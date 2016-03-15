Android N sürümünde çoklu pencere desteği ortaya çıktı

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"Hum On! uygulaması ile mırıltılarınız notalara dökülüyor"

Google'ın geçtiğimiz hafta resmiyete kavuşturduğusürümü ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Sürümde özellikle iki uygulama penceresinin yan yana çalıştırılabilmesi takdir edilmişti ancak bunun daha da ilerisi bulunuyor.Şimdilik Android N kaynak kodları ve dökümanlarında rastlanan bilgilere göre sürümde, Freeform adında daha gelişmiş bir çoklu görev özelliği de yer alıyor. Samsung cihazlarından hatırlayacağımız bu özellik, destekleyen uygulamaların ekran üzerinde pencere şeklinde çalışmasını ve boyutlarının da ayarlanabilmesini ifade ediyor. Sadece tabletler için hazırlanan bu özellik sayesinde, ekranda birden fazla uygulama ile çalışmak mümkün olacak.Henüzözelliği kapalı durumda ve muhtemelenkonferansında, resmi olarak kullanıma sunulacak. Bu bakımdan, özelliğe ait herhangi bir görsel mevcut değil. Bununla birlikte, yukarıda görseli bulunanplatformu ile benzer bir görünüm arz etmesi muhtemel.Android N sürümünde gelecek olan özellikleve Freeform fonksiyonlarının, Android cihazları biraz daha cazip kılacağına şüphe yok. Şimdiye kadar LG veya Samsung gibi üçüncü taraf üreticilerin sunduğu bu özellikler ilgi görüyordu. Artık diğer Android cihazlarında da, aynı özellikler kullanılabilecek.