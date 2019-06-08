Android Q’da telefona baktığınız sürece ekranınız kapanmayacak

Samsung gibi üreticilerde bulunuyordu
Aslında bu özellik bazı kullanıcılara tanıdık gelebilir. Çünkü Samsung gibi üreticiler kendi Android arayüzlerine bu özelliği uzun zaman önce ekledi. Android Q içerisinde dahili olarak gelmesi akıllı telefon üreticilerinin tamamında yeni özelliği görmemizi sağlayacaktır.
İlk olarak Android Q Beta 3 içerisinde “Adaptive sleep” (Uyarlanabilir uyku) olarak ekranın açık kalma özelliği fark edilmişti. Yeni yayınlanan Beta 4’de ise ismi “Screen attention” (Ekran odağı) olarak değiştirilmiş. Ayrıca haberimizin başında gördüğünüz animasyon da Android Q Beta 4 içerisindeki gizli kodlar içerisinden çıkarıldı.Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy Fold önümüzdeki ay satışa çıkabilir"
XDA Developers’ın araştırmaları sayesinde kodlar içerisinde fark edilen yeni özellik şimdilik Pixel telefonlarda bile kullanılamıyor. Akıllı telefon üreticileri, özel olarak kendi cihazlarına ekleyecekler. Yine de Pixel telefonlarda görmeye alışık olduğumuz animasyon görseli, yakın zamanda Pixel’lere de bu özelliğin verilebileceği anlamına geliyor olabilir.
https://9to5google.com/2019/06/07/android-q-screen-attention-beta-4/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kore firmaları öngörülüymus.
Anladığım kadarıyla Android kendinden bunu desteklemiyor. Google'ın dokümanlarında bulamadım bu özelliği. Sanırım üreticiler kendileri sonradan ekliyorlar. Böyle şeyler artık standart olmalı.
Edit: Android P sürümünde var olduğu söyleniyor.
nfc zart zurt da var genelde kiziyorum Samsunga ama öngörülü firmaymiş.
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