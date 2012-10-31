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Android 4.2 ile gelen yeni sanal klavye uygulaması internette yayınlandı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Google, dün iptal etmek zorunda kaldığı etkinliğinde duyuracağı yeni Jelly Bean sürümü ve Nexus modellerini internet üzerinden teknoloji dünyasıyla buluşturdu. Mobil ekosisteminin en güncel versiyonu olan Android 4.2, çekirdek uygulamalarla ilgili iyileştirme ve yeniliklerin yanı sıra varsayılan klavye hususunda da önemli bir fonksiyonu beraberinde getiriyordu.
Sıradan sanal klavye yazma ve sesli giriş yöntemlerine ek olarak dokunmatik ekranlarda yazma alışkanlığını değiştiren mobil kullanıcıların alışkın olduğu üçüncü bir yazı yazma tarzını benimseyen yeni Android klavyesi, Swype adlı bir diğer sanal klavye yazılımının sürükleme usulü kelime oluşturma metodunu standart olarak bünyesinde barındıracak. Hiçbir ek ayar gerektirmeden mobil cihaz sahiplerinin direk kullanımına sunulan bu özelliği şimdi Android 4.0 Ice Cream Sandwich ve üstü işletim sistemi versiyonlarında deneyebilirsiniz.
Android 4.2'ye ait ön inceleme yazılım paketlerine erişerek geçtiğimiz haftalarda yeni sürüme dair detaylar paylaşan Android Police sitesi, platformun yeni klavyesini internette indirmeye sundu. Buradan indirebileceğiniz APK dosyasını, TouchWiz, HTC Sense ya da diğer üreticilerin kendi sanal klavyelerini varsayılan olarak belirlediği ürünlere direk kopyalayıp yükleyebilir, klavye ayarlarından Android klavyesini aktif hale getirip kullanmaya başlayabilirsiniz. Ancak cihazınızda orijinal Android klavyesi varsayılan olarak geldiyse buradaki .zip uzantılı dosyayı Root erişimli aygıtlara Recovery modu aracılığıyla kurarak yeni klavyeyi tecrübe edebilirsiniz.
Google'ın "Gesture Typing" adını verdiği varsayılan Android klavyesinin yeni yazma yönetimi hakkında bilgi edinmek için aşağıdaki videoyu izleyebilir ya da bu giriş tarzının geliştiricileri tarafından yayınlanan Swype uygulamasını deneyebilirsiniz. 

http://www.androidpolice.com/2012/10/30/download-the-android-4-2-keyboard-with-gesture-typing-right-now/ Yorum Yaz
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jackchilina 7 yıl en beğenilen
Swiftkey forever:-)
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BraVe_06 7 yıl
2 yıldır Samsung Swype klavyede var bu özellik. Kimse kullanmıyordu şimdi kıymete bindi.
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Krone 7 yıl
Swiftkey
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ALBAY 7 yıl
s2yi aldığım günden beri var zaten
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crazywinner3 7 yıl
pudinkk
nexuslara artık bir Türkçe desteği gelse iyi olacak,mesajda düzeltmekte ciğerim soldu.yandan çekmeli sürüklemeli klavyeyi değil de Türkçe desteğini getirseler uyar bana

swiftkey yükle kurtul
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TheCustomizer 7 yıl
Şimdiye kadar kullandığım tüm klavyeler kelime tahmini açıksa hafif hafif kasıyordu . ta ki SwiftKey'e kadar çok hızlı adı üstünde swiftkey. Mutlaka deneyin.
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Tristan Tzara 7 yıl
Swype 'tan farkı ne şimdi ?
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Hobar 7 yıl Tristan Tzara
CiviLian.

Swype 'tan farkı ne şimdi ?

Türkçe desteği olmaması
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pudinkk 7 yıl
nexuslara artık bir Türkçe desteği gelse iyi olacak,mesajda düzeltmekte ciğerim soldu.
yandan çekmeli sürüklemeli klavyeyi değil de Türkçe desteğini getirseler uyar bana
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myz1453 7 yıl
Senseciler bundan soğudu he he he
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BraVe_06 7 yıl
2 yıldır Samsung Swype klavyede var bu özellik. Kimse kullanmıyordu şimdi kıymete bindi.
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balomer 7 yıl BraVe_06
BraVe_06

2 yıldır Samsung Swype klavyede var bu özellik. Kimse kullanmıyordu şimdi kıymete bindi.

sony de de vardı.
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sertacarslan 7 yıl
HTC'de ben aylardır kullanıyorum.
Swiftkey'i de denedim, çok başarılı ama kişisel sözlük biraz dolunca kelime tahminlerinde takılmalar oluyor.
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meczupca 7 yıl
SwiftKey varken bunlar boş.. Hizmet yapmak istiyorsan SwiftKey i varsayılan olarak ver
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