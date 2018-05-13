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Android SMS uygulaması, gelen doğrulama kodlarını tanıyacak

Banka, uygulama ve internet sitelerinden SMS'le gelen aktivasyon kodları, Android SMS uygulaması tarafından tanınacak. Böylelikle tek bir dokunuşla aktivasyon kodunun kopyalanabilmesi sağlanacak.
1 yıl
10,5b
2
13
Mobil Uygulamalar
Burç Coşkunkan
Teknoloji Editörü
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Google'ın uzun süredir Android Mesajlaşma uygulamasını geliştirmek adına çalışmalar yaptığı biliniyor. Uygulamanın masaüstünde de kullanılmasını sağlayacak bir takım geliştirmeler üzerine  çalışılırken, kullanıcıların kullanımını kolaylaştıracak yenilikleri de ihmal etmiyor. Yeni gelen bilgilere göre Goolge, Android mesajlaşma uygulamasına gelen aktivasyon ve doğrulama kodlarını tanıyacağı bir özellik geliştiriyor.
Sosyal medya hesaplarını, banka hesaplarını güvenceye alan kişiler, bu hesaplara giriş yaptığında doğrulama kodları belirttikleri cep telefonu numarasına SMS ile gönderiliyor. Hatta bazı uygulamalar ve internet siteleri de aktivasyon kodlarını SMS ile göndermekte. Tabi gelen kodları SMS içerisinde kopyalanması biraz meşakkatli. Dolayısıyla birçok kişi de bu kodları ezberleme yoluna giderek, aktivasyonlarını veya doğrulamalarını gerçekleştiriyor. Bunun farkına varan Google, göndereceği yeni bir güncellemeyle bu sorunu tamamen kaldırmayı hedefliyor.
Güncelleme sonrası gelen aktivasyon ve doğrulama kodları, Android Mesajlaşma uygulaması tarafından tanınacak. Böylelikle bildirim çubuğunda kodun kopyalanmasını sağlayan bir buton oluşacak. Google tarafından gelen bilgilerde bu özelliğin tüm kullanıcılara dağıtılacağı, ancak bunun da zaman alacağı bildiriliyor. 

https://www.androidpolice.com/2018/05/11/android-messages-3-2-adds-2fa-code-copy-shortcuts-apk-download/ Yorum Yaz
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freedom77 1 yıl en beğenilen
Bu özellik 5 yıl önce kullandığım android sürümünde de vardı :)))
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HAŞMETLİi 12 ay
Ben uygulamayı indirdim eski mesajlarım bile gözükmüyor banka kodunu kopyalasa ne olur kopyalamasa ne olur
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DH Misafiri 1 yıl
uygulamalar basitçe zaten yazı içinden güvenlik kodu arayarak doğruluyorlar,
yani bunu nimet gibi çok önemli bir şey gibi göstermek amaçsızca.
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freedom77 1 yıl en beğenilen
Bu özellik 5 yıl önce kullandığım android sürümünde de vardı :)))
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V4LKyR 1 yıl
Zaten tanıyor şu an?
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Basteryus 1 yıl
Yalnız böyle bişey var galiba şu an. Banka hesabıma girerken doğrulama mesajı geldi ve sistem tanıyıp otomatik kopyalamak isteyip istemediğimi sordu. Belkide uygulamanın özelliğidir bilmiyorum pek kullanmıyorum normalde
edit: imla
3 Yanıt Yanıtla
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smart1978 1 yıl Basteryus
O sey uygulama ve Android surumu ile alakali bir durum. Her bankacilik uygulamasinda olmayabilir. Epeydir vardi enaz 1 yildir benim bildigim. Izin veriyorsunuz gelen SMS teki kodu otomatik kendisi tamamliyor aktariyor.
Burada manuel secme SMS icindeki bir cumleden ilgili yeri akillica secme durumu. Biraz sofistike diyelim .
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Mianfei 1 yıl Basteryus
Basteryus
Yanlız böyle bişey var galiba şu an. Banka hesabıma girerken doğrulama mesajı geldi ve sistem tanıyıp otomatik kopyalamak isteyip istemediğimi sordu. Belkide uygulamanın özelliğidir bilmiyorum pek kullanmıyorum normalde

Yanlız değil yalnız.
Uygulamanın özelliği. Çoğu banka uygulaması otomatik kopyalıyor.
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ipli jeton 1 yıl Basteryus
Sadece sayılardan oluşan kodları telefonların çoğu tanıyor. 3D şifresi gibi harf rakam karışık olursa çoğu telefon tanımıyor.
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jonywayt 1 yıl
Yav giriş için halen sms kullanan mı var :) . Bankanın uygulaması içinden tek tuşla giriyorsun gelen linki
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Tengrist 1 yıl
Ezberlemek iyidir sanane benım alısverıs kodumdan gugul
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ipli jeton 1 yıl
Güvenlik zaafiyeti yaratabilir. Özellikle Bankaya kayıtlı telefon üzerinden kredi kartı/banka kartı ile 3D'li alışveriş yapmamak lazım.
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smart1978 1 yıl ipli jeton
Alakasi yok. Bu tur dogrulama SMS leri tek kullanimliktir ve genelde birkac dakika icin gecerlidir. Google istese de isine yaramaz :D
O kadar kaygili isen Google urunlerini kullanma Android filan ...
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MaRQuE 1 yıl
İyi guzelde bu uygulama kisisellestirebilirlik acisindan cok zayif. Bu konuda en iyisi Textra.
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