Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemli Huawei Ascend G510 gün yüzüne çıktı

Huawei'ın yeni modeli Ascend G510, Çek Cumhuriyet'nin başkenti Prag'da düzenlenen tanıtım etkinliği kapsamında gün yüzüne çıktı.



134 mm uzunluğunda, 64.7 mm genişliğinde, 9.9 mm kalınlığında ve 150 gram ağırlığında tasarlanan Ascend G510'a, 1.2 GHz saat hızında görev yapan çift çekirdekli (ARM Cortex-A9) MediaTek 6577 platformu, PowerVR SGX531 grafik birimi ve 512 MB RAM eşlik ediyor. Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 4.1 ''Jelly Bean'' versiyonunu kullanan akıllı telefon, 4.5-inç boyutunda dokunmatik kapasitif IPS ekrana sahip. 4.5-inç'lik ekranda, 480 x 854 piksel (FWVGA) çözünürlük sunuluyor.

Akıllı telefonun ön yüzünde 0.3 megapiksel çözünürlüğünde, arka yüzünde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde, LED flaşlı kamera yeterli görülmüş. Ana kamera aynı zamanda 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde saniyede 30 kare video kaydı yapabilmekte.



4 GB'lık dahili depolama alanı, microSD kartlar aracılığıyla yükseltilebilen Ascend G510'nun batarya kapasitesi ise 1.700 mAh olarak açıklanmış durumda. Ascend G510'u, Ascend G500 ile karşılaştırmak gerekirse;



Ekran boyutu 0.2-inç artmış.

Ekran çözünürlüğü 540 x 960 pikselden, 480 x 840 piksele düşmüş.



İşletim sistemi versiyonu Android 4.0'dan, Android 4.1'e güncellenmiş.

İşlemci saat hızı 200 MHz artmış.

RAM, 1 GB'tan 512 MB'a düşmüş.

Batarya kapasitesi 1.930 mAh'den 1.700 mAh'e düşmüş.



Ascend G510'un 200 Euro civarında fiyatlandırılması beklenirken, akıllı telefonun çıkış tarihi konusunda bilgi verilmemiş.

http://mobilenet.cz/clanky/vyfotili-jsme-v-praze-huawei-g510-podivejte-se-na-nastupce-g500-11046