Android Gingerbread işletim sistemli LG Optimus Sol'un görselleri internette yayınlandı

Haber Editörü
Güney Kore'nin en büyük ikinci cep telefonu üreticisi konumundaki LG Mobile'ın, ilk olarak 2011 yılı yol haritası dahilinde karşımıza çıkan Victor kod adlı Optimus Sol modelinin görselleri, Pocketnow tarafından internette yayınlandı.
LG Mobile'ın klasik tasarım çizgilerini taşıyan E730 Optimus Sol'a, gelen bilgilere göre 1 GHz saat hızında çalışan tek çekirdekli işlemci güç verecek ve akıllı telefon Google'ın gün geçtikçe popülerliği artan mobil işletim sistemi Android'in Gingerbread versiyonuyla gelecek.
3.8-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik AMOLED ekrana yer verilen Optimus Sol'da biri görüntülü konuşma, diğeri anı yakalamak için olmak üzere iki tane dijital kamera bulunuyor. Öndeki kamera 640 x 480 piksel, arkadaki kamera ise 5 megapiksel çözünürlüğünde.
LG E730 Optimus Sol'un, 300 Euro fiyat etiketiyle teknoloji meraklılarıyla buluşacağı düşünülüyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
denedim radyo çalışıyor ama müzik playeride açıp sesini kapatmam lazım aynı zamanda ancak öyle oluyor bende
Bu telefona bulabileceğiniz tek eksiklik led flash, her türlü neo v den daha şık,kasası çok iyi gıcırtı falan yok ekranı mükemmel , başkada bir eksiğini göremezsiniz neo v nin ekranı çok sönük kalıyor dahili hafızasıda 320mb çok az lg 1gb (700 800 mb kullanıyorum neredeyse) videoda vga değil hd çekiyor hemde videoda autofocus var, şebekeden görüntülü görüşme var bizzat denedim.
Ama dersiniz yazılım desteği lg orada sınıfta kalır ics desteği gelecekmiş ama kimbilir ne zaman?
Hehe. Güzeldi. CMYLMZ.