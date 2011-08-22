Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Android Gingerbread işletim sistemli LG Optimus Sol'un görselleri internette yayınlandı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
20,8b
1
38
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Güney Kore'nin en büyük ikinci cep telefonu üreticisi konumundaki LG Mobile'ın, ilk olarak 2011 yılı yol haritası dahilinde karşımıza çıkan Victor kod adlı Optimus Sol modelinin görselleri, Pocketnow tarafından internette yayınlandı.
LG Mobile'ın klasik tasarım çizgilerini taşıyan E730 Optimus Sol'a, gelen bilgilere göre 1 GHz saat hızında çalışan tek çekirdekli işlemci güç verecek ve akıllı telefon Google'ın gün geçtikçe popülerliği artan mobil işletim sistemi Android'in Gingerbread versiyonuyla gelecek.
3.8-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik AMOLED ekrana yer verilen Optimus Sol'da biri görüntülü konuşma, diğeri anı yakalamak için olmak üzere iki tane dijital kamera bulunuyor. Öndeki kamera 640 x 480 piksel, arkadaki kamera ise 5 megapiksel çözünürlüğünde. 
LG E730 Optimus Sol'un, 300 Euro fiyat etiketiyle teknoloji meraklılarıyla buluşacağı düşünülüyor.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
svoodoo 7 yıl
evet radyo icinde ve oncesine kiyasla cok iyi. cok cizirtili idi turkce roma spirit fm kurdugum zaman v10c yi yukledim korece acildi hemen baslangicta dil degisimi menusunden turkce seciyorsun icinde turkcede var yani.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OgzÖzkn 6 yıl
Telefonumun gps i calişmiyor. uyduya baglanamıyor buna bir cozum bılen varmı ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
svoodoo 7 yıl
guncelleme denedim ama yapmiyor telefon guncel diyor, kdZ update programi ile firmware yazdim tele.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
svoodoo 7 yıl
Oh be dünya varmış :) lg-phone-firmware.com/... linkteki v10c hong kong romunu yükledim bugün, tele hard reset attım radyoya kavuştum en sonunda şükür.
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mahseer898 7 yıl
radyo işini spirit fm denediniz mi bende olumlu sonuç vermişti ama 5-10 dk sonra reset attı.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
svoodoo 7 yıl mahseer898
mahseer898

radyo işini spirit fm denediniz mi bende olumlu sonuç vermişti ama 5-10 dk sonra reset attı.

denedim radyo çalışıyor ama müzik playeride açıp sesini kapatmam lazım aynı zamanda ancak öyle oluyor bende
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
lg boyalı veya bol reklamlı telefonlar yerine işçiliğini konuşturuyor janjanlı telefon isteyen arkadaşa atıf olunur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
led flash yok vga video kayıt yapıyor.arkadaşında dediği gibi bu model benim için de ölü doğmuştur
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
svoodoo 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

led flash yok vga video kayıt yapıyor.arkadaşında dediği gibi bu model benim için de ölü doğmuştur

Bu telefona bulabileceğiniz tek eksiklik led flash, her türlü neo v den daha şık,kasası çok iyi gıcırtı falan yok ekranı mükemmel , başkada bir eksiğini göremezsiniz neo v nin ekranı çok sönük kalıyor dahili hafızasıda 320mb çok az lg 1gb (700 800 mb kullanıyorum neredeyse) videoda vga değil hd çekiyor hemde videoda autofocus var, şebekeden görüntülü görüşme var bizzat denedim.
Ama dersiniz yazılım desteği lg orada sınıfta kalır ics desteği gelecekmiş ama kimbilir ne zaman?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 8 yıl
Orijinalden alıntı: umutarslan.com
Elimde çok acayip bi mevduat var..-daha önce nereye yatırdık?-Sola

Hehe. Güzeldi. CMYLMZ.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mobile Prof. 8 yıl
Tasarim berbat otesi.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ThunComb 8 yıl
Güzel sade telefon işte
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bl00dyHell 8 yıl
LG yeni bir tasarımcı bulmalı. Ekranın çevresindeki alan çok geniş, arka bölüm aşırı sade. Tasarım olmamış bence
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Klasör.:X:. 8 yıl
Artık modelleri takip edemiyorum yavv her markanın çeşit çeşit ortalama aynı özellikte telefonlar çıkıyor.Dokunmatik ekran tasarım anlayışını öldürdü resmen.Nerde o 6600 lar? Artık ekran + kasa oldu telefonlar.Tabi patent davalarındaki artışlarda bunla oranla yükseldi işde...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Stanislas Xavier 8 yıl
Optimus 3D şatışa sunnulsun artık çünkü cihaz 2.2 ile bile çok iyi performans veriyor günellemeden sonra çok daha iyi olacaktır....
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
20791 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, wi-fi ve lg mobile
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim