Google 2011 yılında 151 milyon dolara aldığı restoran inceleme rehberi Zagat'ı satıyor

Google, pazartesi günü yaptığı açıklamada restoran inceleme servisi Zagat'ı, The Infatuation adlı bir restoran inceleme sitesine satmak için anlaşma imzalandığını duyurdu. Google'ın 2011 yılında 151 milyon dolar karşılığında satın aldığı Zagat'ın satış rakamı açıklanmadı.

Satış önümüzdeki günlerde resmiyet kazanacak

Arama devi, Zagat'ın içeriğini Google Haritalar'a ve diğer hizmetlere entegre ederek kullanıcılarına sunmuştu. Google'ın ürün ve mühendislikten sorumlu başkan yardımcısı Jen Fitzpatrick, "Zagat çeşitli servislerimizde kullanıcılar için faydalı yemek önerileri sunmamıza yardımcı oldu." açıklamasını yaptı.

Ayrıca Bkz.

"42 Android telefon modeline fabrika üretim aşamasında Trojan bulaştığı ortaya çıktı"

The Infatuation'ın kurucu ortağı ve CEO'su Chris Stang, şirketlerinin böylesine öncü ve güvenilir bir restoran rehberi kazanmasının kendilerini çok heyecanlandırdığını belirtti. Zagat'ın şirketlerine çok önemli bir ivme kazandıracağını belirten Stang, bu gelişmeden oldukça memnun görünüyor. Zagat'ın satışının önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor.

https://www.engadget.com/2018/03/05/google-sells-zagat-to-the-infatuation/