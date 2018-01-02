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Android Auto 2018 yılında kablosuz bağlantıya kavuşuyor

İlk olarak geçtiğimiz yılın Google I/O etkinliği kapsamında Google tarafından dile getirilen kablosuz bağlantı destekli ilk Android Auto örnekleri önümüzdeki hafta karşımıza çıkacak.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Pazara ilk çıktığı 2015 yılından beri araç içi bilgi-eğlence ünitesi ile telefonu kablo aracılığıyla bağlantı yapan Android Auto, Android cihazların araç ekranından kolayca yönetilmesini sağlıyor. Görünen o ki 2018 itibariyle Android Auto kullanımı için kablo bağlantısına gerek kalmayacak.
JVC Kenwood önümüzdeki kapılarını açacak olan CES 2018'de kablosuz Android Auto üniteleri sergilemeye hazırlanıyor. Ünitelerden birisi JVC markasının logosunu taşırken diğerinin Kenwood markasıyla çıkması ve her iki ürünün de keskin 1280x720 piksellik HD ekranla geleceği belirtiliyor.
Diğer benzer ürünler gibi Android Auto'nun yanında Apple CarPlay desteğine de sahip olacak olan yeni cihazların bu kısımda kablosuz çözüm sunup sunmayacağı şu anda belirsiz.
Android Auto'ya kablosuz bağlantı yeteneğinin getirileceğini ilk olarak geçtiğimiz yılın Mayıs ayındaki Google I/O etkinliği kapsamında duyuran Google, cihazlara "OK Google" sesli komut yeteneğinin de getirileceğini yine bu etkinlik kapsamında söylemişti.
JVC Kenwood'un yeni cihazları hakkında şimdilik bu kadar bilgi yer alsa da, önümüzdeki hafta pazartesi (8 Ocak) Las Vegas'ta kapılarını açacak olan CES 2018 bizlere bütün bilgileri gösterecek.

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Kerim5100 1 yıl en beğenilen
Bir de Türkiye'de çalışsa... :(
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erdemr 4 ay
son versiyon apk yı indirdim ama açmaya çalıştığımda "google play hizmetleri çalışmıyor" gibi bir hata alıyorum. Telefonum note 8 son zamanlarda indiren ve düzgün çalışan var mı? Tam olarak hangi versiyonu indirmeliyim?
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nbay 2 ay erdemr
+1
bende de aynı durum var .
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Astforum 1 yıl
Geç bile kaldı.
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seagleye 1 yıl
Apk'yı apkmirror dan kurduktan sonra çalışıyor. Ayrıca youtube auto adlı yeni bir uygulama geliştirildi. Android auto ile youtube videoları izlenebiliyor ve google search ile internet sayfları açılabiliyor.
thekirankumar.com/...
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acbold 1 yıl
Araçlarda ki bu sistemlerin özellikle geliştirilmediğini düşünüyorum. Arm cihazlar 10 yıldır kullanılıyor. Cep telefonlarında gördüğümüz performansları araçlarda ki ekranlarda görebilmemiz gerekir diye düşünürken yanından geçemeyecek performans da cihazlara mecbur tutuluyor kullanıcı.

Takip edenler hatırlayacaktır. Zamanında nvidia bir hamlesi oldu. Herkes artık bu iş tamam! akıllı sistemler kullanan araçlar gelecek vs. diye beklentiler içerisine girerken sonuç hüsran olmuştu.

Şuan lüks olmayan araçlarda doğru düzgün pixel sahibi bir navigasyon cihazı bulmak bile imkansız. Bakarken kör oluyorsunuz.

Aslında dışarıdan bakınca gayet basit bir olayken neden araçlara gelmediğini açıklamak için özel bilgilere ihtiyaç var sanırım.
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beetle26 1 yıl
Türkiye de çalışmadığınıda haber yapsaydınız keşke
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Kerim5100 1 yıl en beğenilen
Bir de Türkiye'de çalışsa... :(
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ozandemir- 1 yıl Kerim5100
Kerim5100

Bir de Türkiye'de çalışsa... :(

trde çalışlıyor. indirin apk olarak sorunsuz kullanın. kendi aracımda kullanıyorum.
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Guest-9E354C1A9 1 yıl
Apple CarPlay'i biraz kullandıktan sonra uğradığım hayal kırıklığı beni Android Auto konusunda da tedirgin yapıyor. Siri hiçbir şey anlamaz hale geliyor, Google Maps; Yandex Navi hiçbiri gözükmüyor; saçma Apple haritalarına kalmışsınız. Mesajlar deseniz o bile saçma, en azından WhatsApp falan gelmiş olsa. Çok kullanışsız, bu tip şeylere araç içinde de ek para vermek gereksiz oluyor.
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mehmedaltair 1 yıl
2018 yılında hala araç içi sistemlerde 720p ekranların keskin olarak nitelendirilmesi utanç vericidir. Hatta çoğu firma hala 800*480 ekranlar kullanıyor sanki 7" ekranda Full HD çözünürlük kullanmak çok maliyetli bir işmiş gibi.
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