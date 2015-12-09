Android One programının geleceği belirsiz

Google'ın giriş seviyesi Android akıllı telefon segmentine bir çeki düzen vermek ve referans olmak amacıyla başlattığı Android One programı birinci yılını geride bırakırken, soru işaretleri de giderek artıyor. İlk yıl 1.1 milyon satış rakamı ile beklentilerin hayli altında kalan programın gelceği de belirsiz.





Geçtiğimiz aylarda Android One programının artık donanım bileşenlerinin seçimi konusunda üreticileri özgür bıraktığı ve üreticilerin kendi tedarik zincirleri ile çalışabilme imkanı verdiği gündeme gelmişti. Ayrıca cihazlara güncelleme sağlanması konusunda görev üreticilere verilmişti.





Android One v2.0 olarak da adlandırılan yeni konseptin en erken 16 Aralık'ta Hindistan'daki basın toplantısında duyurulması bekleniyordu ancak gelen bilgiler herhangi bir tanıtımın olmayacağını ifade ediyor. Google patronu Sundar Pichai, Hindistan'da Başbakan ve Devlet Başkanı ile bir dizi görüşmeler yapacak. Ardından bir basın toplantısı düzenleyecek.





Basın toplantısında Android One v2.0 programının resmiyet kazanması ve Hindistan için 50$ seviyesinde bir Android One cihazının da tanıtılması bekleniyordu. Bununla birlikte bu konuda şimdilik herhangi bir gelişme olmayacak. Bu bakımdan programın geleceği hakkında bir belirsizlik ortaya çıkıyor. Google programı devam ettirmeye kararlı ancak önümüzdeki yıl nasıl bir strateji izleyecek henüz açıklığa kavuşmadı.

http://www.androidheadlines.com/2015/12/android-one-v2-0-wont-be-launched-on-december-16-after-all.html