Android Gingerbread işletim sistemli LG Optimus Sol'un görselleri internette yayınlandı

Güney Kore'nin en büyük ikinci cep telefonu üreticisi konumundaki LG Mobile'ın, ilk olarak 2011 yılı yol haritası dahilinde karşımıza çıkan Victor kod adlı Optimus Sol modelinin görselleri, Pocketnow tarafından internette yayınlandı.

LG Mobile'ın klasik tasarım çizgilerini taşıyan E730 Optimus Sol'a, gelen bilgilere göre 1 GHz saat hızında çalışan tek çekirdekli işlemci güç verecek ve akıllı telefon Google'ın gün geçtikçe popülerliği artan mobil işletim sistemi Android'in Gingerbread versiyonuyla gelecek.



3.8-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik AMOLED ekrana yer verilen Optimus Sol'da biri görüntülü konuşma, diğeri anı yakalamak için olmak üzere iki tane dijital kamera bulunuyor. Öndeki kamera 640 x 480 piksel, arkadaki kamera ise 5 megapiksel çözünürlüğünde.

LG E730 Optimus Sol'un, 300 Euro fiyat etiketiyle teknoloji meraklılarıyla buluşacağı düşünülüyor.

