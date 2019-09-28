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    Android 10'un varsayılan müzik çaları Google Play Müzik yerine YouTube Music oldu

    Google, Android 10 işletim sisteminde varsayılan müzik oynatıcısını Google Play Müzik yerine YouTube Music olarak belirledi. Artık cihazlarda bu uygulama yüklü gelecek.
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    Mobil Uygulamalar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Google yaptığı açıklama ile Google Play Müzik yerine YouTube Music uygulamasının geldiğini resmen açıkladı. Android 10 işletim sistemi ile birlikte artık cihazlara YouTube Music uygulaması yüklü bir şekilde gelecek. Ayrıca bu değişikliğin Android 9 ile gelen cihazlarda da yapılacağı belirtildi.

    Beklenen bir hamleydi 

    Şimdiye kadar YouTube Music uygulamasını kullanmak için Google Play Store’dan ayrı olarak indirmeniz gerekiyordu. Ancak artık aynı şeyi Google Play Müzik uygulaması için yapacaksınız. YouTube Music'in Android cihazlara önceden yüklenmiş olarak geleceği için zamanla kullanıcı sayısının da yükseleceği ifade ediliyor.
    YouTube Music uygulamasının Android'deki varsayılan müzik uygulaması olarak Google Play Müzik'in yerini alması şaşırtıcı değil. Zira Google geçen yıl YouTube Music uygulamasını piyasaya sürdüğünde, müzik kategorisinde bu uygulamanın amiral gemisi olacağına dikkat çekmişti. Yapılan bu radikal değişikliğin kullanıcı tarafında nasıl bir tepkiyle karşılanacağını ise zaman gösterecek.


    https://www.digitaltrends.com/mobile/youtube-music-pre-installed-android-10/ Yorum Yaz
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    Rachsuchtig 1 sa.
    Bende artık Spotify'ı bırakmayı düşünüyorum. Premiuma geçtim yanında Music de var. Gerçekten iyi iş çıkardı Google
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