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Android P, çentiksiz Google Pixel 3'ün tasarımını mı açığa çıkardı?

Google'ın yeni nesil mobil işletim sisteminde ortaya çıkan telefonun Google Pixel 3 olabileceği düşünülüyor. Çentiksiz tasarıma sahip cihazın kenardan kenara uzanan çerçevesiz bir ekranı var.
1 yıl
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Android P, çentiksiz Google Pixel 3'ün tasarımını mı açığa çıkardı?
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En son Android P betası bize yaklaşan Pixel 3'ün tasarımıyla ilgili bazı yeni ipuçları vermiş olabilir. Akıllı telefon çentik kullanmaya gerek kalmadan kenardan kenara ekran sunan ilk telefonlardan biri olacak gibi görünüyor.
Ayrıca Bkz. "Vivo açılır kapanır selfie kamerasına sahip telefonunun teaser videosunu yayınladı"
İlk olarak Slashleaks tarafından keşfedilen görüntü, Android P'nin beta sürümündeki bir ayar menüsünde yer alıyor. Kendiniz görmek için Ayarlar > Sesler > Kısayol bölümüne gidebilirsiniz.

Google bu tasarımı nasıl hayata geçirecek?

Söz konusu akıllı telefonda çentik olmadığını görüyoruz. Ayrıca etrafında neredeyse hiç çerçeve de yok. Google'ın tüm telefon üreticilerinin hayalindeki bu tasarımı nasıl hayata geçirmeyi planladığı bilinmiyor.
Zira şu an bu tasarıma en yakın akıllı telefonların hepsinde çentik var. Arama devinin çentik kullanmadan ön kamerayı, sensörleri ve ahizeyi nereye yerleştirmeyi düşündüğü şimdiden merak konusu oldu.
Görüntülerdeki telefonun Google Pixel 3 olabileceğine yönelik beklentilerin elbette geçerli bir nedeni var. Geçtiğimiz yıl Android O'nun beta sürümünde de benzer bir telefon görüntüsüne yer verilmiş ve daha sonra bunun Pixel 2 olduğu anlaşılmıştı.

https://www.pocket-lint.com/phones/news/google/144568-bezel-less-and-notch-free-google-pixel-3-leaked-in-android-p Yorum Yaz
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macromedia21 1 yıl en beğenilen stalker(1979)
iki telefon da henüz piyasaya çıkmış değil. hele lenovo'nun ki şu an için tamamen çizimlerden ibaret. haberde piyasadaki telefonlardan bahsediliyor.
1 Yanıt Yanıtla +7
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stalker(1979) 1 yıl
Zira şu an bu tasarıma en yakın akıllı telefonların hepsinde çentik var.
Vivo apex seri üretime geçecek haziranda tanıtılacak
Lenovo z5 (Z5 diye hatırlıyorum?) o da haziranda tanıtılacak. Bu tasarıma en yakın akıllı telefonların hepsinde çentik yok demek ki.
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Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Zira şu an bu tasarıma en yakın akıllı telefonların hepsinde çentik var.Vivo apex seri üretime geçecek haziranda tanıtılacakLenovo z5 (Z5 diye...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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ardicli2000 1 yıl
Custom arayüz ve romlarda halihazırda olan özellikleri koca işletim sisteminin getirdiği yenilik diye tanımlamıyorlar mı bitiyorum... Mevcut sürüme iki tuşa birden basınca sessize alma özelliği eklemek imkansız mı sanki?!?!? Ya da bunun için yeni bir OS mi yazmak gerekli.... Geçin bunları adam gibi çekirdekte ne var onları anlatın bize.
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stalker(1979) 1 yıl
Zira şu an bu tasarıma en yakın akıllı telefonların hepsinde çentik var.
Vivo apex seri üretime geçecek haziranda tanıtılacak
Lenovo z5 (Z5 diye hatırlıyorum?) o da haziranda tanıtılacak. Bu tasarıma en yakın akıllı telefonların hepsinde çentik yok demek ki.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
1 Yanıt Yanıtla +6
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macromedia21 1 yıl stalker(1979)
iki telefon da henüz piyasaya çıkmış değil. hele lenovo'nun ki şu an için tamamen çizimlerden ibaret. haberde piyasadaki telefonlardan bahsediliyor.
1 Yanıt Yanıtla +7
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