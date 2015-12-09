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Android One programının geleceği belirsiz

Ülkemizde de General Mobile 4G ile boy göstermeye başlayan Android One programı, pazarda halen istediği etkiyi yapabilmiş değil. Google'ın önümüzdeki yıl neler planladığı da henüz açıklanmadı.
3 yıl
3,5b
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16
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Android One programının geleceği belirsiz

Google'ın giriş seviyesi Android akıllı telefon segmentine bir çeki düzen vermek ve referans olmak amacıyla başlattığı Android One programı birinci yılını geride bırakırken, soru işaretleri de giderek artıyor. İlk yıl 1.1 milyon satış rakamı ile beklentilerin hayli altında kalan programın gelceği de belirsiz. 

Geçtiğimiz aylarda Android One programının artık donanım bileşenlerinin seçimi konusunda üreticileri özgür bıraktığı ve üreticilerin kendi tedarik zincirleri ile çalışabilme imkanı verdiği gündeme gelmişti. Ayrıca cihazlara güncelleme sağlanması konusunda görev üreticilere verilmişti.

Android One v2.0 olarak da adlandırılan yeni konseptin en erken 16 Aralık'ta Hindistan'daki basın toplantısında duyurulması bekleniyordu ancak gelen bilgiler herhangi bir tanıtımın olmayacağını ifade ediyor. Google patronu Sundar Pichai, Hindistan'da Başbakan ve Devlet Başkanı ile bir dizi görüşmeler yapacak. Ardından bir basın toplantısı düzenleyecek. 

Basın toplantısında Android One v2.0 programının resmiyet kazanması ve Hindistan için 50$ seviyesinde bir Android One cihazının da tanıtılması bekleniyordu. Bununla birlikte bu konuda şimdilik herhangi bir gelişme olmayacak. Bu bakımdan programın geleceği hakkında bir belirsizlik ortaya çıkıyor. Google programı devam ettirmeye kararlı ancak önümüzdeki yıl nasıl bir strateji izleyecek henüz açıklığa kavuşmadı. 

http://www.androidheadlines.com/2015/12/android-one-v2-0-wont-be-launched-on-december-16-after-all.html Yorum Yaz
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Das Boot 3 yıl en beğenilen
Google, donanım tercihinde özgür bırakmalı üreticileri. Ayrıca başka bir konuya daha değineceğim. Gerçekleşirse ne zaman gerçekleşir bilemem fakat Google'ın artık tüm cihazlara kendisinin güncelleme verebileceği bir platform inşaat etmeli. Çünkü bu güncelleme mevzusu artık kabak tadı verdi. Android 6.0 çıktı tartışmalar halen aynı. Android One'da da sistem aynı işliyor. PC'lerdeki gibi işletim sistemi tercihi konusunda kullanıcıların özgür olduğu, telefon üreticilerinin ise yalnızca tasarım ve donanım performansı ile birbirleri ile rekabet edebileceği bir pazar olmalı artık mobil sektör.
Google, donanım tercihinde özgür bırakmalı üreticileri. Ayrıca başka bir konuya daha değineceğim. Gerçekleşirse ne zaman gerçekleşir bilemem fakat Google'ın ar...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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esmerbuyucu 3 yıl
Tutmaz. Giriş seviyesinde windows 10 yaygınlaşmaya başlasın bi hele
1 Yanıt Yanıtla +4
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taner_bnz 3 yıl
Rekabet o kadar yoğun ki ilk zamanlar söylendiği gibi agresif fiyatlar olmayınca pek tutulmadı tabi
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Pi 3 yıl
Evet arkadasin dedigi gibi guncelleme buyuk sorun. Aynen bilgisayardaki gibi olmali. Ne istersen kur windows 7 8 10 ne istiyorsan. Baska turlu yukselmez android.
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hollowman_ 3 yıl
hali hazırda çıkan modellere olan destek kesilmez.
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ardaalisahin 3 yıl
Çöp donanimla nexus 4ten bile kotu telefon cikartip android one'a guncelleme veren google,garip valla.Keske ucuz fiyattan iyi donanimli nexusa devam etselermis.Bu kadar mi pahali bir cipset,koyuca telefon 300-400$a firliyor.
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netfaruk 3 yıl
İlk telefonun şarj soketiyle millete attığı kazık general mobile in yanına mı kalacaktı. Almıyorum kimseye de aldırmıyorum. Google bile tavsiye etse fikrim değişmez.
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OverClocK1ng 3 yıl
selmand
Arkasında gggooooooggggllllleeeee var Hulogggg Discovery Huuulllloooogggg


Apple mı yoksa Microsoft'un mu hissedarlarındansın?
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kadirirdem 3 yıl
gm tam çıkış yapıyordu güncellemeler geri üreticilere verilirse sorun olacak geri :)...ben şimdilik gm4g ile 6.0.1 ile iyiyim ilerde ne olacak bakalım :)....
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selmand 3 yıl
Arkasında gggooooooggggllllleeeee var Hulogggg

Discovery

Huuulllloooogggg



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esmerbuyucu 3 yıl
Tutmaz. Giriş seviyesinde windows 10 yaygınlaşmaya başlasın bi hele
Yanıtla +4
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Das Boot 3 yıl
Google, donanım tercihinde özgür bırakmalı üreticileri. Ayrıca başka bir konuya daha değineceğim. Gerçekleşirse ne zaman gerçekleşir bilemem fakat Google'ın artık tüm cihazlara kendisinin güncelleme verebileceği bir platform inşaat etmeli. Çünkü bu güncelleme mevzusu artık kabak tadı verdi. Android 6.0 çıktı tartışmalar halen aynı. Android One'da da sistem aynı işliyor. PC'lerdeki gibi işletim sistemi tercihi konusunda kullanıcıların özgür olduğu, telefon üreticilerinin ise yalnızca tasarım ve donanım performansı ile birbirleri ile rekabet edebileceği bir pazar olmalı artık mobil sektör.
1 Yanıt Yanıtla +7
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1BilimAdamı 3 yıl
gm4g gibi orta seviyeden yürüseler daha mantıklı, zaten ucuzunu yaparak kimsenin yüzünü güldüremezler.(tüketiciyi bile)
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