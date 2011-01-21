Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Android 2.3 işletim sistemli Sony Ericsson Xperia Halon / MT15i gün ışığına çıkarıldı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,8b
1
37
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Android 2.3 işletim sistemli Sony Ericsson Xperia Halon / MT15i gün ışığına çıkarıldı
Tam Boyutta Gör

Geride bıraktığımız 2010 yılı boyunca dünya çapında 43.1 milyon adet cep telefonu satışı yaparak, 6 milyar 294 milyon Euro'luk satış gerçekleştiren ve bunun sonucunda 90 milyon Euro net gelir elde eden Sony Ericsson'un, MT15i / Halon kod adlı akıllı cep telefonu, Mobile-review tarafından ön incelemeye tabii tutularak gün ışığına çıkarıldı.

Mobile-review'ın ''Vivaz 2'' olarak da isimlendirmeyi uygun gördüğü akıllı telefon, Symbian işletim sistemli Vivaz serisi ile benzer tasarım çizgilerini taşımasına rağmen Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemini kullanmasıyla fark gösteriyor. 1 GHz saat hızında çalışan Qualcomm işlemciden ve 512 MB RAM'den güç alan telefon, Adreno 205 grafik birimi desteğini de arkasına almış. Adreno 205'in, Xperia X10'da kullanılan grafik birimine göre iki kattan daha fazla performans getirisi sağladığı ifade ediliyor.

Android 2.3 işletim sistemli Sony Ericsson Xperia Halon / MT15i gün ışığına çıkarıldı
Tam Boyutta Gör

Sony Ericsson Halon'un ön yüzünde, Google'ın mobil işletim sistemi Android'i kullanan modellerde alışılagelen tuş takımı, 480 x 854 piksel (FWVGA) çözünürlüğünde çoklu dokunmatik ekran (Galaxy S ile yan yana kıyaslamadan yola çıkarak boyutun 4 inç'ten küçük olduğu söylenebilir), ışık sensörü ve görüntülü konuşma için kamera konumlandırılmış. Telefonun üst kısmında ise şarj / veri aktarımı için microUSB slotu, dilediğiniz kulaklığı adaptöre gereksinim duymaksızın kullanabilmeniz için 3.5 mm jak girişi ve HDMI portu bulunmakta.

Android 2.3 işletim sistemli Sony Ericsson Xperia Halon / MT15i gün ışığına çıkarıldı
Tam Boyutta Gör

Telefonun arka kısmına geldiğimizde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde Sony EXMOR sensörlü kamera ile hemen yanında led flaş yer alıyor. Kamera, 1280x720 piksel (HD) çözünürlükte video kayıt yeteneğine sahip. Bluetooth ve WI-FI gibi kablosuz bağlantı seçeneklerini bünyesinde barındıran telefonun dahili belleğinin 300 MB olduğu, kapasitenin microSD kartlarla yükseltilebildiği ifade edilmekte.

Son olarak 1500 mAh bataryaya sahip Sony Ericsson Halon'un, nisan ayından itibaren 320-350 Euro fiyat aralığında satışa sunulacağı düşünülürken resmi tanıtımın Barselona'daki Mobil Dünya Kongresi'nde yapılması beklenmekte. Sony Ericsson Halon ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek için buraya tıklayabilirsiniz.

 

Android 2.3 işletim sistemli Sony Ericsson Xperia Halon / MT15i gün ışığına çıkarıldı
Tam Boyutta Gör

Samsung Galaxy S ile Sony Ericsson Halon ekran karşılaştırması

Android 2.3 işletim sistemli Sony Ericsson Xperia Halon / MT15i gün ışığına çıkarıldı
Tam Boyutta Gör
Android 2.3 işletim sistemli Sony Ericsson Xperia Halon / MT15i gün ışığına çıkarıldı
Tam Boyutta Gör
Android 2.3 işletim sistemli Sony Ericsson Xperia Halon / MT15i gün ışığına çıkarıldı
Tam Boyutta Gör
Android 2.3 işletim sistemli Sony Ericsson Xperia Halon / MT15i gün ışığına çıkarıldı
Tam Boyutta Gör

Editörün notu: Samsung Galaxy S'nin sahip olduğu SuperAMOLED ekran burada gücünü göstermiş.


http://www.mobile-review.com/review/sonyericsson-vivaz2-en.shtml#8 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 8 yıl
90 milyon az mı geldi arkadaşım...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ilkerring 8 yıl
fazla kar daha fazla ar-ge daha fazla yatırım demektir. 90 milyon kar bu anlamda azdır. apple ne kar ediyor birde ona bakmak lazım. milyon değil milyar dolar karı var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 8 yıl
Galaxy S'e 2.3'ün geleceğini düşünmüyorum. 2.3 olursa öpün başınıza koyun. Samsung'tan açıklama da gelmedi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BuZ-MaViSi 8 yıl
X10'un 2.2 desteği vermeyeceği doğru ama mesela galaxy S in 2.3 den sonra android desteği vereceğini pek sanmıyorum.X10 daha önce piyasaya çıkmış bir cihaz olarak destek vermemesi normal.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kntrli 8 yıl
ekran çok soluk sönük vasat duruyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
redbloodedman 8 yıl
alttan üstten bakılırsa sönük durması normal sonuçta amoledin özelliği o, fakat yukardaki internet sayfası fotosuna da bakın hangisi daha gerçekci renklere sahip.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
se(dd)at 8 yıl
Telefon güzel bence
Duo olarak tanıtılacak.


XPERIA Duo (MT15) - Hallon
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-BBBAEA435 8 yıl
Anlamadım arkadaşlar hangisi şimdi daha güzel ekranı olan ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wentworthscofield 8 yıl
ekranı 3.7" galiba
vivaz'ın devamı olarak ortalama bir fiyatla epey satılır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
..Knight.. 8 yıl
Phoenix *

Anlamadım arkadaşlar hangisi şimdi daha güzel ekranı olan ?


Samsung Galaxy S.


ekranı 3.7" galiba
vivaz'ın devamı olarak ortalama bir fiyatla epey satılır


Muhtemelen ekran boyutu 3.7''.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xxxx1 8 yıl
süper alet...ön kamerayı bunda ıskalamamışlar su sefer...ARC bundan daha iri şahsen ben bunu tercih ederim...Üstelik Android olması süper...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aliakalin 8 yıl
hangi ekran,hangi cihaza ait belli deil.bu haberi yayınlayan şahıza,teşekkürlerimi bir borç bilirim..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
atroce 8 yıl
görünürde arc den bi farkı ekran boyutu ve arc nin ekranı bravia ydı arc varken tabi fiyatıda göz önünde bulundurarak buna pek kimse yönelmeyecektir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
..Knight.. 8 yıl
aliakalin

hangi ekran,hangi cihaza ait belli deil.bu haberi yayınlayan şahıza,teşekkürlerimi bir borç bilirim..


Soldaki ekran Samsung Galaxy S'e, sağdaki ise Sony Ericsson Halon'a ait. Kaldı ki ekranla ilgili bilgi verirken Sony Ericsson'un ekranının daha küçük göründüğünü yazmıştım.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


İyi forumlar...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kallesnikof 8 yıl
o videodaki arc ve karşılaştırılamaz ekranı var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
enisde 8 yıl
750-800 mü?euro demek istedin sanirim :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
10752 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, wifi ve microsd
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl [Güncel] Nintendo'nun 3 boyutlu konsolu 3DS'i denedik! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Xbox Live Gold Haziran 2019 Oyunları
Bölüm Sonu Canavarı
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim