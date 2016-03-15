Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Android N sürümünde çoklu pencere desteği ortaya çıktı

Android N önizleme sürümü yayınlandıktan sonra, saklı kalan önemli özellikler bir bir ortaya çıkmaya başladı. Bölünmüş ekran özelliğinden sonra, şimdi de çoklu pencere gündemde.
3 yıl
4,1b
1
11
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Google'ın geçtiğimiz hafta resmiyete kavuşturduğu Android N sürümü ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Sürümde özellikle iki uygulama penceresinin yan yana çalıştırılabilmesi takdir edilmişti ancak bunun daha da ilerisi bulunuyor.

Şimdilik Android N kaynak kodları ve dökümanlarında rastlanan bilgilere göre sürümde, Freeform adında daha gelişmiş bir çoklu görev özelliği de yer alıyor. Samsung cihazlarından hatırlayacağımız bu özellik, destekleyen uygulamaların ekran üzerinde pencere şeklinde çalışmasını ve boyutlarının da ayarlanabilmesini ifade ediyor. Sadece tabletler için hazırlanan bu özellik sayesinde, ekranda birden fazla uygulama ile çalışmak mümkün olacak.

Henüz Freeform özelliği kapalı durumda ve muhtemelen I/O 2016 konferansında, resmi olarak kullanıma sunulacak. Bu bakımdan, özelliğe ait herhangi bir görsel mevcut değil. Bununla birlikte, yukarıda görseli bulunan Remix OS platformu ile benzer bir görünüm arz etmesi muhtemel.

Ayrıca Bkz. "Hum On! uygulaması ile mırıltılarınız notalara dökülüyor"
Android N sürümünde gelecek olan özellikle Split View ve Freeform fonksiyonlarının, Android cihazları biraz daha cazip kılacağına şüphe yok. Şimdiye kadar LG veya Samsung gibi üçüncü taraf üreticilerin sunduğu bu özellikler ilgi görüyordu. Artık diğer Android cihazlarında da, aynı özellikler kullanılabilecek.
 

http://www.androidheadlines.com/2016/03/android-n-could-be-like-a-desktop-with-freeform-windows.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
oktayakgoz 3 yıl en beğenilen
Microsoft tek cihaz adi altinda butun sistemleri topluyor. Android masaustu isletim sistemi yolunda ilerliyor. Bu gidise bakilirsa apple ilerde tokezleyecek sanirim.
Microsoft tek cihaz adi altinda butun sistemleri topluyor. Android masaustu isletim sistemi yolunda ilerliyor. Bu gidise bakilirsa apple ilerde tokezleyecek san...
Devamını Gör
Yanıtla +21
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-5E274E432 3 yıl
oktayakgoz
Microsoft tek cihaz adi altinda butun sistemleri topluyor. Android masaustu isletim sistemi yolunda ilerliyor. Bu gidise bakilirsa apple ilerde tokezleyecek sanirim.

Bence apple değilde microsoft tökezleyecek.
oktayakgozMicrosoft tek cihaz adi altinda butun sistemleri topluyor. Android masaustu isletim sistemi yolunda ilerliyor. Bu gidise bakilirsa ap...
Devamını Gör
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
esmerbuyucu 3 yıl
oktayakgoz
Microsoft tek cihaz adi altinda butun sistemleri topluyor. Android masaustu isletim sistemi yolunda ilerliyor. Bu gidise bakilirsa apple ilerde tokezleyecek sanirim.

Sen dedin diye kesin tökezler şimdi, kepekleri indirmek için hazırlamışlar.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oktayakgoz 3 yıl esmerbuyucu
Birde okudugunuzu anlasaniz forum tadindan yenmeyecek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
interwap 3 yıl
Bir üyenin çoktan bunu yazmıştı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Das Boot 3 yıl
2 yıldır Note 3'te çok nadir kullandım. 5.7" ekran olmasına rağmen bence işlevsel değil. Tablette vs ancak kullanışlı olacaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 3 yıl
Coklu pencere olacak ama masaustu gibi istedigin yere cekilebilen pencereli filan olmayacak.

Android 3 ile Tablet arayuzu iyi gidiyordu ama Android 4 ve gunumuze kadar tablet arayuzu yok edildi coklu pencere de sadece ekrani ikiye ayirip 2 uygulama penceresi olmadan ote olmayacak ...


Android tablet olarak Nexus lardsa sinifta kaldi .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
eger bu gelirse stock android kullanılır gerçi kullanıyorum ama yine de çok daha zevkli olur....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fenomenon 3 yıl
Benim 250 liralık LG GPad tabletimde bile çift ekran özelliğini bana yetecek kadar kullanıyorum. Şimdiye kadar dahili olarak gelmemesi yanlış. Gerçi bir sürü 3.parti uyg var ama dahili olarak gelmesi daha iyi olur. Misal benim en çok kullnadığım uyg floating stickies ve aircalc. Yıllardır kullanıyorum, hatta bildiğim kadarıyla aircalc marketten bile kalktı ama bende apk'sı var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SKYFALL 3 yıl
BTK sitenizi takip altina almis mobil cihazlar hakkinda daha fazla tanitim yaparsaniz siteye kayyum atanacakmis bilginiz olsun.
Site basli basina mobil platform haline geldi.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-5E274E432 3 yıl
oktayakgoz
Microsoft tek cihaz adi altinda butun sistemleri topluyor. Android masaustu isletim sistemi yolunda ilerliyor. Bu gidise bakilirsa apple ilerde tokezleyecek sanirim.

