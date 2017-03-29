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Android 8.0 ile gelen 20 yenilik - Bölüm 2

Uzun zamandır gündemde olan ve merakla beklenen Android işletim sisteminin yeni sürümü resmiyet kazandı. Sizler için sürümle birlikte gelen en önemli 20 yeniliği listeledik.
2 yıl
20,1b
1
30
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Google’ın Android ekosistemine sunduğu sekizinci sürüm olan Android O platformunu incelemeye devam ediyoruz. Bu bölümde Ayarlar menüsüne yönelik yeni gelişmeleri mercek altına aldık. İşte Android telefonlara gelecek yeni gelişmeler:

6 - Zil Sesleri 

Stok Android sürümlerinde istediğiniz bir müziği zil sesi yapmak zahmet istiyordu. Android O ile birlikte zil sesi ekleme penceresinde özel ses ekleme seçeneği de yer alıyor ve böylece kullanıcılar kolay bir şekilde istediği müziği zil sesi yapabiliyor.

 

Android 8.0 ile gelen 20 yenilik - Bölüm 2
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7 - Saat Girişi 

Android işletim sisteminde saat girişi ya manuel ya da otomatik olarak yapılıyor. Manuel girişte kullanıcı istediği saati tekerlek menüyü çevirerek seçiyordu. Android O ile kullanıcı doğrudan saati yazabilecek. Küçük ancak zaman kazandıracak bir yenilik.

 

Android 8.0 ile gelen 20 yenilik - Bölüm 2
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8 - Ekstra Menü Tuşları 

Android O ile gelen en önemli yeniliklerden birisi menü tuşlarına ekstra tuş ekleyebilmek. Ayarlar menüsünde Arayüz Ayarlama sekmesine girdikten sonra ekstra menü tuşları karşınıza çıkıyor. Ekstra tuşlar ana tuş menünüsünün sağ ve sol en uç tarafında yer alıyor.

Ayrıca Bkz. "Güneş panellerinde verimlilik rekoru kırıldı"

Ekstra menü tuşlarında Google kullanıcıya geniş özelleştirme imkanı sunmuş. Dilerseniz kopyalama panosu ve klavye değişimi fonksiyonlarını doğrudan tuşlara atayabiliyorsunuz. Dilerseniz Google’ın hazırladığı fonksiyon kod listesinden seçim yaparak geniş bir yelpazede işlem yükleyebiliyorsunuz.

Tuşların şeklini de belirleyebiliyorsunuz. Ok işaretleri, artı-eksi işaretleri, daire ve üç çizgi üst üste şeklinde ikonlar mevcut.

 

Android 8.0 ile gelen 20 yenilik - Bölüm 2
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9 - Harici Kaynaklara Sınırlama 

Bilindiği üzere Android için tek yetkili uygulama yükleme merkezi Google Play. Bunun haricinde farklı sitelerden indirme yoluyla veya USB OTG üzerinden getirerek kurmak isterseniz Ayarlar kısmından buna izin vermeniz gerekiyor. Android O ise işi biraz daha sıkı tutmuş.

Artık harici kaynaklardan Apk yüklemek istediğinizde, bu kaynak için özel bir izin vermeniz gerekiyor. Böylece bir beyaz liste oluşturuyorsunuz. Sonraki yüklemelerde Android O bu listeyi dikkate alarak tepki veriyor.

 

Android 8.0 ile gelen 20 yenilik - Bölüm 2
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10 - Hızlı Ayar Menüsü 

Normalde bildirim menüsünü aşağı doğru indirerek eriştiğiniz hızlı ayar kısayollarının üzerine tıklayarak ilgili Ayarlar sekmesine ulaşabiliyordunuz. Artık ikonun üzerine değil onu tanımlayan metnin üzerine tıklayarak ilgili Ayarlar sekmesine geçiyorsunuz.

Android 8.0 önizleme sürümü Google Pixel, Google Pixel XL, Google Pixel C, Nexus 6P, Nexus 5X ve Nexus Player cihazlarına kurulabiliyor. Yeni sürümün kullanıma sunulması ise Eylül-Ekim aylarında olacak.

