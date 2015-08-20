Android Auto güncellendi

Google otomobiller için geliştirdiği Android Auto uygulamasını güncelledi. Daha önce uygulamada müzik değiştirmek ve navigasyonu ana ekrandan takip etmek zor durumdayken yeni güncelleme ile birlikte bu problemler çözülmüş durumda. Artık ana ekran üzerinde hem müzik çalar eklentisi, hem de genişletilmiş navigasyon ekranı yer alıyor.

Bunun yanında uygulamada artık ana ekranda arka plan özelleştirmesi, daha büyük kontrol butonları ve bazı detay özelleştirmeleri de yapılabiliyor. Uygulamanın Android 5.0 veya üzeri sürüme sahip akıllı telefonlara da kurulabildiğini hatırlatalım. Bu sayede akıllı telefonunuzu USB portu üzerinden aracınıza bağlayarak araç içi sistem elde etmiş oluyorsunuz. Uygulamayı kurmak veya güncellemek isteyen kişiler aşağıdaki bağlantıdan edinebilirler.

