Android Pie güncellemesi Galaxy S9'a yaramadı

Samsung Galaxy S9 sahipleri Android 9 Pie güncellemesinin ardından cihazlarında pil sorunu yaşamaya başlamış durumdalar. Bazı kullanıcılar güncellemeyi yükledikten sonra pil ömrünün önemli ölçüde azaldığını söylüyor. Reddit platformunda şikayetlerini dile getiren S9 sahiplerinin hepsi aynı sorundan muzdarip.

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Problem yaşayan kullanıcılardan biri kısa mesaj gönderirken pil seviyesinin saniyeler içinde yüzde 10'dan yüzde 4'e düştüğünü belirtti. ToonTonic adlı bir başka Reddit kullanıcısı ise evden çıkarken telefonunun şarj seviyesinin yüzde 50 olduğunu, yaklaşık bir saat sonra fotoğraf çekmek için çıkardığında ise pil seviyesinin yüzde 4'e düştüğünü fark ettiğini söyledi.

Sorun bu ayki yamalarla düzeltilecek

Ancak, pil ömrünü olumsuz yönde etkileyen sadece bu Android 9.0 güncellemesi değil. Samsung muhtemelen sorunun nedenini araştırıyor. Güney Koreli şirket bu pil sorunlarını Ocak ayı içerisinde yayınlanması beklenen yama döngüsünün bir parçası olarak düzeltmeye çalışacak.

https://www.reddit.com/r/GalaxyS9/comments/aay6xc/final_galaxy_s9_pie_update_may_have_a_serious/