Android 2.3 işletim sistemli ve QWERTY klavyeli LG Enlighten satışa sunuldu

Güney Kore merkezli akıllı telefon üreticisi LG Mobile'ın kızaklı 4-satır QWERTY klavye donanımı ile Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemini bir araya getiren modeli Enlighten, Verizon Wireless aracılığıyla satışa sunuldu.

2 yıllık sözleşme karşılığında 79.99$'a satılan (50$ mail-in-rebate indirimi var) Enlighten, 800 MHz saat hızında çalışan işlemci desteğini arkasına alıyor ve 3.2-inç boyutunda - 320 x 480 piksel (HVGA) çözünürlüğünde dokunmatik ekranla geliyor.



Wi-Fi 802.11 b/g/n ve Bluetooth 3.0 gibi güncel bağlantı seçeneklerini bünyesinde barındıran akıllı telefonun depolama kapasitesi microSD kartlarla yükseltilebiliyor, akıllı telefonla beraber 2 GB'lık microSD kart hediye ediliyor. Bu bilgilere ek olarak yeni akıllı telefonun 3.2 megapiksel çözünürlüğünde kareler yakalayabildiğini belirtelim.

