmanlar bununla birlikte HTC'nin herhangi bir hamle için Windows 10 mobil sürümünü beklemesi gerektiğini ifade ediyor. Özellikle Microsoft'un ekosistemdeki ağırlığını azaltacağı dedikodusuna vurgu yapan uzmanlar, HTC'nin Lumia telefonlarına veya diğer Windows akıllı telefonlara üst seviye bir alternatifle kendisine fırsat oluşturabileceği görüşünde. 

Bu noktada Microsoft'un akıllı telefon pazarındaki ağırlığını azaltacağı dedikodusunun da ilk kez gündeme geldiğini belirtelim. Hali hazırda Windows Phone ekosisteminde kalabalık bir Lumia akıllı telefon ailesi mevcut ve diğer üreticilere bu anlamda pek yer kalmıyor. Microsoft, Windows 10 ile birlikte yılda 6 Lumia telefonu stratejisini belirlediğini duyurmuştu. Ancak anlaşılan üretici ortaklara daha fazla alan açmak adına bu sayıyı daha da azaltacak. 

HTC akıllı telefon pazarında yüzde 1.2 paya sahip ve Microsoft'un sattığı Lumia telefon sayısı HTC'nin Android telefon sayısından iki kat fazla. Microsoft'un olası bir ağırlığını azaltma kararında HTC'nin eli de epey güçleniyor. 

Elbette bunlar HTC iddialı bir veya birkaç telefonla Windows 10 ekosistemine katıldığı zaman geçerli olacak. Gelen bilgilere göre HTC ilk etapta ABD pazarını hedefleyen bir satış planı yapıyor ve yeni Windows 10 akıllı telefonu da One M9 amiral gemi modelini temel alacak. 

Uzmanlar kısıtlı bir pazara hitap etmenin HTC açısından riskli olduğunu belirtirken, One M9 amiral gemi modelini temel almasını da çok doğru bir karar olarak görmüyor. Bu bakımdan HTC'nin tasarım konusuna ağırlık vermesini ve rekabetçi sonuçlar ortaya koymasını istiyor.  

http://wmpoweruser.com/analyst-htcs-hopes-may-rest-on-windows-10-mobile-handset/ Yorum Yaz
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Vic Rattlehead 3 yıl en beğenilen
HTC kendisini Apple sandı, belirli bir alıcı kitlesi olduğuna güvenerek gelişmeyi bırakıp eski kafada gitti. Bu fiyat politikası ve yüzeysel bakışıyla devam ederse batması kaçınılmaz gibime geliyor.
HTC kendisini Apple sandı, belirli bir alıcı kitlesi olduğuna güvenerek gelişmeyi bırakıp eski kafada gitti. Bu fiyat politikası ve yüzeysel bakışıyla devam ed...
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onsos1100 3 yıl
Androidde ilk firma sensin hatta o dönemleri hatırlıyorum samsung çöp htc kalite diyorlardı.
İphone a direk rakip olabilecek özelleştirmeleri yapamadı.
Halbuki o konuma oturabilecek en rahat firma htc'ydi.
Google ile özel çalışıp ilk güncelleştirmeleri alabilirdi.
Kamera ve işlemci dahil birçok alanda ilkleri yaşatabilecek yapısı vardı.
Ancak vizyon olmadığı için bir ara üretim bandında yer bile bulamadılar.
Normalde samsung bile iphone için üretimi yönlendiriyor.
One x ile beraber kendini yerle bir edip samsung'u bugünlere getirdi.
One x le çuvalladın bari m7 ile kurtar derken onda da bir sürü problem çıktı.
Sonra beats audio yu kaldırıp arkaya 5 mp kamera koydular. Yani deli cesareti dedikleri bu olsa gerek kendilerini batırdılar.
Androidde ilk firma sensin hatta o dönemleri hatırlıyorum samsung çöp htc kalite diyorlardı.İphone a direk rakip olabilecek özelleştirmeleri yapamadı.
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1 Yanıt Yanıtla +8
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rtsbora 3 yıl
Toprağı bol olsun.


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senersongur 3 yıl
HTC akıllı olup fiyatla rekabet etmeli.

Asus gibi Amiral Gemi telefonu 1200-1300TL bandına çekmeli.

Mesela One M9 şu an 1299TL olsa HTC ciddi pazar payı yakalar.

Sonuçta maliyeti 150-200 dolarlık telefon bunlar.

