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Android anti virüs uygulamalarının büyük kısmı sahte

Google Play mağazasında bulunan ve iddialı özelliklere sahip olan güvenlik yazılımlarının çoğu zararlı yazılım bulamıyor. Bulabilenler ise yüzde 30 başarı seviyesi üzerine çıkamıyor.
2 ay
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Android anti virüs uygulamalarının büyük kısmı sahte

Mobil dünyada güvenlik kaygıları ön plana çıkmaya başlayınca aynı masa üstü tarafında olduğu gibi güvenlik yazılımlarına olan ihtiyaç da arttı. Popüler güvenlik şirketleri kendi uygulamaları ile yer alsa da sahte yazılımların önü alınamıyor.

Koruyamayan koruma yazılımı

AV-Comparatives tarafından Google Play mağazasında yapılan bir araştırma güvenlik uygulaması gibi görünen pek çok yazılımın işe yaramadığını ortaya koymuş. Ekip indirdiği 250 uygulamayı zararlı yazılım örnekleri sunarak test etmiş.

Sonuçlar oldukça ilginç zira 250 uygulamadan sadece 80 tanesi zararlı yazılımları tespit edebilmiş. 80 tane uygulamanın da zararlı yazılım tespit oranı yüzde 30 civarında kalmış. Yani yüzde yüz tespit yapabilen uygulama olmamış.

Ayrıca Bkz. "Snapchat gelecek ay oyun servisini duyuracak"

Yine uygulamaların pek çoğunun hazır bir kara liste üzerinden uygulama paket adı karşılaştırması yaptığı ve tarama işine girmediği de anlaşılmış. Bunun sonucunda da zararlı olmamasına rağmen filtreye takılan uygulamalar olmuş.

Ekip güvenlik uygulamalarının çoğunun aynı kaynak kodlarını taşıdığını ifade ediyor. Benzer tasarımda ve fonksiyonda geliştirilen uygulamaların temel amacı ise indirme sayısını arttırmak ve reklam gösterimi yapmak.

Araştırmacılar internet üzerinde bilinen güvenlik şirketlerinin uygulamalarının tercih edilmesini istiyor. Diğer türlü çalışıyor sandığınız güvenlik uygulaması sizi riske atıyor olabilir.

 

https://www.ubergizmo.com/2019/03/two-thirds-android-antivirus-apps-frauds/ Yorum Yaz
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NimbleSoul 2 ay en beğenilen
Aynı durum sözde telefon hızlandırma uygulamaları için de geçerli. Bu uygulamaların çoğu Github gibi sitelerde bulunan açık kaynak kodlu uygulamanın makyajlanmış halinden ibaret. Şu ana kadar hiçbirinin gerçekten de Rami ve işlemleri temizleyip performans artışı sağladığını görmedim. (bazı root izni isteyen uygulamalar hariç)
Aynı durum sözde telefon hızlandırma uygulamaları için de geçerli. Bu uygulamaların çoğu Github gibi sitelerde bulunan açık kaynak kodlu uygulamanın makyajlanmı...
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fhrstw 2 ay
Androidte çalışan bişey bulmak çok zor evet işe yarar bir kaç program var evet onlar apple storeda yok ama onun dışında koca bir çöplük google play.
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Whippoorwill 2 ay
Bu programlardam medet uman var mı?
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The Hollow 2 ay
@Celonfix hocam yazdıklarında haklı ve güzel örnekler sunmuş fakat, sizi de anlıyorum. Sıradan bir kullanıcının Google Play'i telefonundan tamamen çıkartması çok zor. Yazdığınız uygulamalar F-Droid mağazasında yok ve hiçbir zaman olmayacak. F-Droid mağazsında open source ve içerisine spyware gömülmemiş uygulamalar var. Uygulamaların geliştiricileri ürünlerini ücretsiz veya donate bekleyerek sunuyorlar. Size tavsiye edebileceğim en iyi çözüm, Google Play'den indirseniz bile kullandığınız uygulamayı iyi seçmeniz olur.
Herkesin görmesi için birkaç örnek;
Opera browser
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Brave browser / Open-source
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Üçüncü parti VPN uygulaması;
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

