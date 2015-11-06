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Android One programında önemli değişiklik

General Mobile 4G ile ülkemize de giriş yapan Android One programı üreticileri tatmin edemedi. Google'ın kapısını çalan üreticiler istedikleri tavizleri koparmış gibi görünüyor.
3 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Android One programında önemli değişiklik

Google'ın giriş seviyesi akıllı telefon pazarına çeki düzen vermek ve düzenli güncelleme kapsamına almak için geçen yıl başlattığı Android One programı pek de istendiği gibi gitmiyor. Tüketici tarafından büyük ilgi görmeyen program üreticileri de pek tatmin etmedi ve büyük bir değişiklik yapılacak gibi görünüyor.

Google program kapsamında üreticilerin belirli bir donanım bileşeni listesi kullanmalarını ve stok arayüzden uzaklaşmamalarını zorunlu kılıyor. Durum böyle olunca ortaya çıkan telefonlar da birbirine çok benziyor ve farklılaşma olmuyor. Üreticiler sorunlarını dile getirince değişim de kaçınılmaz oldu.

Gelen bilgilere göre Google programdaki bazı kısıtlamaları kaldırdı. Artık donanım bileşenlerinin seçimi konusunda üreticiler özgür ve isterlerse kendi tedarik zincirleri ile çalışabilecekler. Ayrıca cihazlara güncelleme verilmesi konusunda Google geri plana çekildi ve görev üreticilere verildi. Yani aslında programı öne çıkaran tüm unsurlar ortadan kalkmış oldu.

Bazı üreticiler Android One programı ile sıradan giriş seviyesi Android cihaz üretmek arasında bir fark kalmadığını belirtiyor. Sadece stok Android arayüzü ve güncelleme garantisi programın avantajı olarak kalacak. Google bu değişiklikler ile daha fazla üreticinin programa katılmasını ve daha fazla satış yapılmasını umut ediyor. 

Google'ın programa serbestiyet kazandırması perde arkasında kendisini de oldukça ilgilendiriyor zira kapsama alanındaki cihazlar arttıkça çekirdek uygulama ve Play Store platformu daha fazla kullanım alanı bulacak. Özellikle Asya'da MIUI, Flyme OS, Aliyun OS gibi modifiye işletim sistemleri revaçta ve bu platformlar Google'ın oyun dışında kalmasına neden oluyor.  

http://www.phonearena.com/news/Google-giving-Android-One-OEMs-freedom-to-kill-the-Android-One-program_id75506 Yorum Yaz
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Biggest Star 3 yıl en beğenilen
Ayrıca cihazlara güncelleme verilmesi konusunda Google geri plana çekildi ve görev üreticilere verildi.


Geçmiş olsun
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ceo-tr 3 yıl
Bu Androidi windows gibi yapmadan sorun çözülmeyecek.

Google ın yapması gereken (yapabilirse) sistemi windows gibi satmak. Kullanıcılar googledan versiyonu indirip kendi kursun. driverları üretici sitesinden sonra kursun. olay tamamdır.

örneğin samsung telefonun var. googledan indir romu. sonra samsungun sitesine gir. driverları kur. istersen samsung arayüzü kullan. istersen stok androidi kullan.


mesala iki girişli usb ve microusb olan flashlar ile çok rahat olabilir. açılışta tak usb yi. usbden açılış yap
kur gitsin.

Bu Androidi windows gibi yapmadan sorun çözülmeyecek.Google ın yapması gereken (yapabilirse) sistemi windows gibi satmak. Kullanıcılar googledan ver...
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mhtakif 3 yıl
Bari, android one proğramını kapatıyoruz deyin.
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hollowman_ 3 yıl
giriş ve orta giriş seviye için android one programı ideal aslında. tüketici bilinçsiz. iyi anlatılamıyor mesele.
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WarSaw 3 yıl
madem google android one diye tutturuyordu ozaman ne demeye telefon uygulaması mesajlaşma uygulaması kamera uygulaması gibi en temel konularda tırtın tırtı uygulamalar hazırlayıpta herkesin buna uymasını beklemiş. üreticilerin tırt andorid one'a uymaması son derece haklı.
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kadirirdem 3 yıl
Guncellemeleri google in vermemesi kötü olmuş
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Damenda 3 yıl
Açık kaynak kod bunların hepsi. Tek elden dağıtılmıyor güncellemeler Ör: Android M çıktıktan sonra Samsung ancak Android L'yi verebildi.
Hoş açık kaynak kodlu olmasaydı da bu kadar tutulmazdı.
Tek çıkmaya gidiyor bu. iOS>Android
Windows cephesi de kapalı kaynak kod biliyorum ama o taraf zaten çok geriden takip ediyor. W10m'i preview sürümünden çıkaramadı henüz.
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BurakKsglu 3 yıl
med_cezir197
Google bu işi bir türlü rayına oturtamadı. Keşke büyük üreticiler ile Nexus programını genişletip devam etse. Örneğin Galaxy Sin nexus versiyonuda çıkarılsa Aynı şekilde LG g serisininde olabilir. kullanıcı istediğini tercih etsin yazlımsal olarak zaten farklılık sunamazlarki firmalar platform aynı platform ikiside android her ikiside aynı şeyleri çalıştırıyor.

Google Edition diye denendi aslında bahsettiğin olay ama o da tutmamış...
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dmlatmr92 3 yıl
ilk program tutmadıysa bunun tutması mucize olur
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fuujitsu 3 yıl
Güncelleme desteğini çektikten sonra ne anlamı kaldı ki?
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Lordinarius 3 yıl
Google bu işi bir türlü rayına oturtamadı. Keşke büyük üreticiler ile Nexus programını genişletip devam etse. Örneğin Galaxy Sin nexus versiyonuda çıkarılsa Aynı şekilde LG g serisininde olabilir. kullanıcı istediğini tercih etsin yazlımsal olarak zaten farklılık sunamazlarki firmalar platform aynı platform ikiside android her ikiside aynı şeyleri çalıştırıyor.
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Grkwnxs 3 yıl
Donanım konusunda serbest bırakmaları güzel ama güncellemeyi üreticiye vermeleri kötü olmuş android one ın amacı google tarafından güncelleme almak zaten
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Cenkay KESER 3 yıl
Güncelleme işinden google elini çekiyorsa hiçbir avantajı kalmadı demek. GM'nin discovery 1'e verdiği güncelleme alacaksa android one programı hiçbir şey vaad etmiyor demektir.
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Guest-5E274E432 3 yıl
Biggest Star
Ayrıca cihazlara güncelleme verilmesi konusunda Google geri plana çekildi ve görev üreticilere verildi.
Geçmiş olsun

sallamayın. Google 2 sene güncelleme sözü verdi.
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