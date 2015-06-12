Android One programı beklentilerin altında kaldı

Google'ın giriş seviyesindeki Android akıllı telefonlara çeki düzen vermek ve referans bir model oluşturmak amacıyla ile geçen yıl Hindistan'da başlattığı Android One programı bilindiği üzere ülkemizde de geçtiğimiz haftalarda faaliyetine başladı. Ancak program henüz beklenen seviyede değil.





MediaTek'in geçen yıl Hindistan'da 2 milyon Android One cihazı tahmini sonrasında bu rakamın 800 binde takılı kalması eleştirileri de beraberinde getirdi. Özellikle Cyanogen ile Micromax'ın ülkedeki ortaklığı ön plana çıkarken, aynı fiyat seviyesindeki pek çok telefon Android One programını baltalayan faktörler oldu.





Google'ın güncelleme garantisi vermesinin bile kurtaramadığı program için yeni planlar masaya yatırıldı. Google ürün yönetimi başkan yardımcısı Caesar Sengupta gelecekteki planlarını teknoloji dünyası ile paylaştı.





Android One kullanıcıları ve üreticilerine programın kesintisiz devam edeceği konusunda garanti veren Sengupta, hatalarından ders almayı ve bu derslere göre de stratejilerini şekillendirmeyi planlıyor.





Yol haritasında Android One cihazlarının sayısının artırılması öncelik arz ediyor. Yeni nesil Android One cihazlar için 20 üretici daha programa katılacak ve 100$-200$ fiyat aralığına daha fazla önem verilecek. Ayrıca perakende kanallarında cihazların görünürlüğünün artırılması da planlar arasında.





Yeni planlar ile Android One programının ne kadar payını artırabileceğini zaman gösterecek. Ancak rekabetin en yoğun olduğu segmentte Google'ın bile tutunmakta zorluk yaşadığını görüyoruz.

http://www.androidauthority.com/google-android-one-failing-616222/