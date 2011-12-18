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Android için Facebook aktif günlük kullanıcı sayısı iPhone için Facebook'u geride bıraktı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Android için Facebook aktif günlük kullanıcı sayısı iPhone için Facebook'u geride bıraktı
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Dünyanın en büyük sosyal ağı Facebook'un mobil platformlardan da kullanıcı çekmek adına geliştirdiği mobil uygulamaları on milyonlarca kişi tarafından ziyaret ediliyor. 

Facebook'un 2008 yılında iPhone ile geliştirdiği mobil uygulaması 2009 yılında da Android'de kendisine yer bulmuştu. iPhone üzerindeki uygulama masaüstü versiyonlarına daha yakın ve fonksiyonel olduğu için günlük kullanıcı sayısı açısından Android uygulamasından öndeydi. Ancak Facebook, Android platformu için yaptığı son güncelleme ile liderliği eline aldı.

AppData takip servisinin rakamlarına göre iPhone için Facebook uygulaması günlük aktif kullanıcı sayısı olarak 57.4 milyon olurken, Android için Facebook uygulaması 58.3 milyon kullanıcıya ulaştı. 

Yayınlandıklarından beri ilk kez Android, iPhone uygulamasını geride bıraktı. Özellikle Timeline hizmetinin henüz iPhone kullanıcılarına açık olmaması bunda etkili diğer bir faktör.

Aylık ortalama kullanıcı sayısında ise iPhone uygulaması 99.1 milyona karşı 85.4 milyon ile Android'in önünde gidiyor. Bağımlıklık rakamlarında ise Android yüzde 68.2 iken iPhone yüzde 57.9 olarak seyrediyor.

iPad için yayınlanan Facebook uygulamasının günlük aktif kullanıcı sayısı 5.5 milyon. Ancak HTML 5 tabanlı site daha çok ilgi gördüğü için kullanıcılar uygulamayı terk ediyor.

Aynı verilere göre Blackberry için Facebook 29.9 milyon günlük aktif kullanıcı, Windows Phone ise 360 000 günlük aktif kullanıcıya sahip.

Daha önce özellikleri ilk olarak iPhone kullanıcılarına sunan Facebook bu kez Android kullanıcılarına sunmaya başlayınca dengeleri değiştirmiş oldu.


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KIZLARIN KORKULU RÜYASI 7 yıl en beğenilen
Android i bilemem ama iphone facebook uygulamasi omrumde gordum en berbat yazilim.
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DH Misafiri 7 yıl
normal yani coğu alet android kulanyor
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alpa07 7 yıl
0. face akar
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akmac 7 yıl
Twitter bozdu arayı
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slayshot 7 yıl
saatte bile android varken şaşılcak bi durum degil
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Dark Shade 7 yıl
güzel gelişme... android çok hızlı büyüyüor...
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haisak 7 yıl
Bir tanesi neredeyse bütün telefonlara dağılmış, yayılmış bir OS diğeri ise sadece iphone'da bulunuyor.Bunu Karşılaştırmanın neresi mantıklı? Bu haberi yayınlamanında da bir mantık göremedim. Hayır yani milyon tane telefon modeliyle iphone'u karşılaştırmak çok saçma değil mi sizce de?
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u.r.k. 7 yıl
İphone kullanan mecbur internet paketi alıyor dosya alış verişi bile onun üzerinden yapılabiliyor ancak. Android kullanan bir çok kullanıcısının internet paketi bile yok.
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yoney 7 yıl haisak
haisak
Bir tanesi neredeyse bütün telefonlara dağılmış, yayılmış bir OS diğeri ise sadece iphone'da bulunuyor.Bunu Karşılaştırmanın neresi mantıklı? Bu haberi yayınlamanında da bir mantık göremedim. Hayır yani milyon tane telefon modeliyle iphone'u karşılaştırmak çok saçma değil mi sizce de?

Aynen öyle, aralarındaki farkın bu kadar az olması bile IPhone'un başarısıdır.
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sezersunar 7 yıl
İPhone varken facebook'u kurcalamaya ne hacet :)

Bende kurulu ama haftada bir bile kullanmam.
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hftblgc 7 yıl
scrolling hala gelismemis seke seke kaydiriyosunuz
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DH Misafiri 7 yıl
yanliz bisey unutuyor. Iphone yurt disinda daha cok satilip kullaniliyor ve geneli aboneli. Bir cok ülkede aboneli alanlara internet mecburi. Rakkamin fazlaligi ondan. Gencler disinda android kullananlarin cogu bilmiyor kullanmayi. Bu benim gözlemim
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Firaristt 7 yıl
Aferin onlara. Şu son güncelleme ile görsel olarak hiç bir şey kalmadı.Bildiğin odun gibi oldu. Bende kullanıyorum ama sırf kolay oluyor diye.
@cagataykoroglu Google neden bunula avunsun bir açıklar mısın? Google'ın facebook uygulamasıyla olan tek ilişkisi Android tabanlı bir uygulamaya sahip olması. Bununla övünecek olan var mıdır bilemiyorum...Haberde Google kelimesi bile geçmiyor.Okumadan işkembeden yorum yapmayalım...
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Team McLaren 7 yıl
android uygulaması ios uygulamasından da kötü aslında. yaptıkları arayüz değişikliklerini de ios'den sonra android uygulamalarına yansıtıyorlar güncelleme ile. kullanıcı sayısının fazla olması android telefon fazlalığından kaynaklı sadece, uygulamada bir numara yok. bildirim meselesi olmasa direk mobil siteyi kullanırdım.
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cagataykoroglu 7 yıl Firaristt
Firaristt

Aferin onlara. Şu son güncelleme ile görsel olarak hiç bir şey kalmadı.Bildiğin odun gibi oldu. Bende kullanıyorum ama sırf kolay oluyor diye.

@cagataykoroglu Google neden bunula avunsun bir açıklar mısın? Google'ın facebook uygulamasıyla olan tek ilişkisi Android tabanlı bir uygulamaya sahip olması. Bununla övünecek olan var mıdır bilemiyorum...Haberde Google kelimesi bile geçmiyor.Okumadan işkembeden yorum yapmayalım...

hııı pardon android bizim mahalle bakkalınındı.
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Stanislas Xavier 7 yıl
android cihaz sayısının iphone dan çok çok daha fazla olduğunu düşünürsek pek şaşırtıcı bir sonuç değil..Daha çok alanda androidin iphone u geçtiğini göreceğiz çünkü onlarca marka android üretiyor doğal olarak toplam satış rakamı çok fazla
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engin9103 7 yıl
facebook iphonea entegre olana kadar iphone versiyonuna adam gibi bir update çıkartacağını sanmıyorum, twitter entegre edildi ve facebook dışarıda kaldı ya, bunu hazmedemezler
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