Android One programında önemli değişiklik

Google'ın giriş seviyesi akıllı telefon pazarına çeki düzen vermek ve düzenli güncelleme kapsamına almak için geçen yıl başlattığı Android One programı pek de istendiği gibi gitmiyor. Tüketici tarafından büyük ilgi görmeyen program üreticileri de pek tatmin etmedi ve büyük bir değişiklik yapılacak gibi görünüyor.





Google program kapsamında üreticilerin belirli bir donanım bileşeni listesi kullanmalarını ve stok arayüzden uzaklaşmamalarını zorunlu kılıyor. Durum böyle olunca ortaya çıkan telefonlar da birbirine çok benziyor ve farklılaşma olmuyor. Üreticiler sorunlarını dile getirince değişim de kaçınılmaz oldu.





Gelen bilgilere göre Google programdaki bazı kısıtlamaları kaldırdı. Artık donanım bileşenlerinin seçimi konusunda üreticiler özgür ve isterlerse kendi tedarik zincirleri ile çalışabilecekler. Ayrıca cihazlara güncelleme verilmesi konusunda Google geri plana çekildi ve görev üreticilere verildi. Yani aslında programı öne çıkaran tüm unsurlar ortadan kalkmış oldu.





Bazı üreticiler Android One programı ile sıradan giriş seviyesi Android cihaz üretmek arasında bir fark kalmadığını belirtiyor. Sadece stok Android arayüzü ve güncelleme garantisi programın avantajı olarak kalacak. Google bu değişiklikler ile daha fazla üreticinin programa katılmasını ve daha fazla satış yapılmasını umut ediyor.





Google'ın programa serbestiyet kazandırması perde arkasında kendisini de oldukça ilgilendiriyor zira kapsama alanındaki cihazlar arttıkça çekirdek uygulama ve Play Store platformu daha fazla kullanım alanı bulacak. Özellikle Asya'da MIUI, Flyme OS, Aliyun OS gibi modifiye işletim sistemleri revaçta ve bu platformlar Google'ın oyun dışında kalmasına neden oluyor.

http://www.phonearena.com/news/Google-giving-Android-One-OEMs-freedom-to-kill-the-Android-One-program_id75506