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Android One programı beklentilerin altında kaldı

3 yıl
7,9b
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34
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Android One programı beklentilerin altında kaldı

Google'ın giriş seviyesindeki Android akıllı telefonlara çeki düzen vermek ve referans bir model oluşturmak amacıyla ile geçen yıl Hindistan'da başlattığı Android One programı bilindiği üzere ülkemizde de geçtiğimiz haftalarda faaliyetine başladı. Ancak program henüz beklenen seviyede değil. 

MediaTek'in geçen yıl Hindistan'da 2 milyon Android One cihazı tahmini sonrasında bu rakamın 800 binde takılı kalması eleştirileri de beraberinde getirdi. Özellikle Cyanogen ile Micromax'ın ülkedeki ortaklığı ön plana çıkarken, aynı fiyat seviyesindeki pek çok telefon Android One programını baltalayan faktörler oldu.

Google'ın güncelleme garantisi vermesinin bile kurtaramadığı program için yeni planlar masaya yatırıldı. Google ürün yönetimi başkan yardımcısı Caesar Sengupta gelecekteki planlarını teknoloji dünyası ile paylaştı.

Android One kullanıcıları ve üreticilerine programın kesintisiz devam edeceği konusunda garanti veren Sengupta, hatalarından ders almayı ve bu derslere göre de stratejilerini şekillendirmeyi planlıyor. 

Yol haritasında Android One cihazlarının sayısının artırılması öncelik arz ediyor. Yeni nesil Android One cihazlar için 20 üretici daha programa katılacak ve 100$-200$ fiyat aralığına daha fazla önem verilecek. Ayrıca perakende kanallarında cihazların görünürlüğünün artırılması da planlar arasında. 

Yeni planlar ile Android One programının ne kadar payını artırabileceğini zaman gösterecek. Ancak rekabetin en yoğun olduğu segmentte Google'ın bile tutunmakta zorluk yaşadığını görüyoruz.  

http://www.androidauthority.com/google-android-one-failing-616222/ Yorum Yaz
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interwap 3 yıl
Dün arkadaşın çocuğuna ~500 TL'lik telefon aldık. Bir dünya telefon önerdim. Gitti Samsung aldı. Vazgeçiremedim :)
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lifeisunfare 3 yıl en beğenilen
gm 4g android one telefonu yaklaşık 1 aydır kullanıyorum, aslında aklımda daha çok daha pahalı olan üst düzey bir telefon almak vardı ama özellikle snapdragon 810 için olumsuz yorumlardan dolayı vazgeçip daha mütevazi bir telefona yöneldim.İyi ki de vazgeçmişim.4000 liralık iphoneda bile olumsuz yorumlara rastlayınca gm4g için eksikler olması çok normal bence.ancak bu fiyata göre eksik yanları çok da sorun değil diye düşünüyorum.fiyat performans olarak bakmak gerekirse son derece başarılı bir telefon, hatta son yıllarda ülkemizde satılan telefonlar arasında f/p olarak ilk 3'e girer.
gm 4g android one telefonu yaklaşık 1 aydır kullanıyorum, aslında aklımda daha çok daha pahalı olan üst düzey bir telefon almak vardı ama özellikle snapdragon 8...
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neronidas 3 yıl
Arkasında google var dedik arkadaşa aldırdım. Dokunmatik tam bir facia basmıyor. Kulaklığa ses çıkışı çok kötü. Arkasında google var ama google uygulaması youtube sorunlu. Bundan tam 100 tl daha ucuz Lumia 735 var ikisini kıyaslayın google'ın one programı adı altında sözde ucuza nasıl telefon itelenir görün.
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senersongur 3 yıl
Piyasada hala Jelly Bean ile satılan onlarca telefon var. Önce onlara ücretsiz yükseltme gelsin.
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K@sToR 3 yıl
beklentilerin altında kalan uzak doğu piyasasındaki 1 gb ramli dandik özellikli telefonlarken, fotoğrafta peynir ekmek gibi satan ve gerçekten anroid one programının bana göre hakkını veren gm 4g var. Haber yaparken biraz daha dikkatli olunabilir.
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Fatih617 3 yıl
Güncelleme çok da önemli değil stabil bir sürüm olsun yeter. Android 4.1 ile 5.1 arasında ne kadar fark var ki? Önemli olan düzgün donanım koyabilmek.
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Mr xXx 3 yıl
Hindistanı bilmem ama tr de peynir ekmek gibi satıyor
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tccakmak 3 yıl
Tasarımını gerçekten beğenmediğim için almıyorum sonuçta bununla 3-4 yıl vakit geçirceksin göze biraz hitap etmeli be.
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DH Misafiri 3 yıl
biraz daha üst seviye özelliklere sahip ve daha güvenilir markalar one telefonu çıkarsalar istenen sonuç alınır.
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karabatak34 3 yıl
görüntülü arama şebeke üzerinden olmaması nedeniyle almadım. samsung E5 798tl media mark teknosa 799 vatan 799tl 3aşşa 5yukarı aynı özelikler artı inceee.
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kesbi 3 yıl
Siz fm radyoya gereksiz deyin, görüntülü aramaya gereksiz deyin biz de koşarak almaya gidelim değil mi? Hangi hayal dünyasında yaşıyor bunlar. Neyin kafasındalar bi anlasam. Zaten hem nexuslarda hem de one telefonlarda çöp kamera ve çöp ses var. Kalitenin k harfi bile yok. Renksiz ekran tuşlu telefonlarda bile radyo var yahu çok sinirliyim.
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neo01470 3 yıl kesbi
kesbi
Siz fm radyoya gereksiz deyin, görüntülü aramaya gereksiz deyin biz de koşarak almaya gidelim değil mi? Hangi hayal dünyasında yaşıyor bunlar. Neyin kafasındalar bi anlasam. Zaten hem nexuslarda hem de one telefonlarda çöp kamera ve çöp ses var. Kalitenin k harfi bile yok. Renksiz ekran tuşlu telefonlarda bile radyo var yahu çok sinirliyim.

İphone da radyo olmayınca kalite oluyor ? nexus(5)ta iphone(6) dan daha iyi kamera var. Birde fiyatlar var ???
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vahsisalata 3 yıl
Hergün iyi kötü giriyorum buraya ama "Android One" ı ben telefon zannediyordum.
Giriş seviyede böyle bi kampanya bana pek mantıklı gelmedi.
İşin içinde olanlar bizler, üst seviyedekilerin chip setini bile ezbere bilirken, giriş seviyesinde telefona ihtiyacı olan adamın o özellikler çok da umrunda olmaz gibime geliyor.
Giriş seviyesi önceliği ucuzluk değil midir?
Google söz veriyormuş, ucuzluğa ağırlık verecekmiş, mış.
biz kendimizi tutamıyoruz giriş seviyesindeki telefonda bile performansı göz önünde bulunduruyoruz.
ama diğerleri için mışlar, mişler yerine telefonun ucuz olması onları ilgilendiren.
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limoncu7 3 yıl
Daha mantıklı markalarla yola çıkılırsa güzel sonuçlar verebilir.
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