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Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemli HTC Pico gün ışığına çıktı

7 yıl
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Tayvan merkezli HTC cephesinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. HTC'nin kendisine ait üç farklı patentin Apple ürünleri tarafından ihlal edildiğini iddia ederek dava açmasının ardından XDA.cn, firmanın Pico kod adlı akıllı telefonuna ait fotoğraflarını ve teknik özellik listesini internete sızdırdı.
Peki HTC Pico, nasıl özellikler sunuyor?
102.7 x 58.5 x 12.8 mm boyutlarında sade tasarıma sahip Pico, 600 MHz saat hızında çalışan Qualcomm MSM7227 işlemci, 384 MB RAM ve 512 MB ROM ile geliyor; Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3 ''Gingerbread'' versiyonunu kullanıyor. Akıllı telefonun işletim sistemine HTC Sense Zero arayüzünün eşlik ettiği belirtilmekte.
Dört band GSM şebekesi (850, 900, 1800, 1900 MHz) ve HSPA (HSDPA: 7.2 Mbps; HSUPA: 2.0 Mbps) alt yapısı desteği sunan akıllı telefonda, 3.2-inç boyutunda ve 320 x 480 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana, 32 GB'a kadar microSD kart desteğine yer verilmiş.
Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 3.0 ve GPS bağlantılarıyla donatılan Pico'nun arka kısmında anın yakalanması için 5 megapiksel çözünürlüğünde - otomatik odaklama özellikli kamera yeterli görülmüş.
Son olarak 1230 mAh'lik bataryayla geleceği ifade edilen HTC Pico'nun ne zaman resmiyet kazanacağı ve tahmini fiyatı belirsizliğini koruyor.


http://www.xda.cn/newshow.php?snid=4159 Yorum Yaz
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acmtncy 7 yıl
tasarımını beğenmedim htc hep aynı tip telefonlar üretmeye başladı. wildfire s ile hem donanım hem tasarım açısından çok fazla benziyor. fiyatı ise 600-700 lira civarı oabilir.
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Will 7 yıl
galaxy giodan daha ucuza satılacağını sanmam, aynı çözünürlük, aynı boyut ekran daha fazla ram daha ıyı kamera fakat daha düşük işlemci, bence gene 450-500 tl civarı olacaktır
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aceleciburak 7 yıl
HTC wildfire S ile benzerlikler taşıyo ki şuan için wildfire S 750 lira seviyesinden 400 - 500 lira seviyesinde olma ihtimali yüksek türkiye pazarına girerse.
HTC cihazlarını bi miktar pahalı satmayı seven bir firma..
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TheMidnight 7 yıl
Tasaım tam çin işi...
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mysterious8 7 yıl
fiyatı 300 tl civarı olursa alınabilecek bir telefon.
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