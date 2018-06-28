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ZTE Nubia'dan çentik ve selfie kamerası olmayan, çift ekranlı akıllı telefon

ZTE'nin alt markası olan Nubia'nın, çetik ve selfie kamerası olmayan gizemli bir telefon üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Arkasında da ekranı olan akıllı telefonun detayları haberimizde.
10 ay
5,5b
1
11
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Çin merkezli akıllı telefon üreticisi ZTE'nin alt markası olan Nubia, oldukça ilginç bir akıllı telefon tasarımı üzerinde çalışıyor. Ortaya çıkan görseller, cihazda çentik ve selfie kamerasının olmadığını, arka kısmında ise saatin yer aldığı ekstra bir ekran olduğunu gösteriyor.

Cihazın arkasında saatin yer aldığı ikinci bir ekran var

Nubia, çentik problemini akıllı telefonun ön kısmına selfie kamerası koymayarak aşmayı tercih etmiş. Zira cihazda Vivo'da olduğu gibi üstten açılan herhangi bir kamera mekanizması yer almıyor ve bu da akıllara arka ekranın selfie çekiminde de kullanılıp, kullanılamayacağı sorusunu getiriyor.
Akıllı telefonla ilgili bir başka ilginç detay ise, sağ ve sol kısımlarda iki adet parmak izi sensörünün yer alması. Yüz tanıma özelliğine sahip olmayan cihazın, tatmin edici ölçülerde ekran gövde oranı sunduğunu söyleyebiliriz. Telefonun nasıl teknik özelliklere sahip olacağı ise şimdilik bilinmiyor.

https://www.gsmarena.com/potential_zte_nubia_design_has_no_notch_or_selfie_cam_but_a_screen_on_the_back_instead-news-31916.php Yorum Yaz
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thorismund 10 ay en beğenilen
Arkadaki ekranla selfie olayını çözmüşler büyük ihtimal
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mehmedaltair 10 ay zaomss
Nasıl koysunlar kamera o öndeki yuvarlak delikten ibaret değil sensör nasıl sığacak?
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WoXeD 10 ay
3 seçenek var.
1- Çentik
2- Kızaklı yapı
3- Ön Kamera iptal.
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QuexSeeL 10 ay
Önde kamera yok, hem sağda hem solda parmak izi var 3.5mm Jak var stereo ses ve suya dayanıklılık ta varsa yeni telefon listemde ilk sıraya koyarım.
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thorismund 10 ay en beğenilen
Arkadaki ekranla selfie olayını çözmüşler büyük ihtimal
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esmerbuyucu 10 ay thorismund
Şaka yapıyor olmalısın. Büyük oyunu bozdun. Kimse anlayamamıştı
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zaomss 10 ay
yalnız o çerçeveye çentiğe gerek duymadan da selfie kamerası konabilirdi..
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mehmedaltair 10 ay zaomss
Nasıl koysunlar kamera o öndeki yuvarlak delikten ibaret değil sensör nasıl sığacak?
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