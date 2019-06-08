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Android Q’da telefona baktığınız sürece ekranınız kapanmayacak

Android Q’nun Beta 4 sürümü ile “Screen attention” isminde yeni bir özellik fark edildi. Telefonunuza baktığınız sürece ekranınız kapanmıyor. Detaylar haberimizde.
1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
3,6b
2
19
android
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Uzun süreli okumalar yaparken veya resim incelerken telefonun ekranının kapanması önemli problemlerden biri. Çoğumuz bu durumu aşmak için ekranın bekleme süresini 10 dakika-30 dakika gibi oldukça uzun zamanlara ayarlıyoruz. Android Q ile telefonunuz bakışlarınızı takip edilerek ekranın kapanması engelleyecek.

Samsung gibi üreticilerde bulunuyordu

Aslında bu özellik bazı kullanıcılara tanıdık gelebilir. Çünkü Samsung gibi üreticiler kendi Android arayüzlerine bu özelliği uzun zaman önce ekledi. Android Q içerisinde dahili olarak gelmesi akıllı telefon üreticilerinin tamamında yeni özelliği görmemizi sağlayacaktır.

İlk olarak Android Q Beta 3 içerisinde “Adaptive sleep” (Uyarlanabilir uyku) olarak ekranın açık kalma özelliği fark edilmişti. Yeni yayınlanan Beta 4’de ise ismi “Screen attention” (Ekran odağı) olarak değiştirilmiş. Ayrıca haberimizin başında gördüğünüz animasyon da Android Q Beta 4 içerisindeki gizli kodlar içerisinden çıkarıldı.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy Fold önümüzdeki ay satışa çıkabilir"

XDA Developers’ın araştırmaları sayesinde kodlar içerisinde fark edilen yeni özellik şimdilik Pixel telefonlarda bile kullanılamıyor. Akıllı telefon üreticileri, özel olarak kendi cihazlarına ekleyecekler. Yine de Pixel telefonlarda görmeye alışık olduğumuz animasyon görseli, yakın zamanda Pixel’lere de bu özelliğin verilebileceği anlamına geliyor olabilir.


https://9to5google.com/2019/06/07/android-q-screen-attention-beta-4/ Yorum Yaz
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sounderland 1 gün en beğenilen
2012 yılın da kullandığım Galaxy S3 bunu beğendi.. :)
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Royals11 1 gün
Samsung'da vardı bu özellik yıllar önce. Ayrıca yatar vaziyetteyken gözlerinizi tanımlayıp ekran dönmüyordu. Samsung'un yıllar önce eklediği özellikler şimdi ekleniyor.
Samsung'da vardı bu özellik yıllar önce. Ayrıca yatar vaziyetteyken gözlerinizi tanımlayıp ekran dönmüyordu. Samsung'un yıllar önce eklediği özellikler şimdi ek...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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jeffkdanies 2 sa.
I have a best list of the best Android Emoji keyboards for your smartphone. You can have it for free just have a look at the article.
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CemalSanane 16 sa.
Daha dur ekrandan kafanı çevirince video durdurma özelliği gelecek
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trakyAli-1986 16 sa.
2013 yılında aldığım LG e986 Optimus G pro ve o dönemin G serisi tüm cihazlarında vardı bu özellik.
Kore firmaları öngörülüymus.
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ipli jeton 19 sa.
Vestel,
Anladığım kadarıyla Android kendinden bunu desteklemiyor. Google'ın dokümanlarında bulamadım bu özelliği. Sanırım üreticiler kendileri sonradan ekliyorlar. Böyle şeyler artık standart olmalı.
Edit: Android P sürümünde var olduğu söyleniyor.
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kucukyenici 20 sa.
Tahminen 5-6 yıl önce çocuklara aldığım LG V400 tablette de aynı özellik var. 😊
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bkaakco 20 sa.
Şunun bunun kullanmasının yanı sıra herkes kullanabilecek işte, güzel.
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McLaren64 22 sa.
Samsung bu özelliği yıllardır kullanıyor.
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oguz298 23 sa.
huawei cihazlarda da var diye biliyorum. aosp cihazlara gelmesi iyi olucaktır fakat her özellik eklemesinde olduğu gibi geç kalınmış bir eklemedir kendisi.
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Azstek 1 gün
LG g2'de de var bu akıllı ekran diye
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Nerd Miner 1 gün
s4 ümde var bu ozellik hatta odak kacirirsan oynatilan videoyu durdurma falan da var
nfc zart zurt da var genelde kiziyorum Samsunga ama öngörülü firmaymiş.
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ekran, uyku ve
8 etiket daha bekleme süresi android q screen attention ekran odağı parlaklık android Mobil Teknolojiler Onur Emre Karadağ
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