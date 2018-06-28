ZTE Nubia'dan çentik ve selfie kamerası olmayan, çift ekranlı akıllı telefon

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi ZTE'nin alt markası olan Nubia, oldukça ilginç bir akıllı telefon tasarımı üzerinde çalışıyor. Ortaya çıkan görseller, cihazda çentik ve selfie kamerasının olmadığını, arka kısmında ise saatin yer aldığı ekstra bir ekran olduğunu gösteriyor.

Cihazın arkasında saatin yer aldığı ikinci bir ekran var

Nubia, çentik problemini akıllı telefonun ön kısmına selfie kamerası koymayarak aşmayı tercih etmiş. Zira cihazda Vivo'da olduğu gibi üstten açılan herhangi bir kamera mekanizması yer almıyor ve bu da akıllara arka ekranın selfie çekiminde de kullanılıp, kullanılamayacağı sorusunu getiriyor.

Akıllı telefonla ilgili bir başka ilginç detay ise, sağ ve sol kısımlarda iki adet parmak izi sensörünün yer alması. Yüz tanıma özelliğine sahip olmayan cihazın, tatmin edici ölçülerde ekran gövde oranı sunduğunu söyleyebiliriz. Telefonun nasıl teknik özelliklere sahip olacağı ise şimdilik bilinmiyor.

https://www.gsmarena.com/potential_zte_nubia_design_has_no_notch_or_selfie_cam_but_a_screen_on_the_back_instead-news-31916.php