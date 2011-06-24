Android OS destekli HTC Glamor'a ait olduğu iddia edilen görsel internete sızdırıldı

Akıllı telefon pazarının önemli üreticilerinden HTC'nin, 27 Haziran tarihinde Londra'da bir etkinlik düzenleyebileceğine, etkinlik kapsamında Puccini isimli Android tabletini veya yeni akıllı telefonlarını sergileyebileceğine dair haberimizi sizlerle paylaşmıştık.

Yaşanan bu gelişmenin hemen ardından Glamor kod adlı akıllı telefona ait olduğu iddia edilen görsel internete sızdırıldı. Mor, mavi ve sarı renk seçeneklerine sahip Android işletim sistemli Glamor ile bayanların hedef kitlesi olarak belirlendiği rivayet edilmekte. Şu an için Glamor ile ilgili hiçbir teknik detay bulunmuyor. HTC cephesinden gelecek gelişmeleri merakla bekliyoruz.



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