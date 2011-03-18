Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Android 2.2 işletim sistemli LG P350 Optimus Me için İngiltere'de geri sayım başladı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
59,8b
1
4
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Android 2.2 işletim sistemli LG P350 Optimus Me için İngiltere'de geri sayım başladı
Tam Boyutta Gör

LG Mobile'ın Android işletim sistemli ve bütçe dostu telefonu P350 Optimus Me için İngiltere'de geri sayım başladı. 149,99 Pound'dan ön siparişi alınan telefonun Play.com'un stoklarına giriş tarihi olarak 25 Mart tarihi işaret ediliyor.

Bir süre önce Amazon aracılığıyla Almanya pazarına 146 Euro fiyat etiketiyle giriş yapan P350 Optimus Me, 113.5 x 59 x 13.3 mm ebatlarında ve 130 gram ağırlığında tasarlanmış. Özellik listesine kısaca bir göz attığımızda Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.2 sürümünü kullanan telefonda 2.8 inç boyutunda ve 240 x 320 piksel (QVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana, yaklaşık 140 MB dahili belleğe, microSD kart girişine (32 GB'a kadar arttırılabilir), microUSB portuna, 3.2 megapiksel kameraya, Bluetooth'a, Wi-Fi desteğine, GPS'e, RDS'li FM radyoya yer verildiğini görüyoruz.

Android 2.2 işletim sistemli LG P350 Optimus Me için İngiltere'de geri sayım başladı
Tam Boyutta Gör

LG Optimus Me, Amazon aracılığıyla Almanya'da 146 Euro'dan satılıyor.

Android 2.2 işletim sistemli LG P350 Optimus Me için İngiltere'de geri sayım başladı
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
yaparlar çünkü türkiyede ikinci eli 250 300 arası
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sangreal_1905 8 yıl
tr ye gelirse fiyatı max 450 felan olur herhalde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rainbow6 8 yıl
Ben LG Optimus V aldim ekrani daha buyuk hafif galba cozunurlugude yuksek android 2.2 ile geliyor ve oldukca hizli calisiyor icinde gps ,3.2 mp kamera, 3.2inc ekran, blutooth, flash 10.1 var, angry bird falan rahatlikla oynaniyor, ama ekrani tabiki iphone gibi degil ama fiyatina gore oldukca iyi ekran heryone donebiliyor,dokumatik oldukca iyi pinch zoom ozelligide mevcut ben oldukca sasirdim dogrusu alet samsung fasineytmidir nedir ona benziyo ama samsungdan cok daha iyi ben telefonu 150 dolara kontratsiz aldim .. eger Turkiyede bu telefon varsa ve boyle fiyatida uygunsa , ucuz android telefonlar arasinda rahatlikla tavsiye ederim

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Gigabyte GTX 560 TI Super Overclock video inceleme "1GHz GPU, 4600MHz Bellek hızı!" 8 yıl Crysis 2 hakkında öğrenmek istediğiniz her şey "Giriş seviyesi sistemlerde oynanabilecek mi?" 8 yıl Playstore platformu ve Crysis 2 lansmanı 8 yıl TTNET'in PlayStore oyun mağazası, Müzik servisi ve eKitap planlarını konuştuk 8 yıl Motorola Atrix 4G video inceleme "Cebinizdeki Süper Güç!" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Call of Duty: Modern Warfare PS4, Xbox
Bölüm Sonu Canavarı
PlayStation Plus Haziran 2019 Oyunları
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim