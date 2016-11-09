Android Auto bağımsız bir uygulama haline geliyor

Google’ın uzun bir süredir araç içi bilgi sistemleri için kullanımda olan Android Auto arayüzü artık bağımsız bir uygulama haline geliyor. Daha önce uyumlu bilgi ekranı ile eşleştirildiğinde ortaya çıkan bu arayüz şimdi bağımsız olarak çalışabilecek.

Bağımsız Uygulama

Uygulama bazı sitelere test amacıyla gönderildi ve ilk incelemeler de gelmeye başladı. Alt kısımda müzik, telefon ve navigasyon için menü tuşları yer alırken, ana ekranda ise hava veya yol durumu gibi bilgiler kart şeklinde kullanıcıya gösteriliyor.

Android Auto arayüzü, telefon ile araç eşleştirildikten sonra aracın bilgi ekranında ortaya çıkıyor ve buradan kontrol ediliyordu. Bağımsız uygulamasında kullanıcıların telefonu bir bilgi ekranı gibi konsola yerleştirip kullanması tavsiye ediliyor. Hareket halindeyken uygulamanın sesli arama kısmından da yararlanılabiliyor veya kartlar sesli olarak kullanıcıya okunabiliyor.

Büyük fontlar ve görseller sayesinde okumak kolaylaşırken, gelen aramalara cevap verme veya mesajlara kalıplarla tek tıklamada yanıt verme imkanı da sunuluyor. Ayrıca yine sesli olarak mesajlara yanıt verilebiliyor. İçerik biraz büyük olduğu için pek çok kısayol sol üst menü butonu içerisine yerleştirilmiş.

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Google Play mağazasında Android Auto için pek çok bağımsız alternatif uygulama yer alıyordu. Bu hamle ile Google kullanıcıları kendi uygulamasına çekmiş olacak. Android Auto uygulamasının kısa süre içerisinde indirmeye sunulması bekleniyor.