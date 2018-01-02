Android Auto 2018 yılında kablosuz bağlantıya kavuşuyor

Pazara ilk çıktığı 2015 yılından beri araç içi bilgi-eğlence ünitesi ile telefonu kablo aracılığıyla bağlantı yapan Android Auto, Android cihazların araç ekranından kolayca yönetilmesini sağlıyor. Görünen o ki 2018 itibariyle Android Auto kullanımı için kablo bağlantısına gerek kalmayacak.

JVC Kenwood önümüzdeki kapılarını açacak olan CES 2018'de kablosuz Android Auto üniteleri sergilemeye hazırlanıyor. Ünitelerden birisi JVC markasının logosunu taşırken diğerinin Kenwood markasıyla çıkması ve her iki ürünün de keskin 1280x720 piksellik HD ekranla geleceği belirtiliyor.

Diğer benzer ürünler gibi Android Auto'nun yanında Apple CarPlay desteğine de sahip olacak olan yeni cihazların bu kısımda kablosuz çözüm sunup sunmayacağı şu anda belirsiz.

Android Auto'ya kablosuz bağlantı yeteneğinin getirileceğini ilk olarak geçtiğimiz yılın Mayıs ayındaki Google I/O etkinliği kapsamında duyuran Google, cihazlara "OK Google" sesli komut yeteneğinin de getirileceğini yine bu etkinlik kapsamında söylemişti.

JVC Kenwood'un yeni cihazları hakkında şimdilik bu kadar bilgi yer alsa da, önümüzdeki hafta pazartesi (8 Ocak) Las Vegas'ta kapılarını açacak olan CES 2018 bizlere bütün bilgileri gösterecek.