Android anti virüs uygulamalarının büyük kısmı sahte

Mobil dünyada güvenlik kaygıları ön plana çıkmaya başlayınca aynı masa üstü tarafında olduğu gibi güvenlik yazılımlarına olan ihtiyaç da arttı. Popüler güvenlik şirketleri kendi uygulamaları ile yer alsa da sahte yazılımların önü alınamıyor.

Koruyamayan koruma yazılımı

AV-Comparatives tarafından Google Play mağazasında yapılan bir araştırma güvenlik uygulaması gibi görünen pek çok yazılımın işe yaramadığını ortaya koymuş. Ekip indirdiği 250 uygulamayı zararlı yazılım örnekleri sunarak test etmiş.

Sonuçlar oldukça ilginç zira 250 uygulamadan sadece 80 tanesi zararlı yazılımları tespit edebilmiş. 80 tane uygulamanın da zararlı yazılım tespit oranı yüzde 30 civarında kalmış. Yani yüzde yüz tespit yapabilen uygulama olmamış.

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Yine uygulamaların pek çoğunun hazır bir kara liste üzerinden uygulama paket adı karşılaştırması yaptığı ve tarama işine girmediği de anlaşılmış. Bunun sonucunda da zararlı olmamasına rağmen filtreye takılan uygulamalar olmuş.

Ekip güvenlik uygulamalarının çoğunun aynı kaynak kodlarını taşıdığını ifade ediyor. Benzer tasarımda ve fonksiyonda geliştirilen uygulamaların temel amacı ise indirme sayısını arttırmak ve reklam gösterimi yapmak.

Araştırmacılar internet üzerinde bilinen güvenlik şirketlerinin uygulamalarının tercih edilmesini istiyor. Diğer türlü çalışıyor sandığınız güvenlik uygulaması sizi riske atıyor olabilir.