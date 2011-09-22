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Android 2.3 işletim sistemli ve QWERTY klavyeli LG Enlighten satışa sunuldu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
18,2b
1
10
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Güney Kore merkezli akıllı telefon üreticisi LG Mobile'ın kızaklı 4-satır QWERTY klavye donanımı ile Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemini bir araya getiren modeli Enlighten, Verizon Wireless aracılığıyla satışa sunuldu.
2 yıllık sözleşme karşılığında 79.99$'a satılan (50$ mail-in-rebate indirimi var) Enlighten, 800 MHz saat hızında çalışan işlemci desteğini arkasına alıyor ve 3.2-inç boyutunda - 320 x 480 piksel (HVGA) çözünürlüğünde dokunmatik ekranla geliyor.
Wi-Fi 802.11 b/g/n ve Bluetooth 3.0 gibi güncel bağlantı seçeneklerini bünyesinde barındıran akıllı telefonun depolama kapasitesi microSD kartlarla yükseltilebiliyor, akıllı telefonla beraber 2 GB'lık microSD kart hediye ediliyor. Bu bilgilere ek olarak yeni akıllı telefonun 3.2 megapiksel çözünürlüğünde kareler yakalayabildiğini belirtelim.

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SystemApps 8 yıl
sangreal_1905
SystemAppslg sen naptın böyle ya harcadığın o kızak mekanizmlarına qwertylere yazık s...mışsın bide sıvamışsın bırak eline gözüne bulaştırdın o ekran o işlemci o kamera puuu
puu denecek bı taraf goremıorum alt segment qwerty yapmıs adamlar sureklıde amıral gemısı cıkmaz yaa:)))

qwerty klavyeli doğru düzgün çıkmıyor ki zaten çıkanların çoğu orta alt segment...Birde bu tip telefonlar üst segmente daha çok yakışıyor qwerty klavye fiziksel olarak fonksiyonellik katarken düşük donanım ve arkasından gelen düşük performans bu fonksiyonelliği etkisiz kılıyor.Şöyle laptop tadında bir performans beklenir bu tarz telefonlarda ama yok işde eleştirdiğim nokda da bu zaten..Bi mesaj yazaksan o klavyeye gerek yok black b. gibi bi alt segmen seçmek daha mantıklı.
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sangreal_1905 8 yıl
SystemApps
lg sen naptın böyle ya harcadığın o kızak mekanizmlarına qwertylere yazık s...mışsın bide sıvamışsın bırak eline gözüne bulaştırdın o ekran o işlemci o kamera puuu

puu denecek bı taraf goremıorum alt segment qwerty yapmıs adamlar sureklıde amıral gemısı cıkmaz yaa:)))
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::Ashes:: 8 yıl
herşeyede atlamayın sömürülüyoruz diye.
sözleşmenin ne demek olduğunu öğrenseniz buradada olduğunu anlarsınız.
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SystemApps 8 yıl
lg sen naptın böyle ya harcadığın o kızak mekanizmlarına qwertylere yazık s...mışsın bide sıvamışsın bırak eline gözüne bulaştırdın o ekran o işlemci o kamera puuu
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Lepanto 8 yıl
Umarım ülkemizde de böyle rekabetçi sözleşmeli satışlar görürüz artık, yeter sömürüldüğümüz...
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aceleciburak 8 yıl
çok şükür ki artık imrenmiyorum çünkü Galaxy 551 e de 2.3.4 sürümü geldi artık Quad core Kızaklı Qwertyler gelince kalbimi fethedebilir yoksa galaxy 551 ciddi performans sıçraması yapmışken en güzel şekilde kullanmak gerekli...
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FightForBeer 8 yıl
Gerçekten güzel hediye olur :)
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Fx_57,5 8 yıl
hem qwerty klayyelı hem de ne asırı ufak ne asırı buyuk normal boyutlarda gpu su ne acaba flash desteklermı
telefon cok hoş fıyatıda onemlı tabı giriş seviyesi donanımı
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kingandkral 8 yıl
qwerty
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St Batuhan 8 yıl
Görünümü güzel, minik ve tatlı geldi :) Çöz. düşük geldi ama normal olabilir boyuttan ötürü
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