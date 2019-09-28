Android 10'un varsayılan müzik çaları Google Play Müzik yerine YouTube Music oldu

Google yaptığı açıklama ile Google Play Müzik yerine YouTube Music uygulamasının geldiğini resmen açıkladı. Android 10 işletim sistemi ile birlikte artık cihazlara YouTube Music uygulaması yüklü bir şekilde gelecek. Ayrıca bu değişikliğin Android 9 ile gelen cihazlarda da yapılacağı belirtildi.

Beklenen bir hamleydi

Şimdiye kadar YouTube Music uygulamasını kullanmak için Google Play Store’dan ayrı olarak indirmeniz gerekiyordu. Ancak artık aynı şeyi Google Play Müzik uygulaması için yapacaksınız. YouTube Music'in Android cihazlara önceden yüklenmiş olarak geleceği için zamanla kullanıcı sayısının da yükseleceği ifade ediliyor.

https://www.digitaltrends.com/mobile/youtube-music-pre-installed-android-10/

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YouTube Music uygulamasının Android'dekiolarak Google Play Müzik'in yerini alması şaşırtıcı değil. Zira Google geçen yıl YouTube Music uygulamasını piyasaya sürdüğünde, müzik kategorisinde bu uygulamanınolacağına dikkat çekmişti. Yapılan bu radikal değişikliğintarafında nasıl bir tepkiyle karşılanacağını ise zaman gösterecek.