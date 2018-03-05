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Google 2011 yılında 151 milyon dolara aldığı restoran inceleme rehberi Zagat'ı satıyor

Google, 2011 yılında büyük umutlarla aldığı restoran inceleme rehberi Zagat'ı satma kararı aldı. Sessiz sedasız yapılan bu satışın tüm detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.
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Web Siteleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Google, pazartesi günü yaptığı açıklamada restoran inceleme servisi Zagat'ı, The Infatuation adlı bir restoran inceleme sitesine satmak için anlaşma imzalandığını duyurdu. Google'ın 2011 yılında 151 milyon dolar karşılığında satın aldığı Zagat'ın satış rakamı açıklanmadı.

Satış önümüzdeki günlerde resmiyet kazanacak 

Arama devi, Zagat'ın içeriğini Google Haritalar'a ve diğer hizmetlere entegre ederek kullanıcılarına sunmuştu. Google'ın ürün ve mühendislikten sorumlu başkan yardımcısı Jen Fitzpatrick, "Zagat çeşitli servislerimizde kullanıcılar için faydalı yemek önerileri sunmamıza yardımcı oldu." açıklamasını yaptı.
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The Infatuation'ın kurucu ortağı ve CEO'su Chris Stang, şirketlerinin böylesine öncü ve güvenilir bir restoran rehberi kazanmasının kendilerini çok heyecanlandırdığını belirtti. Zagat'ın şirketlerine çok önemli bir ivme kazandıracağını belirten  Stang, bu gelişmeden oldukça memnun görünüyor. Zagat'ın satışının önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor.

https://www.engadget.com/2018/03/05/google-sells-zagat-to-the-infatuation/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
YüzüğüKayıpFrodo 1 yıl
Donanımhaberde bir ölücü olarak eski parayla 151 milyon bile vermem
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