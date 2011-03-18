Android 2.2 işletim sistemli LG P350 Optimus Me için İngiltere'de geri sayım başladı

LG Mobile'ın Android işletim sistemli ve bütçe dostu telefonu P350 Optimus Me için İngiltere'de geri sayım başladı. 149,99 Pound'dan ön siparişi alınan telefonun Play.com'un stoklarına giriş tarihi olarak 25 Mart tarihi işaret ediliyor.

Bir süre önce Amazon aracılığıyla Almanya pazarına 146 Euro fiyat etiketiyle giriş yapan P350 Optimus Me, 113.5 x 59 x 13.3 mm ebatlarında ve 130 gram ağırlığında tasarlanmış. Özellik listesine kısaca bir göz attığımızda Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.2 sürümünü kullanan telefonda 2.8 inç boyutunda ve 240 x 320 piksel (QVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana, yaklaşık 140 MB dahili belleğe, microSD kart girişine (32 GB'a kadar arttırılabilir), microUSB portuna, 3.2 megapiksel kameraya, Bluetooth'a, Wi-Fi desteğine, GPS'e, RDS'li FM radyoya yer verildiğini görüyoruz.

LG Optimus Me, Amazon aracılığıyla Almanya'da 146 Euro'dan satılıyor.