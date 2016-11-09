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Android Auto bağımsız bir uygulama haline geliyor

Araç içi bilgi ve eğlence sistemlerine yönelik olarak entegre bir arayüz halinde geliştirilen Android Auto bağımsız olmaya hazırlanıyor. Artık arayüz için sadece telefon yeterli olacak.
2 yıl
5,6b
1
15
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Android Auto bağımsız bir uygulama haline geliyor

Google’ın uzun bir süredir araç içi bilgi sistemleri için kullanımda olan Android Auto arayüzü artık bağımsız bir uygulama haline geliyor. Daha önce uyumlu bilgi ekranı ile eşleştirildiğinde ortaya çıkan bu arayüz şimdi bağımsız olarak çalışabilecek.

Bağımsız Uygulama

Uygulama bazı sitelere test amacıyla gönderildi ve ilk incelemeler de gelmeye başladı. Alt kısımda müzik, telefon ve navigasyon için menü tuşları yer alırken, ana ekranda ise hava veya yol durumu gibi bilgiler kart şeklinde kullanıcıya gösteriliyor.

Android Auto arayüzü, telefon ile araç eşleştirildikten sonra aracın bilgi ekranında ortaya çıkıyor ve buradan kontrol ediliyordu. Bağımsız uygulamasında kullanıcıların telefonu bir bilgi ekranı gibi konsola yerleştirip kullanması tavsiye ediliyor. Hareket halindeyken uygulamanın sesli arama kısmından da yararlanılabiliyor veya kartlar sesli olarak kullanıcıya okunabiliyor.

Büyük fontlar ve görseller sayesinde okumak kolaylaşırken, gelen aramalara cevap verme veya mesajlara kalıplarla tek tıklamada yanıt verme imkanı da sunuluyor. Ayrıca yine sesli olarak mesajlara yanıt verilebiliyor. İçerik biraz büyük olduğu için pek çok kısayol sol üst menü butonu içerisine yerleştirilmiş.

Ayrıca Bkz. "Huawei durmuyor, yeni bir amiral gemisi daha geliyor"

Google Play mağazasında Android Auto için pek çok bağımsız alternatif uygulama yer alıyordu. Bu hamle ile Google kullanıcıları kendi uygulamasına çekmiş olacak. Android Auto uygulamasının kısa süre içerisinde indirmeye sunulması bekleniyor. 


