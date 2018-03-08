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Android P'nin ilk geliştirici önizleme sürümü yayınlandı: İşte yenilikler

Arama devi Google, yeni nesil mobil işletim sisteminin ilk geliştirici önizleme sürümünü yayınladı. İşte çentik desteği ve yenilenen tasarımıyla Android P'ye ilk bakış...
1 yıl
3,2b
1
13
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Google'ın bu ay Android P işletim sisteminin ilk geliştirici önizleme sürümünü sunması bekleniyordu ve öyle de oldu. Şirket yeni nesil mobil işletim sisteminin fabrika imaj dosyalarını yayınladı. Geliştiriciler ve Android tutkunları artık belirli cihazlarda Android P'yi çalıştırma şansına sahipler.
Beklenildiği gibi Android P, Apple'ın iPhone X ile popüler hale getirdiği ve artık Android telefon üreticileri tarafından da benimsenen "çentik" kavramını destekliyor. Yani bu sayede uygulamalar ön tarafında çentik bulunan cihazlarda daha düzgün görünecek.
Ayrıca Bkz. "Apple'ın yeni iPhone modellerinde "çentik" olmayacağı ortaya çıktı"
Çentik desteğiyle birlikte Google, Android'i yeni nesil fotoğraf ve videolar için hazır hale getiriyor. Android P'nin HDR VP9 Profile 2'yi desteklemesi uygulama geliştiricilere Samsung Galaxy S9, LG V30 ve Pixel 2 gibi bu tür içeriği oynatabilen cihazlarda YouTube, Google Play ve diğer kaynaklardan HDR filmler sunma olanağı sağlayacak.

Bildirimler artık çok daha işlevsel

Arama devi ayrıca Android P'ye High Efficiency Image File Format (HEIF - Yüksek Verimli Görüntü Formatı) kodlaması ekliyor. Yani gelişticiler artık bu popüler formatı uygulamalarında bir seçenek olarak sunarak HEIF'in sıkıştırma ve depolama avantajlarından faydalanabilecekler. Android P, IEEE 802.11mc WiFi protokolünü de desteklediği gibi yeni bir sinir ağı API'si ve otomatik doldurma gibi geliştirmeler de sunuyor.
Google Android P ile bildirimlerin görünümü ve işlevselliğini de iyileştirmiş durumda. Mesajlaşma bildirimleri resim önizlemeleri ve akıllı yanıtlar gibi özelliklerle daha da fonksiyonel bir hale gelmiş. Ayrıca cihazlardaki iki veya daha fazla fiziksel kameradan akışlara aynı anda erişim imkanı sunan çoklu kamera API'si de var.
Google henüz Android P'nin tüketiciye yönelik yeni özelliklerini ayrıntılı bir şekilde açıklamadı. Arama devi Mayıs ayındaki I/O 2018 konferansında bunu yapacak ve Android P'nin hangi tatlı veya şekerleme ismiyle anılacağını açıklayacak. Yeni işetim sisteminin ilk geliştirici önizlemesi şu anda Pixel, Pixel XL, Pixel 2 ve Pixel 2 XL cihazlar için indirilebilir durumda.

https://developer.android.com/preview/download.html Yorum Yaz
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Grkwnxs 1 yıl en beğenilen
Android 5 den beri her sürümde bildirimler daha işlevsel oluyor
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atilasat 1 yıl
android Pekmez olsun ismi
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WaylandIZMIR 1 yıl grafman09
dedi ve ter içinde uykudan uyandı. Hepsi bir rüyamış. Keşke dediğin gibi olsa
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grafman09 1 yıl
Bir telefon, titretmeden fotoğraf çeksin, iyi bir web deneyimi olsun, şarj iyi gitsin, 5 inçten büyük olmasın, cebe sığsın taşmasın.. Mümkünse 1000 tl yi geçmesin.
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alemburda34 1 yıl
Telefon alirken cok fazla arastiran biriyim ha su ozellik gelince alirim ha bu ozellik gelince alirim diye diye telefonu degistiremedik ha zararima mi? Kesinlikle degil aksine cebime faydasi var artik sunuda biliyorum bir modeli 6 ay veya 1 yil gec aldiginizda para olarak verdiginize daha fazla degiyor yani hemen dusmiyor hatta genelde dusebilecegi en dip fiyatlarda oluyor.
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Whippoorwill 1 yıl Grkwnxs
+1
Ne yenilik var şimdi bunda? Arka planda eklenen bazı şeylerden zaten doğrudan faydalanamıyoruz.
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Grkwnxs 1 yıl en beğenilen
Android 5 den beri her sürümde bildirimler daha işlevsel oluyor
1 Yanıt Yanıtla +16
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s. paul jobs 1 yıl Fakirdepocu
Vermek zorunda zaten, vermiyorsa tercih etme alma telefon. Yenilik istemiyorsan 3310 kullan. Ben burada tartışmak için yorum yapmadım sadece fikrimi söyledim ve insanlığı boşver forum gereği fikrine saygı duymani bekledim. Asıl sen bu kafayla yazık!!!
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Fakirdepocu 1 yıl s. paul jobs
s. paul jobs
Vermek zorunda zaten, vermiyorsa tercih etme alma telefon. Yenilik istemiyorsan 3310 kullan. Ben burada tartışmak için yorum yapmadım sadece fikrimi söyledim ve insanlığı boşver forum gereği fikrine saygı duymani bekledim. Asıl sen bu kafayla yazık!!!

Ben de gorusumu belirttim.
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Spider_hip 1 yıl
Bildirimlere otomatik cevap ile görüntü önizlemesi gelmesi dışındaki tüm özellikler yeni çıkacak telefonlarda bundan bir kaç sene sonra işe yarayabilecek özellikler. Ama bu sürüm yayınlandığında her zamanki gibi S6-S7-S8 gibi yıllara ait telefon sahipleri yama gelmiyor diye üzülecek. Lakin çok üzülecek bir durum yok gibi.
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Johan Elmander 1 yıl
Güzel gelişmeler.
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s. paul jobs 1 yıl
Şimdi bazıları gelecek ve buraya " ee bu bizim ne işimize yarayacak, güncelleme gelmiyor ki" yazacak. Ama anlamıyor ki ileride alacağı telefonda bu özellikler olacak.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Fakirdepocu 1 yıl s. paul jobs
s. paul jobs
Şimdi bazıları gelecek ve buraya " ee bu bizim ne işimize yarayacak, güncelleme gelmiyor ki" yazacak. Ama anlamıyor ki ileride alacağı telefonda bu özellikler olacak.

Aynen 4000 5000 tlyi zaten gelecekteki telefona yatirim olsun diye oduyoruz.


Para veriyoruz. Karsiliginda bir sey vermiyorlar ama yine bizimkiler savunuyor.
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