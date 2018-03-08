Android P'nin ilk geliştirici önizleme sürümü yayınlandı: İşte yenilikler

Google'ın bu ay Android P işletim sisteminin ilk geliştirici önizleme sürümünü sunması bekleniyordu ve öyle de oldu. Şirket yeni nesil mobil işletim sisteminin fabrika imaj dosyalarını yayınladı. Geliştiriciler ve Android tutkunları artık belirli cihazlarda Android P'yi çalıştırma şansına sahipler.

Beklenildiği gibi Android P, Apple'ın iPhone X ile popüler hale getirdiği ve artık Android telefon üreticileri tarafından da benimsenen "çentik" kavramını destekliyor. Yani bu sayede uygulamalar ön tarafında çentik bulunan cihazlarda daha düzgün görünecek.

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Çentik desteğiyle birlikte Google, Android'i yeni nesil fotoğraf ve videolar için hazır hale getiriyor. Android P'nin HDR VP9 Profile 2'yi desteklemesi uygulama geliştiricilere Samsung Galaxy S9, LG V30 ve Pixel 2 gibi bu tür içeriği oynatabilen cihazlarda YouTube, Google Play ve diğer kaynaklardan HDR filmler sunma olanağı sağlayacak.

Bildirimler artık çok daha işlevsel

Arama devi ayrıca Android P'ye High Efficiency Image File Format (HEIF - Yüksek Verimli Görüntü Formatı) kodlaması ekliyor. Yani gelişticiler artık bu popüler formatı uygulamalarında bir seçenek olarak sunarak HEIF'in sıkıştırma ve depolama avantajlarından faydalanabilecekler. Android P, IEEE 802.11mc WiFi protokolünü de desteklediği gibi yeni bir sinir ağı API'si ve otomatik doldurma gibi geliştirmeler de sunuyor.

Google Android P ile bildirimlerin görünümü ve işlevselliğini de iyileştirmiş durumda. Mesajlaşma bildirimleri resim önizlemeleri ve akıllı yanıtlar gibi özelliklerle daha da fonksiyonel bir hale gelmiş. Ayrıca cihazlardaki iki veya daha fazla fiziksel kameradan akışlara aynı anda erişim imkanı sunan çoklu kamera API'si de var.

tüketiciye yönelik yeni özelliklerini ayrıntılı bir şekilde açıklamadı. Arama devi Mayıs ayındaki I/O 2018 konferansında bunu yapacak ve Android P'nin hangi tatlı veya şekerleme ismiyle anılacağını açıklayacak. Yeni işetim sisteminin ilk geliştirici önizlemesi şu anda Pixel, Pixel XL, Pixel 2 ve Pixel 2 XL cihazlar için Google henüz Android P'ninyeni özelliklerini ayrıntılı bir şekilde açıklamadı. Arama devi Mayıs ayındakikonferansında bunu yapacak ve Android P'nin hangiismiyle anılacağını açıklayacak. Yeni işetim sisteminin ilk geliştirici önizlemesi şu anda Pixel, Pixel XL, Pixel 2 ve Pixel 2 XL cihazlar için indirilebilir durumda.

https://developer.android.com/preview/download.html