https://www.engadget.com/2016/11/07/android-auto-standalone-app-launch/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
nty35 2 yıl en beğenilen
yaklaşık 1.5 aydır kullanıyorum. gerçekten çok kullanışlı ve güzel düşünülmüş bir program.
google maps ile uyumu harika ve arabanın ekranından google maps'in navigasyonunu kullanabiliyorsunuz. diyelim ki yanlış yola saptınız hemen alternatif bir rota çiziveriyor saniyeler içerisinde. tabi bu andorid auto'nun değil google maps'in özelliği ama uygulama takılma donma vs yapmıyor saniyelik tepkileri çok yerinde veriyor o amaçla söylüyorum.
onun dışında spotify entegrasyonu da şimdlik yeterli seviyede. uzun yollar açısından spotify çok iyi oluyor.
whatsapp'dan gelen mesajları da sesli olark okuyor ve dilerseniz cevap da verebiliyorsunz. dediklerinizi büyük bir doğruluk oranıyla yazıya dökebiliyor. tabi bunun için internet bağlantısı gerekiyor.
türkiye'de google play'den resmi olarak indiremezsiniz. androidmirror gibi sitelerden android auto apk'sını bulup indireblirsiniz. telefona kurunca sorunsuz çalışıyor.
uzun zamandır güncelleme almıyordu program. artık bu haberle yeni güncellemeler alacağını duymak da oldukça sevindirdi beni.
ek not:
bu arada android auto'yu kullandığım araba opel astra k 2016 telefon da samsung galaxy s6. benzer modelleri olanlara sorun yaşarlarsa yardımcı olabilirm :)
yaklaşık 1.5 aydır kullanıyorum. gerçekten çok kullanışlı ve güzel düşünülmüş bir program.google maps ile uyumu harika ve arabanın ekranından google maps'i...
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2 Yanıt Yanıtla +5
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merveyanar 2 yıl
uygulama olayı basit onda sıkıntı yok da araba yok :)
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xmen121 2 yıl
Güzel
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apodur 2 yıl
abi benim Lada Samarayada uyarmı bu program?
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kadirirdem 2 yıl
bağımsız olması gerçekten güzel....
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choser 2 yıl
oha free dos telefonlar falan çıkar bu durumda
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SEO-Uzmanı 2 yıl
bir gün bu yapay zeka sizin yerinize araba sürecek !
bir gün bu yapay zeka sizin yerinize işleriniz yapacak !
bir gün bu yapay zeka sizin yerinize maaşınızı bile alacak !
bir gün bu yapay zeka sizin yerinizi bile alacak !
bekleyin ; çok yakında :)
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alemburda34 2 yıl
telefon değilde tablette süper olur diye düşünüyorum. Bazen arabanın orjinal parçasını değiştirmek istemiyor insan tablet gibi çözümler güzel olabiliyor.
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nty35 2 yıl en beğenilen
yaklaşık 1.5 aydır kullanıyorum. gerçekten çok kullanışlı ve güzel düşünülmüş bir program.
google maps ile uyumu harika ve arabanın ekranından google maps'in navigasyonunu kullanabiliyorsunuz. diyelim ki yanlış yola saptınız hemen alternatif bir rota çiziveriyor saniyeler içerisinde. tabi bu andorid auto'nun değil google maps'in özelliği ama uygulama takılma donma vs yapmıyor saniyelik tepkileri çok yerinde veriyor o amaçla söylüyorum.
onun dışında spotify entegrasyonu da şimdlik yeterli seviyede. uzun yollar açısından spotify çok iyi oluyor.
whatsapp'dan gelen mesajları da sesli olark okuyor ve dilerseniz cevap da verebiliyorsunz. dediklerinizi büyük bir doğruluk oranıyla yazıya dökebiliyor. tabi bunun için internet bağlantısı gerekiyor.
türkiye'de google play'den resmi olarak indiremezsiniz. androidmirror gibi sitelerden android auto apk'sını bulup indireblirsiniz. telefona kurunca sorunsuz çalışıyor.
uzun zamandır güncelleme almıyordu program. artık bu haberle yeni güncellemeler alacağını duymak da oldukça sevindirdi beni.
ek not:
bu arada android auto'yu kullandığım araba opel astra k 2016 telefon da samsung galaxy s6. benzer modelleri olanlara sorun yaşarlarsa yardımcı olabilirm :)
2 Yanıt Yanıtla +5
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Hasan07-36 2 yıl nty35
nty35
yaklaşık 1.5 aydır kullanıyorum. gerçekten çok kullanışlı ve güzel düşünülmüş bir program.
google maps ile uyumu harika ve arabanın ekranından google maps'in navigasyonunu kullanabiliyorsunuz. diyelim ki yanlış yola saptınız hemen alternatif bir rota çiziveriyor saniyeler içerisinde. tabi bu andorid auto'nun değil google maps'in özelliği ama uygulama takılma donma vs yapmıyor saniyelik tepkileri çok yerinde veriyor o amaçla söylüyorum.
onun dışında spotify entegrasyonu da şimdlik yeterli seviyede. uzun yollar açısından spotify çok iyi oluyor.
whatsapp'dan gelen mesajları da sesli olark okuyor ve dilerseniz cevap da verebiliyorsunz. dediklerinizi büyük bir doğruluk oranıyla yazıya dökebiliyor. tabi bunun için internet bağlantısı gerekiyor.
türkiye'de google play'den resmi olarak indiremezsiniz. androidmirror gibi sitelerden android auto apk'sını bulup indireblirsiniz. telefona kurunca sorunsuz çalışıyor.
uzun zamandır güncelleme almıyordu program. artık bu haberle yeni güncellemeler alacağını duymak da oldukça sevindirdi beni.
ek not:
bu arada android auto'yu kullandığım araba opel astra k 2016 telefon da samsung galaxy s6. benzer modelleri olanlara sorun yaşarlarsa yardımcı olabilirm :)

Allah ne muradınız varsa versin hocam. Android Auto'nun bu şekilde bir uygulama olduğundan ve indirilip kurulabildiğinden haberim yoktu. LG G2'ye APK dosyasını indirip kurdum. Gerçekten çok güzel çalışıyor. Çok teşekkür ederim. :)
1 Yanıt Yanıtla
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Ters Adam 2 yıl nty35
nty35
yaklaşık 1.5 aydır kullanıyorum. gerçekten çok kullanışlı ve güzel düşünülmüş bir program.
google maps ile uyumu harika ve arabanın ekranından google maps'in navigasyonunu kullanabiliyorsunuz. diyelim ki yanlış yola saptınız hemen alternatif bir rota çiziveriyor saniyeler içerisinde. tabi bu andorid auto'nun değil google maps'in özelliği ama uygulama takılma donma vs yapmıyor saniyelik tepkileri çok yerinde veriyor o amaçla söylüyorum.
onun dışında spotify entegrasyonu da şimdlik yeterli seviyede. uzun yollar açısından spotify çok iyi oluyor.
whatsapp'dan gelen mesajları da sesli olark okuyor ve dilerseniz cevap da verebiliyorsunz. dediklerinizi büyük bir doğruluk oranıyla yazıya dökebiliyor. tabi bunun için internet bağlantısı gerekiyor.
türkiye'de google play'den resmi olarak indiremezsiniz. androidmirror gibi sitelerden android auto apk'sını bulup indireblirsiniz. telefona kurunca sorunsuz çalışıyor.
uzun zamandır güncelleme almıyordu program. artık bu haberle yeni güncellemeler alacağını duymak da oldukça sevindirdi beni.
ek not:
bu arada android auto'yu kullandığım araba opel astra k 2016 telefon da samsung galaxy s6. benzer modelleri olanlara sorun yaşarlarsa yardımcı olabilirm :)

Telefonla aracin ekrani eslesiyor ve aracin ekraninda android kullaniyorsunuz dogru mu anladim?
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