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Android Pie güncellemesi Galaxy S9'a yaramadı

Galaxy S9 sahipleri telefonlarını Android Pie sürümüne güncelledikten sonra pil ömrü ile ilgili bazı sorunlar yaşamaya başladı. Kullanıcıların şikayetçi olduğu konu ise pil seviyesinin aniden düşmesi.
4 ay
19,4b
1
37
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung Galaxy S9 sahipleri Android 9 Pie güncellemesinin ardından cihazlarında pil sorunu yaşamaya başlamış durumdalar. Bazı kullanıcılar güncellemeyi yükledikten sonra pil ömrünün önemli ölçüde azaldığını söylüyor. Reddit platformunda şikayetlerini dile getiren S9 sahiplerinin hepsi aynı sorundan muzdarip.
Ayrıca Bkz. "Android telefondan iPhone XR'a geçiş yapan kullanıcı sayısı yüksek"
Problem yaşayan kullanıcılardan biri kısa mesaj gönderirken pil seviyesinin saniyeler içinde yüzde 10'dan yüzde 4'e düştüğünü belirtti. ToonTonic adlı bir başka Reddit kullanıcısı ise evden çıkarken telefonunun şarj seviyesinin yüzde 50 olduğunu, yaklaşık bir saat sonra fotoğraf çekmek için çıkardığında ise pil seviyesinin yüzde 4'e düştüğünü fark ettiğini söyledi.

Sorun bu ayki yamalarla düzeltilecek

Ancak, pil ömrünü olumsuz yönde etkileyen sadece bu Android 9.0 güncellemesi değil. Samsung muhtemelen sorunun nedenini araştırıyor. Güney Koreli şirket bu pil sorunlarını Ocak ayı içerisinde yayınlanması beklenen yama döngüsünün bir parçası olarak düzeltmeye çalışacak.

https://www.reddit.com/r/GalaxyS9/comments/aay6xc/final_galaxy_s9_pie_update_may_have_a_serious/ Yorum Yaz
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mhrUca 4 ay en beğenilen
Erdi abi daha dun dedin gidin s9 alin super oldu diye :) buarada saka yaptim s9+ demisti yanlis olmasin
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koyunsavar 4 ay
S9 + sıkıntı yok pil aynı gidiyor güzel güncelleme bence.
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cabriyo 4 ay
s10 çıkacak onu satmak için güncelleme ile s9 u batırıyorlar. bunu hep yapıyorlar.
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uzakuzay 2 ay
S8 plus kullanıyorum android 9u yeni yükledim, cihazın pil aşırı derecede hızlı bitiyor. S9 da bu problem çözüldü mü güncellemeler ile
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cumur 2 ay uzakuzay
pluslarda sıkıntı yok hatta son yamayla süper oldu diyebilirim
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ezicioyuncu 4 ay
Normal s9 kullaniyorum guncellemeyi cikar cikmaz yaptim eskisine gore pil daha iyi gidiyor.
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cabriyo 4 ay
s10 çıkacak onu satmak için güncelleme ile s9 u batırıyorlar. bunu hep yapıyorlar.
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LukeSkywalker24 4 ay cabriyo
Bence kullanmıyorsan yorum yapma, çıktığından beri 1 kez olsun lagla karşılaşmadım ve benim için en azından batarya hala aynı güncellemeden sonra.
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DH Misafiri 4 ay
Xiaomi sahibi olarak, Android 9.0'dan memnun kalmadım. Pil tüketimi bariz bir şekilde arttı. Umarım düzeltilir.
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DH Misafiri 4 ay
Video izlerken ekranı döndürdüğünde köşede ekranı yataymoda geçirme simgesi otomatik çıkıyor. Sadece bu bile 9 a geçiş için yeterli. Deneyimlemeden gereksiz deme :)
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DH Misafiri 4 ay
Yeni UI arayüzü de geçiş sebebi
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yusuf.agcadag 4 ay
Hayır ben anlamıyorum. Zaten pie cikalı 1 yıl olmuş, bu kadar süre beklemiş bu kullanıcıları, yazılımı hazır ettikten sonra 1 ay kadar 50-100 tane fabrika çalışanına güncellemeyi test ettirse daha çıkmadan kendileri farkederler yaptıkları hataları. Nasıl başarıyorlar anlamıyorum ya..
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deceiverface 4 ay
Android pie 6 Ağustos 2018'de çıktı. Tam 150 gün. Yani 5 ay oldu çıkalı.
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cinemaker 4 ay
Şu anda android 5 lollipop kullanıyorum. Birisi bana eğer çıkmış olsaydı neden android 9 a geçmem gerektiğini açıklayabilirmi. Günlük hayatımdaki kullanımda neyi olumlu etkilecek. Tam tersi pil performansı düşecekse, hızı ve performansı önceki sürüme göre düşecekse ...
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ymhaslaman 4 ay
Şuan kullanıyorum. One UI çok sadeleştirilmiş toparlanmış bir şekilde. Herhangi bir pil sorunu ile karşılaşmadım. Çok stabil çalışıyor. Şuan android de gördüğüm tek sorun sosyal medya programlarının silinenememesi çünkü artık sıralıyorum;
Galaxy Apps
Güvenli Klasör
Game Launcher
Haricindeki programlar silinebiliyor.
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DH Misafiri 4 ay
Benim telefonumda da ses seviyesi ve kalitesi düştü ayrıca müzik çalarda yaptığım her işlemde telefonun titremesi çok sinir bozucu, müzik çalar bildirim panelinde durdurma ve ileri tuşları arkaplanla aynı renk, görmek mümkün değil. Ses ile başlamışken, en kısık ses çok fazla akşamları kullanılmıyor, güncellemeden önce de böyleydi ama ses kıstığımızda ses menüsünü yukarıdan çekip elimle ayarlayabiliyordum. Kamera kötüleşmiş gibi hissettim gün ışığında deneyemedim ama ev içinde daha kötü geldi. Bu sorunları nasıl bildirebilirim ki yetkili birine, bir tek pil sorununu ele alıp ona göre bir güncelleme yayınlarsalar diğer sorunla ne olacak? Arada kaynayacak mı? Sesi resmen note 9 un aşağısı a çekmişler! Gittiğim teknoloji mağazalarında note 9 un sesine bakardım, hepsi de daha kötüydü.
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