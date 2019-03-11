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Android Q Beta, 11 Mart tarihinde yayınlanabilir

Teknoloji devi Google, geliştirdiği Android işletim sisteminin en yeni sürümü olan Android Q Beta'yı 11 Mart tarihinde yayınlayabileceği ortaya çıktı. İşte önemli konunun detayları.
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android
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Google, geçen yılın Mart ayının ortalarında ilk Android P Geliştirici Önizleme sürümünü başlatmıştı. Ancak ortaya çıkan bilgilere bakılacak olursa, ilk Android Q Beta sürümünün 11 Mart tarihinde, yani bugün yayınlanma ihtimali oldukça yüksek.

Ağustos ayında tüm kullanıcılara sunulması planlanıyor

XDA-Developers sitesinden Mishaal Rahman tarafından tespit edilen bilgilere göre şirket 11 Mart tarihinden itibaren, sitemdeki hataların dikkate alınacağına dair kapalı bir bilgi yayınladı. Bunun mümkün olabilmesi için de Android Q Beta'nın 11 Mart, yani bugün piyasaya sürüleceğine inanılıyor. Geçtiğimiz yıl Google'ın cihazlarının dışında Android Pie sürümü,  Essential Phone, Nokia 7 Plus, OnePlus 6, Oppo R15 Pro, Sony Xperia XZ2, Vivo X21 ve Xiaomi Mi Mix 2S cihazlarında test edilmeye başlanmıştı.
Farkedebileceğiniz gibi listede Samsung, LG ve Huawei gibi büyük isimler yer almıyor. Ancak bu yıl gerçekleştirilecek olan Android Q Beta programında bu sayının artması bekleniyor. Şirketin Android Q işletim sistemini ise resmi olarak Ağustos ayında tüm kullanıcılara sunması bekleniyor.

https://twitter.com/MishaalRahman/status/1104977146081169409 Yorum Yaz
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erhan2323 2 ay
Yapılan herşey, yeni çıkardıkları yazılımlar plansız programsız olduğunu mu sanıyorsunuz? Amaçları çok net. Yeni telefon almaya itmek ve anlaştığı şirketleri kazandırmak ve kendisinede pay çıkarmak. Bunun aksi olamaz. Tamam yenilikler olmalıdır ama daha yeni Android P senesi dolmadan yeni yazılım çıkarıyorlar. Tabi hergün yeni yeni cihazlar çıkarılırsa adamlar da bu işe katılır.
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Sharparrow 2 ay
Google'ın Android sürümlerini böyle her sene marketten ekmek alır gibi sıradan bir olaya çevirmesi bana bir deyimi hatırlatıyor. Hızlı giden atın boku seyrek düşermiş. Eskiden yeni bir android sürümü ile akıllı telefon sahipleri heyecanlanırdı. Şimdi ise yok artık demeye başldık. Çünkü sistem seviyesinde birşey vermekten uzak kozmetik değişikliklerin artık öne çıktığı sürümler ana sürüm olmaya başladı. Sadece bir yamayla bile eklenebilecek özellikler ile sürüm atlanır oldu. Örneğin marshmallow sürümünde ekran bölme özelliği yoktu ve Google bu özelliği nougat sürümüyle verdi. Ama xioami Marshmallow telefoblarına ekran bölme özelliği getirdi sadece bir yamayla... Bu sadece bir örnek. Daha birçok örnek verebilirim.
Fakat Google'ın burada yaptığı şey daha sinsi bir planın parçası.. şeytan ayrıntıda gizli.. maksat bugünkü telefonları mümkün mertebe daha çabuk eskitmek.. üreticilerin bugün yaptıkları telefonlar eskiye nazaran normal bir kullanıcıyı çok daha uzun süre idare edecek kadar performanslı. Fakat üreticilerin güncellemeleri yetiştirmesi buna kaynak ve para ayırması çok uzun soluklu olmuyor.. her sene android çıksada çok az sayıda firma belli modellere güncelleme veriyor dolayısıyla sizin telefonunuz yeterli kapasitede olsada güncelleme almayacağı için telefonunuz eskidi hissiyatına sahip oluyorsunuz. Örneğin 2016 yılında çıkan mediatek helio x20 10. Çekirdekli son derece performanslı bir işlemci olmasına rağmen andorid nougat desteği bile almadı.. süper işlemci telefonlar marshmallow işletim sisteminde çakılı kaldı... Android sürümleri bu kadar hızlı çıkmasaydı kimse marshmallow nedir ya bile demeyecekti belki ama eminim bu yazıyı okuyan herkes aynı şeyi sölüyordur..
Uzun lafın kısası şeytan ayrıntıda gizli; amaç komple yeni bir işletim sistemi yaptım ismide bu demek değil.. yamalarla bile eklenebilecek bir kaç basit kozmetik değişikliği yeni bir android işletim sistemi diye çıkarmanın elimizde avucumuzda bulunan telefonları ne kadar erken eskitip yerine yenisini alırsak o kadar iyidir hesabı.. amaç bu...
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Gavur Padisah 2 ay
Asus Zenfone 3 Max 5.5 kullanıyorum. Yeni sürümler tele geliyor.
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Fenomenon 2 ay
ne ara q'ya geldik ya. gingerbread'li s2, ics ile gelen s3, jelly bean'li nexus 4 hepsi daha dün gibi hafızamda. eskiden bu sürümler beni çok heyecanlandırırdı. şimdi hiç heyecanlandırmıyor. en son lollipop benim ilgimi çekmişti (hadi belki marshmallow). acaba harf bitince ne yapacaklar. a'ya tekrar mı dönecekler.
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Schrödinger Kedisi 2 ay Fenomenon
Xperia neo telefonuma ics yüklemek için 40 takla atmış, bu sebeple 2012 senedinde DH ye üye olmuştum hatta.Ama umduğunu xda da buldum
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hamza5806 2 ay Fenomenon
Icsden sonra hiçbir yenilik gelmedi benimde dhde ilk konum ics ile ilgiliydi:)
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fuckulteli 2 ay
Bugün zaten 11 mart
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