Android 6.0 Marshmallow güncellemesini ilk alacak Samsung modelleri ortaya çıktı

Android 5.1.1 geçişi bazı ürünlerde tam olarak tamamlanmamış olsa da bazı üreticiler Android 6.0 Marshmallow sürümünü kullanıcılara kavuşturmak için kolları sıvamış durumda. Youmobile'da bu konuda hazırlanan üreticilerden Samsung'un Android 6.0 sürümüne ilk kavuşacak cihazlarını listeledi.
Listeye göre Android 6.0 Marshmallow sürümüne ilk kavuşacak modeller şu şekilde :
- Samsung Galaxy Note5
- Samsung Galaxy S6 Edge+
- Samsung Galaxy S6
- Samsung Galaxy S6 Duos
- Samsung Galaxy S6 Edge
- Samsung Galaxy Note 4
- Samsung Galaxy Note 4 Duos
- Samsung Galaxy Note Edge
- Samsung Galaxy ALPHA
- Samsung Galaxy Tab A
Yeni Android sürümünde görsellik çok pek değişmeyecek ancak uygulama izinleri, uygulamaların bellek kullanımı takibi, güç tasarrufu, otomatik yedekleme gibi bir çok özellik önemli yeniliklerle geliştirilecek. Listenin final sürümü olmadığı ve bazı modellerin eklenebileceği de belirtilmiş durumda. Güncellemelerin başlaması için öngörülen tarih ise 2016 yılının başları. Ancak Google'ın kaynak kodlarını erken dağıtması halinde bu süreçten ortalama üç ay sonra güncellemeleri görmeye başlayabileceğiz.
http://www.youmobile.org/blogs/entry/List-of-Confirmed-Samsung-devices-to-get-Android-Marshmallow-Updates-by-Early-2016 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Halefi veyahut selefi yok,üretimi durdurulmuş,kucuk bataryasina ragmen 4.4.4 de gayet iyi pil omurleri elde ediyor,guncellemelerde en onlerde.Telefonun cidden premium bir havası var.Alır miyim almam orasi ayri,samsung dusman basina
Samsung Galaxy S3 ve S4 Android dünyasının en popüler iki telefonu. Dolayısıyla onlarca custom rom seçeneği var.
Bende S4 arkadaşımda S3 var ikimizin de Android sürümü 5.1
Not: Snapdragonlu S4 (9505) için Android M bile var.
Galaxy Nexus var 4.3 te kaldı :) ama kafa yine rahat. rom mevcut.
gerçi orjinal romda kullanıyorum şu an ama google kesmeseydi desteği iyiydi. hala iş gören bir telefon.
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