OpenVPN / Open-source
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Daha fazlasına bu adresten bakabilirsiniz: https://reports.exodus-privacy.eu.org/en/
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MHEC 2 ay
Kullanmaya da gerek yok zaten, samsung'un gömülü uygulaması işe yarıyor.
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Celonfix 2 ay
F-Droid varken Play Store denen çöplüğü kullanmamak gerek.
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grupima 2 ay Celonfix
Yorumunuz üzerine kurdum. Her zaman kullandığım uygulamaları aradım. Bulamadı. Ne işe yarıyor bu mağaza tam olarak? Üç beş açık kaynaklı bir şey varmış, eyvallah ama kullandığım uygulamalar yoksa, sizin tabirinizle Play Store denen çöplük bunları içeriyorsa, niye F-Droid kullanayım?
Şunların hiçbirini bulamadı ya, hiçbirini. En azından bir iki tanesini bulur dedim hiçbiri yok. Altı üstü 2 oyun oynuyorum telefonda, onlar bile yok. Özellikle de seçmedim, telefonumun menüsüne bakıp bakıp sırayla arattım vallahi:
Steam
Microsoft Edge
Firefox
e-Devlet
e-Nabız
Speedtest
X-Plore
Enpara
Cepteteb
Google Translate
Keep
Migros
Outlook
Picsart
Mi Fit
Türk Telekom Online İşlemler
MEGA
Crossy Road
Temple Run 2
Yandex Disk
Zedge
Cpu-Z
Moovit
Yandex Navigasyon
Uzaktan Masaüstü
Yemin ediyorum artık aramayı bıraktım, devam etmeyeceğim. Sanırım az çok anlaşılmıştır, neyin "çöplük" olduğu.
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NimbleSoul 2 ay en beğenilen
Aynı durum sözde telefon hızlandırma uygulamaları için de geçerli. Bu uygulamaların çoğu Github gibi sitelerde bulunan açık kaynak kodlu uygulamanın makyajlanmış halinden ibaret. Şu ana kadar hiçbirinin gerçekten de Rami ve işlemleri temizleyip performans artışı sağladığını görmedim. (bazı root izni isteyen uygulamalar hariç)
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Usbehci 2 ay
Ben bitdefender'ı senelerdir kullanıyorum. Gerçekten iş yapıyormu bilemem ama en azından güvensiz sayfaları engelleniyor ve telefonumu izinsiz açmaya çalışanların fotoğraflarını buluta yüklüyor.
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The Hollow 2 ay Usbehci
İş yapmasına yapıyordur fakat sadece koruma işi yapmasını beklemeyin. Neredeyse her bilginizi onlara verdiğinizi biliyor musunuz? Kurulumda size sundukları EULA'ı onaylamadan önce okudunuz mu? Bitdefender'ın cihazınızdan neleri topladığını ve bunları pazarlama yetkisinin olup olmadığını biliyor musunuz? Bu durum sadece Bitdefender için geçerli değil. Program yüklemeden önce herkese EULA'ı okumasını öneririm. Skandallar sadece Facebook'a özel değil.
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Sipihrz 2 ay
Anti virüs kullanan var mıymış ki ?
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Mellkor 2 ay
Virus yazmaya gerek yok ki böyle bir korumaya ihtiyaç olsun. Play store da kişisel bilgileri alan sizi takip eden garip izinler isteyen reklam için sizi izleyen tonla legal program var.
Kısaca zaten sizinle ilgili her bilgiye ulaşabiliyorlar.
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Askaparta 2 ay
O yüzden kullanmıyoruz.
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Paetzold 2 ay
Yani şaşırmamak gerek.
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KaleyDeskop 2 ay
masaüstündeki kaliteyi mobilde beklemeyin, zira hiç bir av tüm sistemi her saat tarayıp yormak istemez isterse direk kullanıcının yazılımı kaldıracağını bilir. Ben güvenlik yamalarını indiriyorum bana yetiyor..
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