Android SMS uygulaması, gelen doğrulama kodlarını tanıyacak

Google'ın uzun süredir Android Mesajlaşma uygulamasını geliştirmek adına çalışmalar yaptığı biliniyor. Uygulamanın masaüstünde de kullanılmasını sağlayacak bir takım geliştirmeler üzerine çalışılırken, kullanıcıların kullanımını kolaylaştıracak yenilikleri de ihmal etmiyor. Yeni gelen bilgilere göre Goolge, Android mesajlaşma uygulamasına gelen aktivasyon ve doğrulama kodlarını tanıyacağı bir özellik geliştiriyor.

Sosyal medya hesaplarını, banka hesaplarını güvenceye alan kişiler, bu hesaplara giriş yaptığında doğrulama kodları belirttikleri cep telefonu numarasına SMS ile gönderiliyor. Hatta bazı uygulamalar ve internet siteleri de aktivasyon kodlarını SMS ile göndermekte. Tabi gelen kodları SMS içerisinde kopyalanması biraz meşakkatli. Dolayısıyla birçok kişi de bu kodları ezberleme yoluna giderek, aktivasyonlarını veya doğrulamalarını gerçekleştiriyor. Bunun farkına varan Google, göndereceği yeni bir güncellemeyle bu sorunu tamamen kaldırmayı hedefliyor.

Güncelleme sonrası gelen aktivasyon ve doğrulama kodları, Android Mesajlaşma uygulaması tarafından tanınacak. Böylelikle bildirim çubuğunda kodun kopyalanmasını sağlayan bir buton oluşacak. Google tarafından gelen bilgilerde bu özelliğin tüm kullanıcılara dağıtılacağı, ancak bunun da zaman alacağı bildiriliyor.

https://www.androidpolice.com/2018/05/11/android-messages-3-2-adds-2fa-code-copy-shortcuts-apk-download/