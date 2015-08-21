Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Android 6.0 Marshmallow güncellemesini ilk alacak Samsung modelleri ortaya çıktı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
8,7b
1
45
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Android 6.0 Marshmallow güncellemesini ilk alacak Samsung modelleri ortaya çıktı
 
Android 5.1.1 geçişi bazı ürünlerde tam olarak tamamlanmamış olsa da bazı üreticiler Android 6.0 Marshmallow sürümünü kullanıcılara kavuşturmak için kolları sıvamış durumda. Youmobile'da bu konuda hazırlanan üreticilerden Samsung'un Android 6.0 sürümüne ilk kavuşacak cihazlarını listeledi.
Listeye göre Android 6.0 Marshmallow sürümüne ilk kavuşacak modeller şu şekilde :
  • Samsung Galaxy Note5
  • Samsung Galaxy S6 Edge+
  • Samsung Galaxy S6
  • Samsung Galaxy S6 Duos
  • Samsung Galaxy S6 Edge
  • Samsung Galaxy Note 4
  • Samsung Galaxy Note 4 Duos
  • Samsung Galaxy Note Edge
  • Samsung Galaxy ALPHA
  • Samsung Galaxy Tab A
Yeni Android sürümünde görsellik çok pek değişmeyecek ancak uygulama izinleri, uygulamaların bellek kullanımı takibi, güç tasarrufu, otomatik yedekleme gibi bir çok özellik önemli yeniliklerle geliştirilecek. Listenin final sürümü olmadığı ve bazı modellerin eklenebileceği de belirtilmiş durumda. Güncellemelerin başlaması için öngörülen tarih ise 2016 yılının başları. Ancak Google'ın kaynak kodlarını erken dağıtması halinde bu süreçten ortalama üç ay sonra güncellemeleri görmeye başlayabileceğiz.

http://www.youmobile.org/blogs/entry/List-of-Confirmed-Samsung-devices-to-get-Android-Marshmallow-Updates-by-Early-2016 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
muccos 4 yıl en beğenilen
Bunlara bir zahmet versinler.Listeye çok ekleme olcağını hatta olacağını sanmıyorum.Güncelleme istiyorsanız Samsung almayacaksınız.Daha doğrusu amiral gemi telefonlar haricinde almayacaksınız.Az önce haber çıktı E7'ye Lollipop gelmeyecekmiş.Al işte.Onun dışında elimde Tab Pro 8.4 var.Çıktığından beri bir tane güncelleme bile gelmedi.Tab 4'e Lollipop verdiler yok bunu güncelleme zahmetine girmiyorlar.
Onun dışında bir arkadaş gitti K Zoom aldı.Bir bakıyım dedim.Cihaz resmen kasıyor.Samsung uygulamalarını devredışı bıraktım.Hafif bir launcher kurdum.Ancak kendine gelebildi.Mesela ona da Lollipop yok.Kitkatla çıktı onla ölecek.Yani Samsung cihaz aldıysanız amiral gemisi değilse o cihaz (ki onların da destek süresu tartışılır) operatör telefonları gibi güncelleme beklemeyin.Geleceği varsa da 6 ay sonra gelir.
Bunlara bir zahmet versinler.Listeye çok ekleme olcağını hatta olacağını sanmıyorum.Güncelleme istiyorsanız Samsung almayacaksınız.Daha doğrusu amiral gemi tel...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +21
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Firaristt 4 yıl
5 seneden fazladır android kullanıyorum. 6 gelip gelmemesi değil, gelecek güncellemenin cihazı daha iyi hale getirip getirmeyeceği önemli. Zira Samsung ve LG'nin en üst modellerinde yeni android sürümünde gelecek şeyler zaten oluyor. Benim pil süremi 30dk arttıracaksa gelsin, bir şeyleri kötüleştirmeden bir şeyi daha iyi yapacaksa gelsin, yoksa ben 5.0 ONH4 (BTU) sürümüyle S5'imden çok memnunum.
5 seneden fazladır android kullanıyorum. 6 gelip gelmemesi değil, gelecek güncellemenin cihazı daha iyi hale getirip getirmeyeceği önemli. Zira Samsung ve LG'ni...
Devamını Gör
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Skayn 4 yıl
Note 3 ve S5'e de vermesi gerekiyor.
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
___Lawyer___ 4 yıl
Note 3 ve s5'in tartışma olmadan alması lazım bunlar daha yeni cihazlar bence firmalar 2 yıllık güncelleme taahhatü yerine 2 sefer 3 sefer güncelleme şeklinde taahhüt verseler daha iyi zira Note 3'e lolipop 1 yıl geç geldi desem yeridir nerdeyse cihazın ( çıkış tarihine göre afaki söylüyorum )garanti süresi bitti lolipopun geldiğinde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kurt gibi açım 4 yıl
samsung almayın gençler almayın.Adamlar daha adam akıllı güncelleme bile vermiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 4 yıl
s5e verilmesi gerekli
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lostlast 4 yıl
tab s 'e de vermeleri gerek ama bu samsung dan hayır gelmez
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lapatid 4 yıl
Alpha model yerleşimi olarak bana acayip karizmatik geliyor.
Halefi veyahut selefi yok,üretimi durdurulmuş,kucuk bataryasina ragmen 4.4.4 de gayet iyi pil omurleri elde ediyor,guncellemelerde en onlerde.Telefonun cidden premium bir havası var.Alır miyim almam orasi ayri,samsung dusman basina
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serhdemir 4 yıl
Diğer lg htc sony gibi firmalar da samsungdan iyi değiller, bu guncelleme olayı da zaten ufak tefek yeniliker dışında makyajdan ibaret, android için cok da umursanacak bir durum değil,samsungun guzel yanı custom rom tarafında geliştiriciler oldukca alternatif sunuyor, bu romlar stok romlardan cok daha fazla özellik sunabiliyor, adamlar 2010'da çıkan galaxy S'e 5.1.1 getirdiler :-)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Booker DeWitt 4 yıl

Güncelleme istiyorsanız Samsung almayın diyen olmuş.

Samsung Galaxy S3 ve S4 Android dünyasının en popüler iki telefonu. Dolayısıyla onlarca custom rom seçeneği var.

Bende S4 arkadaşımda S3 var ikimizin de Android sürümü 5.1

Not: Snapdragonlu S4 (9505) için Android M bile var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ceo-tr 4 yıl
Cihan
Nexus var kafa rahat

Galaxy Nexus var 4.3 te kaldı :) ama kafa yine rahat. rom mevcut.
gerçi orjinal romda kullanıyorum şu an ama google kesmeseydi desteği iyiydi. hala iş gören bir telefon.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cihan 4 yıl
Nexus var kafa rahat
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elsa 4 yıl
Galaxy Alpha son güncellemesini alacak
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deoksiriboz1001 4 yıl
güncel sürüm sadece stabilite değil gerekli güvenlik güncellemelerini de getirdiğinden önemli.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
freudunpiposu 4 yıl
Bunlar sene sonu alır. Note 5 ve s6 serisi biraz daha erken alır gelecek senenin baharında Note 3'te alır ama S4 için bir şey diyemiyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +170 madmahmutd +143 Mugetsuga +136 deoks +131 theozy +125 Domatore +115 Galatas4ray +111 sistemli adam +89 Murat.Ak +88
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8705 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, samsung ve
3 etiket daha güncelleme android 6.0 marshmallow
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl 2si1 "Ov Yeah dedirten" Teknoloji ve Oyun Programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Domino’s Pizza kalite için teknolojiye
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim