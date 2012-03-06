Android Market, Google Play Store olarak değişiyor

Bir süredir Google'ın yeni üreteceği tabletinin adının Play olacağı ile ilgili iddialar internette dolaşırken bu ismin Android Market'in yeni adı olacağı ortaya çıktı.





Bugünden itibaren Google Play Store olarak değişecek Android Market, uygulama, kitap, müzik ve film arşivi sunacak.





Reuters'e demeç veren Android yöneticisi Chris Yerga, kullanıcılar tarafından sadece uygulamalar ile özdeşleştirilen Android Market'in yerine geniş bir içerik yelpazesi sunan bir mağaza ortaya koymak istediklerini belirtti. Android Market yaklaşık 3.5 yıldır web üzerinden ve mobil cihazlardan kullanıcıların uygulama indirmesine imkan veriyor.





Google Play Store uygulama, müzik, kitap ve film kategorilerinin altında içerikleri sınıflandırıyor ve kullanıcılara daha geniş bir hareket imkanı veriliyor. Bu kategoriler Android Market altında olsa da kullanıcı tarafından yeterli ilgiyi göremiyordu. Bu bakımdan mağazaya ilginin artacağı düşünülüyor.





Google Play firma için yeni bir platform halini alacak. Android üzerindeki müzik, kitap ve video yerleşik uygulamaları Play Music, Play Books ve Play Video şeklinde değişecek.





Android Market'e web üzerinden giriş yapmaya çalışanlar https://play.google.com/store adresine yönlendirildiklerini farketmişlerdir. Android 2.2 sürümü ve üzeri için ise mobil uygulama yeni bir güncelleme ile yeni haline kavuşacak.





Google ayrıca "Seven Days to Play" adlı bir haftalık bir kampanya ile pek çok içeriği özel indirimlerle sunacak.