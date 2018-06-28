Android Go işletim sistemli Alcatel 1'in fiyatı 89 dolar olarak açıklandı

Teknik özellikleri geçtiğimiz hafta içinde sızan akıllı telefon Alcatel 1 resmi olarak duyuruldu. Giriş seviyesindeki cihaz mütevazi teknik özelliklere sahip ve düşük donanıma sahip cihazlar için üretilen Android Go işletim sistemini kullanıyor.

Alcatel 1, akıllı telefona çok para vermek istemeyenlere göre

Alcatel'in, ABD ve Avrupa'daki belirli ülkelerde satışa sunacağı telefonun resmi fiyatı 89 dolar olarak açıklandı. Cihaz Mediatek'in MT6739 yonga setine sahip ve 960x480 piksel çözünürlük, 18:9 en boy oranına sahip 5 inçlik bir ekranla geliyor.

1 GB RAM ve 8 GB depolama alanı sunan Alcatel 1'in arka kamerası 5 Megapiksel, ön kamerası ise 2 Megapiksel (İnterpolasyon ile 5 Megapiksel) çözünürlüğe sahip. 2.000 mAh batarya kapasitesi ile gelen cihaz kutudan Android Go işletim sistemi ile çıkıyor. Akıllı telefonun renk seçenekleri ise metalik mavi, metalik altın ve metalik siyah olarak belirlenmiş. Ürünün Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ise henüz netlik kazanmış değil.

https://www.alcatelmobile.com/products/alcatel-1.html