Çok kar edeyim deyince satılmıyor işte.
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DH Misafiri 3 yıl
HTC diğer android telefonlara nazaran çok daha hızlı ve kullanışlı.
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BRNSpawn 3 yıl
Ben yaklaşık 15 ay HTC 8X kullandım. Telefon çok güzeldi ama HTC'nin yazılım desteği hiç iyi değildi.Lumialar için WP10 ön izlenim dedikoduları çıktığında ben daha yeni 8.1 güncellemesi almıştım.HTC'nin kendi Zeo, blinkfeed gibi bazı servis/uygulamaları bile WP platformuna gelmediç WP pazarı genellikle ucuz modeller üzerinde şekilleniyor, HTC WP için fazla lüks.
Tabi HTC dersine iyi çalışım 8X veya One gibi güzel modeller çıkartıp iyi bir yazılım desteği verirse Lumialara iyi bir alternatif olabilir. Tabi WP10 daha özelleştirile bilir olmalı. En azından HTC'nin kendi servislerini WP ekosistemine getirmesi lazım.HTC'nin kendi Kamera, galeri, müzik ve video oynatıcıları yazması lazım.
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tarkolar 3 yıl
ya şu yüksek fiyat diyenleri anlayamıyorum ya. Bir Allah'ın kulu da gelsin s6 nın fiyatını söylesin? s6 2600 edge 2900 tl den satılıyor. Bugün paralel ithalat m9 u 2400 mağaza içi m9 u da 2600 den alabiliyorsunuz. Ne farkı var?
Tamam m8 de büyük bir fiyat hatası vardı en yakın fiyatlı samsung s5 bile 1900 tl den girdi piyasaya m8 2400 tl. Ama bu sene fiyatlandırma gayet iyiydi. Kamera sistemini de yavaş yavaş düzeltiyorlar. Bir firmaya biraz şans tanısanız aslında ne kadar iyi olduğunu anlarsınız.
Açıkçası desire HD ilk akıllı telefonumdu ve çok memnun kaldım. HTC'nin telefonlarına şimdi bakıyorum da hataları var ama sizin kağıt üstündekileri görüp almadığınız telefonlar bana diğerlerini çöpe attıracak gibi geliyor. Neden mi ?
Kasa kalitesi samsung dan oldukça ileri düzeyde. Metal olması da ısı dağıtmını kolaylaştırıp rahatsızlık vermesini önlüyor.
Sizin dediklerinize göre neymiş efendim performansı samsung kadar değilmiş :) Tamam belki oyunlarda ve benchmarklarda samsung bir nebze daha iyi gözükebilir ama o arayüzle hiçbirşeyi beceremezler. Şu anda Sense den daha iyi arayüz olduğunu düşünmüyorum. Varsa da bunu çinli üreticiler yapıyor şu an.
O bayılarak alınan samsunglarda adamlar senelerdir bi rehberin geç açılmasını çözemediler. HTC en basit donanımı koysa bile sense arayüzüyle o kadar güzel çalışıyor ki touchwize tövbe ettirir.
Son olarak müzik konusunda hem kulaklık hem de hoparlör açısından tek rakibi sony.
Birtek kamera da kötü duruma düşüyorlar. Açıkçası aralarındaki farkın da atla deve olduğunu düşünmüyorum. HTC Video konusunda oldukça başarılı fotoğraf konusunda da sony ile yarışacak modeller üretiyor. Daha iyi olmalı evet ama şu haliyle de kötü değil.
Şu insanların takıntıları bitiriyor işte. Adam bir defa htc almış kötü bir modele denk gelmiş firmaya tövbe ediyor. :) Bizim milletimiz gibi dünyada birçok ülkede bu durum söz konusu. Biraz açık görüşlü olup şans tanıyın hep adını bildiğinize gitmeyin ;)
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NeroWin 3 yıl
Windows Phone işletim sistemi firmaları batıran bir sistem. Nokia'dan sonra bir de HTC'nin Microsoft'a veya Samsung'a satıldığını yakında duyarız.
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emmare 3 yıl
htc adam olmaz...eğer umudunu windowsa bağladıysa şimdiden dükkanı kapatsınlar..
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kadirirdem 3 yıl
htc eger windows a kaldıysan işin iyice sakat senin benden demesi,nokia yı gördük senin android pazarında agresif fiyat izleyip tasarımı değiştirip ve adam gibi tasarım yapıp pazara çıkman lazım yoksa htc nin batışını izleriz yada başka bir firmanın htc yi alışını... bknz:nokia ve microsoft....
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WarSaw 3 yıl
htc nin batış öyküsü ileride genç girişimcilere ibret olsun diye okutulacak. Aptal bir ceo ile akıllı bir ceo arasındaki farklar hep HTC örneğiyle anlatılacak.
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werty_tr 3 yıl
o zaman şimdiden geçmiş olsun
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SHADOW 3 yıl
Htc bataryayi duzeltmedigi surece 5 gb ram bile koysa alinmaz
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Mr xXx 3 yıl
Eşek şaşırınca kar yermiş
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