Bence apple değilde microsoft tökezleyecek.
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ottorehagel 3 yıl
Note 5 de bu özellik çok iyi iş görüyor. Aslında Android platformu da gayet hızlı fakat üreticiler o kadar boş şeylerle dolduruyorlar ki telefonları insanlar da acayip bir şekilde on yargı oluştu. Daha yeni yeni kırılıyor üst seviye telefonlar ile bu ön yargı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oktayakgoz 3 yıl en beğenilen
Microsoft tek cihaz adi altinda butun sistemleri topluyor. Android masaustu isletim sistemi yolunda ilerliyor. Bu gidise bakilirsa apple ilerde tokezleyecek sanirim.
Yanıtla +21
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +274 12 Angry Men +163 Informed +150 serdar_k +123 madmahmutd +116 csh +92 aca-n +86 flowerhorn +84 Chronotide +76 CoreXXX +63
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4087 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
uygulama haber, android n ve
4 etiket daha android n freeform Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl İlk haftada 8 bin şirket Linux üzerinde SQL Server'ı denemek için kaydoldu 3 yıl MediaTek'in 10 çekirdekli işlemcisi önümüzdeki ay piyasaya giriyor 3 yıl Şifreli mesajlaşma uygulaması Peerio kullanıma sunuldu 3 yıl AMD Radeon Pro Duo'dan ilk benchmark skorları geliyor 3 yıl İnternet devleri, daha güçlü şifrelemeler için çalışıyor 3 yıl Huawei P9 serisi ön siparişe çıktı 3 yıl Sanal gerçeklik sistem test aracı VRScore duyuruldu 3 yıl Android cihazlar için Playstation Video uygulaması yayınlandı 3 yıl Ünlülerin çıplak fotoğraflarını çalan hacker suçunu kabul etti 3 yıl Crytek, DX12 ve VR destekli CryEngine 5'i duyurdu 3 yıl HTC 10 kamerası bir ilke imza atacak 3 yıl Instagram'da akış algoritması değişiyor 3 yıl Sony Playstation VR fiyatı belli oldu, işte detaylar 3 yıl Fossil'den iki yeni Android Wear saat 3 yıl 4.5G ile kotalarda artış olacak mı, işte detayları! 3 yıl Android 7.0 önizleme sürümünün kod adı belli oldu! 3 yıl Ani Windows 10 güncellemeleri kullanıcıların tepkisini çekiyor 3 yıl Half-Life ve Portal beyaz perde yolunda 3 yıl iPhone 7 Plus modelinin olası ilk fotoğrafı ortaya çıktı 3 yıl Jurassic Park'a doğru ilk adımlar: İşte dinozor bacaklı tavuk 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Android N sürümünde çoklu pencere desteği ortaya çıktı Sonraki Meizu PRO 6'da Exynos yonga seti olmayacak 3 yıl Mars'ta yaşam arayacak olan ExoMars'ın yolculuğu başladı 3 yıl Yeni bir marka 6GB RAM, 128GB ROM ve Helio X20 işlemcili akıllı telefon tanıtacak 3 yıl Here Maps, Windows Phone ve Windows 10 desteğini sonlandırıyor 3 yıl Samsung, Waffle isimli yeni bir sosyal ağ kuruyor 3 yıl Razer yeni Blade 2016'yı duyurdu 3 yıl AMD küresel VR sistemlerinde %83 pazar payına sahip olduğunu açıkladı 3 yıl Dünyanın en değerli markaları açıklandı 3 yıl Sony, Android camiasında telefon başına en çok kâr eden firma konumunda 3 yıl Samsung'un yeni sosyal ağı Waffle geliyor 3 yıl Google'ın yeni kampüs projesine ait render görüntüleri yayınlandı 3 yıl AMD Polaris mimarisinde HBM 2 desteği görünmüyor 3 yıl Crate'in yeni veri tabanı teknolojisi 4 Milyon Dolar yatırım aldı 3 yıl Eski akıllı telefonlar Phonvert projesiyle IoT cihazına dönüşecek 3 yıl Google’dan Android’de oyun deneyimini geliştirecek yenilikler 3 yıl Twitch, oyunların canlı yayınlara uygun şekilde geliştirilmesini istiyor 3 yıl Tinder eşleştirmeleri geçici olarak kaybolunca şikayetler yükseldi 3 yıl iPhone SE çıkmadan Çin'de sahtesi satışa sunuldu 3 yıl Sanal gerçeklik gözlüğüne yeni bir yaklaşım: Sulon Q 3 yıl LG K8 ve LG K5 akıllı telefonları resmiyet kazandı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim