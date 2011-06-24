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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Android OS destekli HTC Glamor'a ait olduğu iddia edilen görsel internete sızdırıldı

7 yıl
8b
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8
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Akıllı telefon pazarının önemli üreticilerinden HTC'nin, 27 Haziran tarihinde Londra'da bir etkinlik düzenleyebileceğine, etkinlik kapsamında Puccini isimli Android tabletini veya yeni akıllı telefonlarını sergileyebileceğine dair haberimizi sizlerle paylaşmıştık.
Yaşanan bu gelişmenin hemen ardından Glamor kod adlı akıllı telefona ait olduğu iddia edilen görsel internete sızdırıldı. Mor, mavi ve sarı renk seçeneklerine sahip Android işletim sistemli Glamor ile bayanların hedef kitlesi olarak belirlendiği rivayet edilmekte. Şu an için Glamor ile ilgili hiçbir teknik detay bulunmuyor. HTC cephesinden gelecek gelişmeleri merakla bekliyoruz.

http://pocketnow.com/android/htc-glamor-smartphone-for-women-image?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+pocketnow+%28pocketnow.com%29 Yorum Yaz
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SEO-Uzmanı 7 yıl en beğenilen
cepte 250 lira para var
başkada para yok !
veriyorsan ver yani !
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séquestre 7 yıl
kılıflar hep kızların seveceği renk türlerinden
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sertacarslan 7 yıl
sadtneverdie
Yemin ederim bıktım telefon haberlerinden. Keşke telefonlar için başka bir sayfa olsa ve istemeyen kimse görmek zorunda kalmasa.

Tamam da, girip okumuşsunuz, hatta yorum bile yazmışsınız???
Birçok haber çıkıyor, beğenmediğiniz habere tıklamayın, bu kadar basit.
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sadtneverdie 7 yıl

sertacarslan

sadtneverdie

Yemin ederim bıktım telefon haberlerinden. Keşke telefonlar için başka bir sayfa olsa ve istemeyen kimse görmek zorunda kalmasa.


Tamam da, girip okumuşsunuz, hatta yorum bile yazmışsınız???
Birçok haber çıkıyor, beğenmediğiniz habere tıklamayın, bu kadar basit.


Acaba habere neden girdim düşündün mü?
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acbold 7 yıl
değişiklik iyidir,arada lazım böyle şeyler.kaba siyah-gri renge alternatif olarak.bayanlar için düşünülebilir. başka da diyecek birşey yok bu konuda.
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Guest-761228E1E 7 yıl
Bayanlar Desire S alip pembe kilif takip kullansalar HTC de hic boyle bir model cikarmasa... Ama yok HTC ayda bir zaten piyasada olan bir urunu azicik degistirip tekrar satisa sunup piyasadaki telefonun degerini dusurmese olmaz, icleri rahat etmez adamlarin
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sadtneverdie 7 yıl
Yemin ederim bıktım telefon haberlerinden. Keşke telefonlar için başka bir sayfa olsa ve istemeyen kimse görmek zorunda kalmasa.
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lazloo 7 yıl

sadtneverdie

Yemin ederim bıktım telefon haberlerindne. Keşke telefonalr için başka bir sayfa olsa ve istemeyen kimse görmek zorunda kalmasa.

Ya değişiklik olsa bari.HTC dış görünüşü değiştiriyor artık sadece.
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SEO-Uzmanı 7 yıl en beğenilen
cepte 250 lira para var
başkada para yok !
veriyorsan ver yani !
Yanıtla +9
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