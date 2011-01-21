Android 2.3 işletim sistemli Sony Ericsson Xperia Halon / MT15i gün ışığına çıkarıldı

Geride bıraktığımız 2010 yılı boyunca dünya çapında 43.1 milyon adet cep telefonu satışı yaparak, 6 milyar 294 milyon Euro'luk satış gerçekleştiren ve bunun sonucunda 90 milyon Euro net gelir elde eden Sony Ericsson'un, MT15i / Halon kod adlı akıllı cep telefonu, Mobile-review tarafından ön incelemeye tabii tutularak gün ışığına çıkarıldı.

Mobile-review'ın ''Vivaz 2'' olarak da isimlendirmeyi uygun gördüğü akıllı telefon, Symbian işletim sistemli Vivaz serisi ile benzer tasarım çizgilerini taşımasına rağmen Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemini kullanmasıyla fark gösteriyor. 1 GHz saat hızında çalışan Qualcomm işlemciden ve 512 MB RAM'den güç alan telefon, Adreno 205 grafik birimi desteğini de arkasına almış. Adreno 205'in, Xperia X10'da kullanılan grafik birimine göre iki kattan daha fazla performans getirisi sağladığı ifade ediliyor.

Sony Ericsson Halon'un ön yüzünde, Google'ın mobil işletim sistemi Android'i kullanan modellerde alışılagelen tuş takımı, 480 x 854 piksel (FWVGA) çözünürlüğünde çoklu dokunmatik ekran (Galaxy S ile yan yana kıyaslamadan yola çıkarak boyutun 4 inç'ten küçük olduğu söylenebilir), ışık sensörü ve görüntülü konuşma için kamera konumlandırılmış. Telefonun üst kısmında ise şarj / veri aktarımı için microUSB slotu, dilediğiniz kulaklığı adaptöre gereksinim duymaksızın kullanabilmeniz için 3.5 mm jak girişi ve HDMI portu bulunmakta.

Telefonun arka kısmına geldiğimizde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde Sony EXMOR sensörlü kamera ile hemen yanında led flaş yer alıyor. Kamera, 1280x720 piksel (HD) çözünürlükte video kayıt yeteneğine sahip. Bluetooth ve WI-FI gibi kablosuz bağlantı seçeneklerini bünyesinde barındıran telefonun dahili belleğinin 300 MB olduğu, kapasitenin microSD kartlarla yükseltilebildiği ifade edilmekte.

Son olarak 1500 mAh bataryaya sahip Sony Ericsson Halon'un, nisan ayından itibaren 320-350 Euro fiyat aralığında satışa sunulacağı düşünülürken resmi tanıtımın Barselona'daki Mobil Dünya Kongresi'nde yapılması beklenmekte. Sony Ericsson Halon ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Samsung Galaxy S ile Sony Ericsson Halon ekran karşılaştırması

Editörün notu: Samsung Galaxy S'nin sahip olduğu SuperAMOLED ekran burada gücünü göstermiş.

http://www.mobile-review.com/review/sonyericsson-vivaz2-en.shtml#8