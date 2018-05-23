Android P, çentiksiz Google Pixel 3'ün tasarımını mı açığa çıkardı?

En son Android P betası bize yaklaşan Pixel 3'ün tasarımıyla ilgili bazı yeni ipuçları vermiş olabilir. Akıllı telefon çentik kullanmaya gerek kalmadan kenardan kenara ekran sunan ilk telefonlardan biri olacak gibi görünüyor.

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İlk olarak Slashleaks tarafından keşfedilen görüntü, Android P'nin beta sürümündeki bir ayar menüsünde yer alıyor. Kendiniz görmek için Ayarlar > Sesler > Kısayol bölümüne gidebilirsiniz.

Google bu tasarımı nasıl hayata geçirecek?

Söz konusu akıllı telefonda çentik olmadığını görüyoruz. Ayrıca etrafında neredeyse hiç çerçeve de yok. Google'ın tüm telefon üreticilerinin hayalindeki bu tasarımı nasıl hayata geçirmeyi planladığı bilinmiyor.

Zira şu an bu tasarıma en yakın akıllı telefonların hepsinde çentik var. Arama devinin çentik kullanmadan ön kamerayı, sensörleri ve ahizeyi nereye yerleştirmeyi düşündüğü şimdiden merak konusu oldu.

Görüntülerdeki telefonun Google Pixel 3 olabileceğine yönelik beklentilerin elbette geçerli bir nedeni var. Geçtiğimiz yıl Android O'nun beta sürümünde de benzer bir telefon görüntüsüne yer verilmiş ve daha sonra bunun Pixel 2 olduğu anlaşılmıştı.

https://www.pocket-lint.com/phones/news/google/144568-bezel-less-and-notch-free-google-pixel-3-leaked-in-android-p