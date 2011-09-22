Android 2.3 işletim sistemli ve QWERTY klavyeli LG Enlighten satışa sunuldu

Haber Editörü
Güney Kore merkezli akıllı telefon üreticisi LG Mobile'ın kızaklı 4-satır QWERTY klavye donanımı ile Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemini bir araya getiren modeli Enlighten, Verizon Wireless aracılığıyla satışa sunuldu.
2 yıllık sözleşme karşılığında 79.99$'a satılan (50$ mail-in-rebate indirimi var) Enlighten, 800 MHz saat hızında çalışan işlemci desteğini arkasına alıyor ve 3.2-inç boyutunda - 320 x 480 piksel (HVGA) çözünürlüğünde dokunmatik ekranla geliyor.
Wi-Fi 802.11 b/g/n ve Bluetooth 3.0 gibi güncel bağlantı seçeneklerini bünyesinde barındıran akıllı telefonun depolama kapasitesi microSD kartlarla yükseltilebiliyor, akıllı telefonla beraber 2 GB'lık microSD kart hediye ediliyor. Bu bilgilere ek olarak yeni akıllı telefonun 3.2 megapiksel çözünürlüğünde kareler yakalayabildiğini belirtelim.
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qwerty klavyeli doğru düzgün çıkmıyor ki zaten çıkanların çoğu orta alt segment...Birde bu tip telefonlar üst segmente daha çok yakışıyor qwerty klavye fiziksel olarak fonksiyonellik katarken düşük donanım ve arkasından gelen düşük performans bu fonksiyonelliği etkisiz kılıyor.Şöyle laptop tadında bir performans beklenir bu tarz telefonlarda ama yok işde eleştirdiğim nokda da bu zaten..Bi mesaj yazaksan o klavyeye gerek yok black b. gibi bi alt segmen seçmek daha mantıklı.
puu denecek bı taraf goremıorum alt segment qwerty yapmıs adamlar sureklıde amıral gemısı cıkmaz yaa:)))
sözleşmenin ne demek olduğunu öğrenseniz buradada olduğunu anlarsınız.
telefon cok hoş fıyatıda onemlı tabı giriş seviyesi donanımı