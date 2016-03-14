Android N için SuperSU test sürümü yayınandı

XDA Developers yöneticilerinden ve SuperSU uygulamasının geliştiricisi Chainfire, henüz beta aşamasında olmasına karşın SuperSU Android N özel sürümünü yayınladı. Henüz test aşamasındaki bu sürüm stabil çalışmasa da root yetkisinin kullanılması noktasında önemli.

Ayrıca Bkz. "Android N ile cihazlara gelecek 10 önemli özellik"

Henüz custom recovery uygulaması TWRP çalışmasa da Chainfire’ın Android N için yayınladığı bu ilk sürüm, geliştiricisi tarafından Nexus 5X ile test edilmiş ve sorunsuz bir şekilde çalıştığı belirtilmiş. Root izinlerini otomatik olarak gerçekleştiren CF-Auto-Root içinse Nexus cihazlarına özel dört ayrı sürüm yayınlanmış. Bu sürümler Nexus 6P, Nexus 6 ve Nexus 9 ile uyumlu çalışıyor. General Mobile 4G içinse uyumlu bir sürüm mevcut değil.

Ayrıca Bkz. "Android N’in ilk betasındaki bilinen hatalar"

Ayrıca Bkz. "General Mobile 4G kullanıcılarına Android N müjdesi"

SELinux (Security-Enhanced Linux) tarafında sistem çekirdeğinde yapılan düzenlemelerden kaynaklı olarak bu ilk sürümde hataların fazla olduğu ve üzerinde bir süre daha çalışılarak tüm bu sorunların tespit edilmesi gerektiği belirtilmiş. Chainfire bunun için test eden tüm kullanıcılarından yaşanan problemlerin forum konusu üzerinden paylaşılması ricasında bulunmuş. Detaylar ve ilgili dosyaları indirmek için kaynaktaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.

http://forum.xda-developers.com/apps/supersu/wip-android-n-preview-t3335726