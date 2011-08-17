Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemli HTC Pico gün ışığına çıktı

Tayvan merkezli HTC cephesinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. HTC'nin kendisine ait üç farklı patentin Apple ürünleri tarafından ihlal edildiğini iddia ederek dava açmasının ardından XDA.cn, firmanın Pico kod adlı akıllı telefonuna ait fotoğraflarını ve teknik özellik listesini internete sızdırdı.

Peki HTC Pico, nasıl özellikler sunuyor?



102.7 x 58.5 x 12.8 mm boyutlarında sade tasarıma sahip Pico, 600 MHz saat hızında çalışan Qualcomm MSM7227 işlemci, 384 MB RAM ve 512 MB ROM ile geliyor; Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3 ''Gingerbread'' versiyonunu kullanıyor. Akıllı telefonun işletim sistemine HTC Sense Zero arayüzünün eşlik ettiği belirtilmekte.

Dört band GSM şebekesi (850, 900, 1800, 1900 MHz) ve HSPA (HSDPA: 7.2 Mbps; HSUPA: 2.0 Mbps) alt yapısı desteği sunan akıllı telefonda, 3.2-inç boyutunda ve 320 x 480 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana, 32 GB'a kadar microSD kart desteğine yer verilmiş.

Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 3.0 ve GPS bağlantılarıyla donatılan Pico'nun arka kısmında anın yakalanması için 5 megapiksel çözünürlüğünde - otomatik odaklama özellikli kamera yeterli görülmüş.



Son olarak 1230 mAh'lik bataryayla geleceği ifade edilen HTC Pico'nun ne zaman resmiyet kazanacağı ve tahmini fiyatı belirsizliğini koruyor.





http://www.xda.cn/newshow.php?snid=4159