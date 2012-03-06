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Android Market, Google Play Store olarak değişiyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
8,7b
1
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Android Market, Google Play Store olarak değişiyor
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Bir süredir Google'ın yeni üreteceği tabletinin adının Play olacağı ile ilgili iddialar internette dolaşırken bu ismin Android Market'in yeni adı olacağı ortaya çıktı.

Bugünden itibaren Google Play Store olarak değişecek Android Market, uygulama, kitap, müzik ve film arşivi sunacak. 

Reuters'e demeç veren Android yöneticisi Chris Yerga, kullanıcılar tarafından sadece uygulamalar ile özdeşleştirilen Android Market'in yerine geniş bir içerik yelpazesi sunan bir mağaza ortaya koymak istediklerini belirtti. Android Market yaklaşık 3.5 yıldır web üzerinden ve mobil cihazlardan kullanıcıların uygulama indirmesine imkan veriyor.

Google Play Store uygulama, müzik, kitap ve film kategorilerinin altında içerikleri sınıflandırıyor ve kullanıcılara daha geniş bir hareket imkanı veriliyor. Bu kategoriler Android Market altında olsa da kullanıcı tarafından yeterli ilgiyi göremiyordu. Bu bakımdan mağazaya ilginin artacağı düşünülüyor.

Google Play firma için yeni bir platform halini alacak. Android üzerindeki müzik, kitap ve video yerleşik uygulamaları Play Music, Play Books ve Play Video şeklinde değişecek.

Android Market'e web üzerinden giriş yapmaya çalışanlar https://play.google.com/store adresine yönlendirildiklerini farketmişlerdir. Android 2.2 sürümü ve üzeri için ise mobil uygulama yeni bir güncelleme ile yeni haline kavuşacak.

Google ayrıca "Seven Days to Play" adlı bir haftalık bir kampanya ile pek çok içeriği özel indirimlerle sunacak.

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vito_scaletta 7 yıl en beğenilen
"Bu öğe ülkenizde kullanılamıyor" sorunu ortadan kalsında,ne olursa olsun
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aceleciburak 7 yıl
Yıl sonuna kadar Paralı uygulamalar ülkemizde de satılmaya başlanacak. Eric Schmidt boşuna Tayyip amca ile görüşmeye gelmedi Maliye bakanlığından google ın indirim dilenmesi gerekiyodu indirimi aldı vergi olarak ee tabi devlet olarakta F@tih projesini başlattık Google ın devlet olarak müşterisi olduk diyebiliriz. bir şekilde paralı uygulamaların açılması gerekiyordu ve bununda önü açılmış oldu.
Sadece uygulama değil sonuçta Kitap film müzik demişken Google Play Store üzerinde F@tih projesinde geliştirilen uygulamalar zamanla play üzerinden satışa çıkar Dersanecilik artık dersliklerde değilde android ortamında yapılmaya başlanır.
Yıl sonuna kadar Paralı uygulamalar ülkemizde de satılmaya başlanacak. Eric Schmidt boşuna Tayyip amca ile görüşmeye gelmedi Maliye bakanlığından google ın indi...
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RevivaL 7 yıl
Ne degişcek bakalım
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northernlights 7 yıl
Arayüz de değişse iyi olur sadece isim değişince bir anlamı kalmadı değişikliğin.
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leren 7 yıl
Paralı uygulamaları satın alabilecek miyiz acaba sırf bu yüzden android den vazgeçeceğim.
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s.volkan 7 yıl
Super olmus diyen arkadaslar isim disinda degisen ne var :D koca bi cop google play store
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CeSiN 7 yıl s.volkan
s.volkan
Super olmus diyen arkadaslar isim disinda degisen ne var :D koca bi cop google play store

değişimin başlangıcı belkide :)
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turhan1903 7 yıl
Süper olmuş gerçekten :)
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zencisinek 7 yıl
değişiklik sadece film müzik eklenmesi mi oldu ? sadece ismi ve simgesini değişmiş gördüm ben
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tanreall 7 yıl
Eagle Claw

Millet varolana alışmışken bu değişime ne gerek var ?


Değişim=Yeni Müşteri Kitlesi

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teknofobi 7 yıl
Google Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Yöneticisi Richard Turner, Android işletim sisteminin uygulama mağazası olan Android Market‘in (Google Play Store) yıl sonuna kadar Türkiye’de kullanıma sunulacağını resmen açıkladı!

Android Market, Ekim 2008′den beri kullanıcılara hizmet veriyor ve 130′u aşkın ülkeden ücretli içerikler satın alınabiliyor. Fakat Google‘ın bu yıllarda Türkiye ile yaşadığı vergi sorunları sebebiyle Market, şimdiye kadar resmi faaliyet gösterememişti.
Ülkemize ziyaretleri sonrasında Türk Telekom, Arçelik, Vestel ve General Mobile’dan yönetici ve mühendislerle tanışma fırsatı yakalayan Richard Turner, F@tih projesi konusundaki beğenilerini dile getirdi.
Android Market uygulaması Tükiye’de kullanıma sunulacak. Yıl sonuna kadar Android Market’in Türkiye’de aktif hale geleceğini düşünüyorum
Henüz birkaç gün önce Başbakanımızla görüşen Google Yönetim Kurulu Başkanı Eric Schmidt’in ardından gelen açıklama, Türkiye devleti ile arama motoru devi arasındaki sorunların çözüldüğünü gösteriyor.
“Fatih benzersiz bir proje. 17 milyon öğrenciye 4 yıl içinde tablet üzerinden eğitim verilecek olması heyecan verici. Benzer bir proje ile hiç karşılaşmadım. 8 milyar TL’lik projenin genç nüfusa sahip Türkiye’nin eğitim sistemini dönüşümünde önemli katkısı olacağını düşünüyorum” diyen Turner, bakanlık tarafından da talep edilen F tuş takımı hakkında şu sözleri sarfetti;
Türkçe F tuştakımını sadece F@tih projesindeki tabletler için değil, tüm Android platformundaki cihazlar için geçerli olacak. Türkçe seçenekler arasında F tuştakımı da olacak. Sadece öğrenciler değil, tüm Türk tüketiciler bu kolaylıktan faydalanacak.
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X-FI 7 yıl
güzel haber. cyprus listede var ama ben KKTC de olduğum için yararlanamıyorum :D
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Google Chrome 7 yıl
Bende sabah farkettim degisimi markete girdim kabul et butonu cart curt sonra Marketin yerinde Google Play Store'u gordum. Girdiğim zaman degisik bir arayuz olacagini dusunuyordum ama isimden baska bir degisiklik yok ortada
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vyc 7 yıl
Bana simdilik sadece isim degisikligi gibi geldi ama parali uygulamalarda ulkemizde bi kac icinde satisa sunulacak ozaman farkini anlariz belki.
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K084K 7 yıl
eğer çoğu şeyi paralı hale getirilerse yazıklar olsun...bu zamana kadar savundukları herşeye ters bir hareket olur...

tahminim yavaş yava apple store ayağına dönecekler....
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Raikirin 7 yıl
Ne gereği vardı ki.
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K084K 7 yıl
çoğu şey paralı olacak artık androidde....altyapısını hazırladı yıllardır...açıkkaynak ücretsiz diye şimdi paraları toplayacak
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s.volkan 7 yıl
Halen cok kalitesiz duruyor.:))

En azindan sekil olarak degisir..
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