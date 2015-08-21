Android 6.0 Marshmallow güncellemesini ilk alacak Samsung modelleri ortaya çıktı

Android 5.1.1 geçişi bazı ürünlerde tam olarak tamamlanmamış olsa da bazı üreticiler Android 6.0 Marshmallow sürümünü kullanıcılara kavuşturmak için kolları sıvamış durumda. Youmobile'da bu konuda hazırlanan üreticilerden Samsung'un Android 6.0 sürümüne ilk kavuşacak cihazlarını listeledi.

Listeye göre Android 6.0 Marshmallow sürümüne ilk kavuşacak modeller şu şekilde :

Samsung Galaxy Note5

Samsung Galaxy S6 Edge+

Samsung Galaxy S6

Samsung Galaxy S6 Duos

Samsung Galaxy S6 Edge

Samsung Galaxy Note 4

Samsung Galaxy Note 4 Duos

Samsung Galaxy Note Edge

Samsung Galaxy ALPHA

Samsung Galaxy Tab A

Yeni Android sürümünde görsellik çok pek değişmeyecek ancak uygulama izinleri, uygulamaların bellek kullanımı takibi, güç tasarrufu, otomatik yedekleme gibi bir çok özellik önemli yeniliklerle geliştirilecek. Listenin final sürümü olmadığı ve bazı modellerin eklenebileceği de belirtilmiş durumda. Güncellemelerin başlaması için öngörülen tarih ise 2016 yılının başları. Ancak Google'ın kaynak kodlarını erken dağıtması halinde bu süreçten ortalama üç ay sonra güncellemeleri görmeye başlayabileceğiz.