 

Android 8.0 ile Gelen 20 Yenilik - Bölüm 1 


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Tolgá 2 yıl en beğenilen
insan android 8 demeye utanır.bildiğin 7.2 olmuş bu.
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Arapkahvesi 2 yıl
Major güncellemeye bak, saati direkt elle giriyorsun aman ya rabb ne büyük gelişme
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megaron85 2 yıl
Çok beğenilince devamını çevirmişler herhalde...
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bungees61 1 yıl
güzel olacak bir şeye benziyor bence
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qx5 2 yıl
Büyük ekranlı telefonlar için , tek elle kullanımı kolaylaştırmak için jestler ile kullanım seçeneği gelmeli.
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DH Misafiri 2 yıl
O kadar basit ve ucuz yenililer sunmuşlarki yenilik diye sunmaya utanır insan.
Yenilik beklenen konular
-işletim sisteminin süratlenmesi
-Daha az bellek gereksinimi
-Pil ömründe kayda değer artış
-Gereksiz kaldırılamayan uygulamayı kaldırabilme
-Kullanılmadığında arka planda bellek ve pil tüketen uygulamaların ios daki gibi uyuması.
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DH Misafiri 2 yıl
Nexus 5 lere güncelleme bitirmesi kötü oldu
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WaylandIZMIR 2 yıl
Android 13 IOS kalitesini yakalayacakmış gibi bir duyum aldım arkadaşlar. Ne kadar doğru bilmiyorum :D
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DH Misafiri 2 yıl
Nexus 5 lere güncelleme bitirmesi kötü oldu
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BatuhanXxX 2 yıl
Kesinlikle Android 7.1 olmalıymış. Çoğu telefon üreticisinin boşuna zahmet etmeyip Android 9 u bekleyip, android 9 üzerine yoğunlaşması akıllıca olur.
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Mr Reese 2 yıl
iOS'a yetişecekler sanırım, birkaç düzenleme al sana android 11.0
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DigitalWorld 2 yıl Mr Reese
Mr Reese

iOS'a yetişecekler sanırım, birkaç düzenleme al sana android 11.0

İOS önce Android e yetişsin de.

Arkadaş amma abarttılar ya. Kardeş ios u ios yapan marketidir o da ilk girmesinden ve fahiş uygulama fiyatları sebebi ile programcıların daha çok sevmesindendir. Yakında Akbank Direkt uygulaması bile İOS kullanıcılarına 4-5TL ye satılmaya başlanırsa şaşırmayın. Yok artık flan değil. Bu bildiğin böyle. Parrot Drone alıyorsun. Kontrol etmek için cep telefonuna uygulamasını yüklemen lazım. Marketi bir açıyorsun uygulama paralı. Saçmalığa bak.

İOS stabilmiş falan hepsi hikaye. Android 4 te kaldı o zamanlar. Aksine Android geliştikçe İOS geriye gitti.

Allah aşkına en basidinden soruyorum, içinizden allah aşkına biri elini vicdanına koysun. Çoğunluğu "Dominant Sağ El" olan bir dünyada hangi süper zeka Geri tuşunu Sol Üst e koyar? Cidden soruyorum bunu! Hangi akıl mantıktır bu? İOS bu bakımdan bir çöptür.

Ayrıca İOS düşük ram kullanıyor falan diyorlar ya.... O da yalan. Adam internette İT ci ve bunu doğru yolla test ediyor. Adamda geliştirici kiti var ve İPhone olsun Android olsun cihazların her haltını görebiliyor. Sonuç; Android işletim sistemi daha az ram kullanıyor.
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dostum kertenkele 2 yıl
7 ile çok büyük yenilik geldi ya 8 i eksik kaldıydı resmen içine ettiler Android in performans olacak pilden tasarruf yapacaz derken çöpe döndü telefon simsiyah arayüz mü olur bildiğin Android 4 e geri döndü arayüz.
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Pcoyuncy 2 yıl
Bu arada kaputun altında önemli birkaç değişiklikler var artık arkaplan servisleri istediği kadar çalışamayacak. Uygulama arka plana düşerse arka plan servisi başlatamayacak.
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