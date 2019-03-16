Android anti virüs uygulamalarının büyük kısmı sahte

Mobil dünyada güvenlik kaygıları ön plana çıkmaya başlayınca aynı masa üstü tarafında olduğu gibi güvenlik yazılımlarına olan ihtiyaç da arttı. Popüler güvenlik şirketleri kendi uygulamaları ile yer alsa da sahte yazılımların önü alınamıyor.
Koruyamayan koruma yazılımı
AV-Comparatives tarafından Google Play mağazasında yapılan bir araştırma güvenlik uygulaması gibi görünen pek çok yazılımın işe yaramadığını ortaya koymuş. Ekip indirdiği 250 uygulamayı zararlı yazılım örnekleri sunarak test etmiş.
Sonuçlar oldukça ilginç zira 250 uygulamadan sadece 80 tanesi zararlı yazılımları tespit edebilmiş. 80 tane uygulamanın da zararlı yazılım tespit oranı yüzde 30 civarında kalmış. Yani yüzde yüz tespit yapabilen uygulama olmamış.Ayrıca Bkz. "Snapchat gelecek ay oyun servisini duyuracak"
Yine uygulamaların pek çoğunun hazır bir kara liste üzerinden uygulama paket adı karşılaştırması yaptığı ve tarama işine girmediği de anlaşılmış. Bunun sonucunda da zararlı olmamasına rağmen filtreye takılan uygulamalar olmuş.
Ekip güvenlik uygulamalarının çoğunun aynı kaynak kodlarını taşıdığını ifade ediyor. Benzer tasarımda ve fonksiyonda geliştirilen uygulamaların temel amacı ise indirme sayısını arttırmak ve reklam gösterimi yapmak.
Araştırmacılar internet üzerinde bilinen güvenlik şirketlerinin uygulamalarının tercih edilmesini istiyor. Diğer türlü çalışıyor sandığınız güvenlik uygulaması sizi riske atıyor olabilir.
https://www.ubergizmo.com/2019/03/two-thirds-android-antivirus-apps-frauds/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Herkesin görmesi için birkaç örnek;
Opera browser
Brave browser / Open-source
Üçüncü parti VPN uygulaması;
OpenVPN / Open-source
Daha fazlasına bu adresten bakabilirsiniz: https://reports.exodus-privacy.eu.org/en/
Şunların hiçbirini bulamadı ya, hiçbirini. En azından bir iki tanesini bulur dedim hiçbiri yok. Altı üstü 2 oyun oynuyorum telefonda, onlar bile yok. Özellikle de seçmedim, telefonumun menüsüne bakıp bakıp sırayla arattım vallahi:
Steam
Microsoft Edge
Firefox
e-Devlet
e-Nabız
Speedtest
X-Plore
Enpara
Cepteteb
Google Translate
Keep
Migros
Outlook
Picsart
Mi Fit
Türk Telekom Online İşlemler
MEGA
Crossy Road
Temple Run 2
Yandex Disk
Zedge
Cpu-Z
Moovit
Yandex Navigasyon
Uzaktan Masaüstü
Yemin ediyorum artık aramayı bıraktım, devam etmeyeceğim. Sanırım az çok anlaşılmıştır, neyin "çöplük" olduğu.
Kısaca zaten sizinle ilgili her bilgiye ulaşabiliyorlar.
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