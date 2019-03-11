Android Q Beta, 11 Mart tarihinde yayınlanabilir

Google, geçen yılın Mart ayının ortalarında ilk Android P Geliştirici Önizleme sürümünü başlatmıştı. Ancak ortaya çıkan bilgilere bakılacak olursa, ilk Android Q Beta sürümünün 11 Mart tarihinde, yani bugün yayınlanma ihtimali oldukça yüksek.

Ağustos ayında tüm kullanıcılara sunulması planlanıyor

XDA-Developers sitesinden Mishaal Rahman tarafından tespit edilen bilgilere göre şirket 11 Mart tarihinden itibaren, sitemdeki hataların dikkate alınacağına dair kapalı bir bilgi yayınladı. Bunun mümkün olabilmesi için de Android Q Beta'nın 11 Mart, yani bugün piyasaya sürüleceğine inanılıyor. Geçtiğimiz yıl Google'ın cihazlarının dışında Android Pie sürümü, Essential Phone, Nokia 7 Plus, OnePlus 6, Oppo R15 Pro, Sony Xperia XZ2, Vivo X21 ve Xiaomi Mi Mix 2S cihazlarında test edilmeye başlanmıştı.

https://twitter.com/MishaalRahman/status/1104977146081169409

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Farkedebileceğiniz gibi listedevegibi büyük isimler yer almıyor. Ancak bu yıl gerçekleştirilecek olan Android Q Beta programında bu sayının artması bekleniyor. Şirketinişletim sistemini ise resmi olarakayında tüm kullanıcılara sunması bekleniyor.