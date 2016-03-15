Android N sürümünde çoklu pencere desteği ortaya çıktı

Haber Editörü
Google'ın geçtiğimiz hafta resmiyete kavuşturduğu Android N sürümü ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Sürümde özellikle iki uygulama penceresinin yan yana çalıştırılabilmesi takdir edilmişti ancak bunun daha da ilerisi bulunuyor.
Şimdilik Android N kaynak kodları ve dökümanlarında rastlanan bilgilere göre sürümde, Freeform adında daha gelişmiş bir çoklu görev özelliği de yer alıyor. Samsung cihazlarından hatırlayacağımız bu özellik, destekleyen uygulamaların ekran üzerinde pencere şeklinde çalışmasını ve boyutlarının da ayarlanabilmesini ifade ediyor. Sadece tabletler için hazırlanan bu özellik sayesinde, ekranda birden fazla uygulama ile çalışmak mümkün olacak.
Henüz Freeform özelliği kapalı durumda ve muhtemelen I/O 2016 konferansında, resmi olarak kullanıma sunulacak. Bu bakımdan, özelliğe ait herhangi bir görsel mevcut değil. Bununla birlikte, yukarıda görseli bulunan Remix OS platformu ile benzer bir görünüm arz etmesi muhtemel.
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Android N sürümünde gelecek olan özellikle Split View ve Freeform fonksiyonlarının, Android cihazları biraz daha cazip kılacağına şüphe yok. Şimdiye kadar LG veya Samsung gibi üçüncü taraf üreticilerin sunduğu bu özellikler ilgi görüyordu. Artık diğer Android cihazlarında da, aynı özellikler kullanılabilecek.
http://www.androidheadlines.com/2016/03/android-n-could-be-like-a-desktop-with-freeform-windows.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bence apple değilde microsoft tökezleyecek.