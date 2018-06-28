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Android Go işletim sistemli Alcatel 1'in fiyatı 89 dolar olarak açıklandı

Telekominikasyon şirketi Alcatel'in geçtiğimiz hafta sızan giriş seviyesi akıllı telefonu Alcatel 1 resmi olarak duyuruldu. Android Go işletim sistemine sahip cihaz 89 dolardan satışa sunuldu.
10 ay
1,6b
1
11
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Teknik özellikleri geçtiğimiz hafta içinde sızan akıllı telefon Alcatel 1 resmi olarak duyuruldu. Giriş seviyesindeki cihaz mütevazi teknik özelliklere sahip ve düşük donanıma sahip cihazlar için üretilen Android Go işletim sistemini kullanıyor.

Alcatel 1, akıllı telefona çok para vermek istemeyenlere göre

Alcatel'in, ABD ve Avrupa'daki belirli ülkelerde satışa sunacağı telefonun resmi fiyatı 89 dolar olarak açıklandı. Cihaz Mediatek'in MT6739 yonga setine sahip ve 960x480 piksel çözünürlük, 18:9 en boy oranına sahip 5 inçlik bir ekranla geliyor.
1 GB RAM ve 8 GB depolama alanı sunan Alcatel 1'in arka kamerası 5 Megapiksel, ön kamerası ise 2 Megapiksel (İnterpolasyon ile 5 Megapiksel) çözünürlüğe sahip. 2.000 mAh batarya kapasitesi ile gelen cihaz kutudan Android Go işletim sistemi ile çıkıyor. Akıllı telefonun renk seçenekleri ise metalik mavi, metalik altın ve metalik siyah olarak belirlenmiş. Ürünün Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ise henüz netlik kazanmış değil.

https://www.alcatelmobile.com/products/alcatel-1.html Yorum Yaz
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10ff 10 ay en beğenilen
Bize gelse en az 799 tl... İşte yeni türkiye...
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smart1978 10 ay
Adamlarin 89 TL si anlayacaginiz :)
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SEO-Uzmanı 10 ay
ekran çözünürlüğü ! sıkıştırma formatı ne olursa olsun !
işlemci ekrana yansıtırken bunu 24-bit BMP dosya değerinde işler !
yani ! 960x480 piksel çözünürlük ; 960x480=460800 bit map hesaplarıyla
oldu mu sadece tek bir kareyi gösterim için 4 mb
daha dur bununla iş bitmiyor ! 30@fps mi olsun 60@fps mi olsun ?
1 saniyede 30 kare için ; 4*30 veri işleye bilmesi için 120mb ekran kartı remi ister !!!
1 saniyede 60 kare için ; 4*30 veri işleye bilmesi için 240mb ekran kartı remi ister !!!
daha dur yardımcı grafik kütüphanesi APi işlemleri hariç bu sadece düz ekran görüntüsü yani grafik daha işlemci ile FX anlamıyla işlenmemiş !
ve dahası sisteme 1 gb yetmeyeceği gibi sabit bellek alanında SWAP işlemi yaparken zaten yazma çizme ömrü sınırlı flashın ömrü arka planda çabuk ve hızlı bir şekilde bitecektir. bakınız zaman içinde hızı düşen SSD sistem arızalarına !
özetle 1gb lık sistemler 2 yıl kullan at sistemi insanlara empoze etmek için bir bahanedir ! 256 mb üzerinde çalışan eski androidler bile daha verimli dahası unutmayın onların ekran çözünürlüğü ne kadar düşüktü !
özetle android go performans için yapılmış olsada android go donanımla cep telefonları niteliksiz donanımda olacak telefonlar olacaktır !
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Bossadam 10 ay
Ben bu firmanın qualcom 615 li idol 3 ünü kullandım antutuda 12k alıyordu şaka gibi sözüm ona uzak durulması gereken bir firma
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Esteban C 10 ay
Reis baş komutan diye çıldıranlar yeni Türkiye yi beğendiler mi ?
Yeni bir telefon alıyorsun en az yarı fiyatı kadar vergi veriyorsun.
Örnek daha çok ülkenin durumuna ama reisci tayfa seçim ile ilgili milletle dalga geçme aşağılama derdinde.

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Esteban C 10 ay
Ülke Android Go falan kaynamayacak. Parası olan taksitle yine alır amiral gemi modelleri.
Samsung Apple amiral gemisi almaz Meizu Xiaomi Asus Nokia One Plus alınır. Krize çareler tükenmez
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elektrontan 10 ay
Hala 8 GB telefon yapıyorlar, 16 olsa en fazla 15 lira fark gelir. Ayıp ayıp.
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Slaved by makarna 10 ay
Türkiye için ideal, artık amiral telefonlar olmayacak. Türkiye, Android Go kaynayacak
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tokatli6061 10 ay
iphone telefona intel işlemciye ulaşmak hayaliyle apo ya asker yazılanlar gelmeye başladı
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trvr23 10 ay
2000 mah nedir ya
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darkaura 10 ay
yavastan alistirin kendinizi. bir sonraki telefonlariniz bunlar olacak. dolar 10tl ye dayansin pek cogu icin iphone bilmem kac, samsung s bilmem kac sadece lafta kalacak.
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smart1978 10 ay
Adamlarin 89 TL si anlayacaginiz :)
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alcatel 1, akıllı telefon ve
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