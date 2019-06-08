Android Q’da telefona baktığınız sürece ekranınız kapanmayacak

Uzun süreli okumalar yaparken veya resim incelerken telefonun ekranının kapanması önemli problemlerden biri. Çoğumuz bu durumu aşmak için ekranın bekleme süresini 10 dakika-30 dakika gibi oldukça uzun zamanlara ayarlıyoruz. Android Q ile telefonunuz bakışlarınızı takip edilerek ekranın kapanması engelleyecek.

Samsung gibi üreticilerde bulunuyordu

Aslında bu özellik bazı kullanıcılara tanıdık gelebilir. Çünkü Samsung gibi üreticiler kendi Android arayüzlerine bu özelliği uzun zaman önce ekledi. Android Q içerisinde dahili olarak gelmesi akıllı telefon üreticilerinin tamamında yeni özelliği görmemizi sağlayacaktır.

İlk olarak Android Q Beta 3 içerisinde “Adaptive sleep” (Uyarlanabilir uyku) olarak ekranın açık kalma özelliği fark edilmişti. Yeni yayınlanan Beta 4’de ise ismi “Screen attention” (Ekran odağı) olarak değiştirilmiş. Ayrıca haberimizin başında gördüğünüz animasyon da Android Q Beta 4 içerisindeki gizli kodlar içerisinden çıkarıldı.

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XDA Developers’ın araştırmaları sayesinde kodlar içerisinde fark edilen yeni özellik şimdilik Pixel telefonlarda bile kullanılamıyor. Akıllı telefon üreticileri, özel olarak kendi cihazlarına ekleyecekler. Yine de Pixel telefonlarda görmeye alışık olduğumuz animasyon görseli, yakın zamanda Pixel’lere de bu özelliğin verilebileceği anlamına geliyor olabilir.

https://9to5google.com/2019/06/07/android-q-screen-attention-beta-4/