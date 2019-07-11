Android Q tabanlı EMUI 10 arayüzü gelecek ay duyurulacak

Huawei, yıllık Geliştirici Konferansını önümüzdeki ay 9 - 11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştireceğini açıkladı. Yaklaşan etkinliğin, 1987'de kurulmasından bu yana Çinli şirket tarafından düzenlenen en büyük Geliştirici Konferansı olacağına inanılıyor.

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Etkinlikte Huawei’nin Android'e alternatif olarak geliştirdiği HongMeng (ARK) işletim sistemi ile ilgili bazı resmi detayları açıklayabileceği yönünde çok sayıda spekülasyon var. Ancak bu söylentiler henüz şirket tarafından doğrulanmadı.

Zaman çizelgesi ortaya çıkardı

Şu an için bildiğimiz tek şey merakla beklenen EMUI 10 arayüzünün etkinliğin ilk gününde, yani 9 Ağustos'ta tanıtılacağı. Bu bilgi Huawei’nin Geliştirici web sitesinde yayınlanan zaman çizelgesi sayesinde ortaya çıktı.

Huawei Geliştirici Konferansı (HDC) kapsamında, Android Q tabanlı EMUI 10'da bulunan bazı ilgi çekici özelliklerin sergilenmesi bekleniyor. Ayrıca şirket yeni arayüzün resmi çıkış tarihini de açıklayabilir.

https://www.huaweicentral.com/breaking-huawei-will-announce-emui-10-android-q-on-august-9/