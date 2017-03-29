Android 8.0 ile gelen 20 yenilik - Bölüm 2

Google’ın Android ekosistemine sunduğu sekizinci sürüm olan Android O platformunu incelemeye devam ediyoruz. Bu bölümde Ayarlar menüsüne yönelik yeni gelişmeleri mercek altına aldık. İşte Android telefonlara gelecek yeni gelişmeler:

6 - Zil Sesleri

Stok Android sürümlerinde istediğiniz bir müziği zil sesi yapmak zahmet istiyordu. Android O ile birlikte zil sesi ekleme penceresinde özel ses ekleme seçeneği de yer alıyor ve böylece kullanıcılar kolay bir şekilde istediği müziği zil sesi yapabiliyor.

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7 - Saat Girişi

Android işletim sisteminde saat girişi ya manuel ya da otomatik olarak yapılıyor. Manuel girişte kullanıcı istediği saati tekerlek menüyü çevirerek seçiyordu. Android O ile kullanıcı doğrudan saati yazabilecek. Küçük ancak zaman kazandıracak bir yenilik.

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8 - Ekstra Menü Tuşları

Android O ile gelen en önemli yeniliklerden birisi menü tuşlarına ekstra tuş ekleyebilmek. Ayarlar menüsünde Arayüz Ayarlama sekmesine girdikten sonra ekstra menü tuşları karşınıza çıkıyor. Ekstra tuşlar ana tuş menünüsünün sağ ve sol en uç tarafında yer alıyor.

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Ekstra menü tuşlarında Google kullanıcıya geniş özelleştirme imkanı sunmuş. Dilerseniz kopyalama panosu ve klavye değişimi fonksiyonlarını doğrudan tuşlara atayabiliyorsunuz. Dilerseniz Google’ın hazırladığı fonksiyon kod listesinden seçim yaparak geniş bir yelpazede işlem yükleyebiliyorsunuz.

Tuşların şeklini de belirleyebiliyorsunuz. Ok işaretleri, artı-eksi işaretleri, daire ve üç çizgi üst üste şeklinde ikonlar mevcut.

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9 - Harici Kaynaklara Sınırlama

Bilindiği üzere Android için tek yetkili uygulama yükleme merkezi Google Play. Bunun haricinde farklı sitelerden indirme yoluyla veya USB OTG üzerinden getirerek kurmak isterseniz Ayarlar kısmından buna izin vermeniz gerekiyor. Android O ise işi biraz daha sıkı tutmuş.

Artık harici kaynaklardan Apk yüklemek istediğinizde, bu kaynak için özel bir izin vermeniz gerekiyor. Böylece bir beyaz liste oluşturuyorsunuz. Sonraki yüklemelerde Android O bu listeyi dikkate alarak tepki veriyor.

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10 - Hızlı Ayar Menüsü

Normalde bildirim menüsünü aşağı doğru indirerek eriştiğiniz hızlı ayar kısayollarının üzerine tıklayarak ilgili Ayarlar sekmesine ulaşabiliyordunuz. Artık ikonun üzerine değil onu tanımlayan metnin üzerine tıklayarak ilgili Ayarlar sekmesine geçiyorsunuz.

Android 8.0 önizleme sürümü Google Pixel, Google Pixel XL, Google Pixel C, Nexus 6P, Nexus 5X ve Nexus Player cihazlarına kurulabiliyor. Yeni sürümün kullanıma sunulması ise Eylül-Ekim aylarında olacak.