Android için Facebook aktif günlük kullanıcı sayısı iPhone için Facebook'u geride bıraktı

Dünyanın en büyük sosyal ağı Facebook'un mobil platformlardan da kullanıcı çekmek adına geliştirdiği mobil uygulamaları on milyonlarca kişi tarafından ziyaret ediliyor.





Facebook'un 2008 yılında iPhone ile geliştirdiği mobil uygulaması 2009 yılında da Android'de kendisine yer bulmuştu. iPhone üzerindeki uygulama masaüstü versiyonlarına daha yakın ve fonksiyonel olduğu için günlük kullanıcı sayısı açısından Android uygulamasından öndeydi. Ancak Facebook, Android platformu için yaptığı son güncelleme ile liderliği eline aldı.





AppData takip servisinin rakamlarına göre iPhone için Facebook uygulaması günlük aktif kullanıcı sayısı olarak 57.4 milyon olurken, Android için Facebook uygulaması 58.3 milyon kullanıcıya ulaştı.





Yayınlandıklarından beri ilk kez Android, iPhone uygulamasını geride bıraktı. Özellikle Timeline hizmetinin henüz iPhone kullanıcılarına açık olmaması bunda etkili diğer bir faktör.





Aylık ortalama kullanıcı sayısında ise iPhone uygulaması 99.1 milyona karşı 85.4 milyon ile Android'in önünde gidiyor. Bağımlıklık rakamlarında ise Android yüzde 68.2 iken iPhone yüzde 57.9 olarak seyrediyor.





iPad için yayınlanan Facebook uygulamasının günlük aktif kullanıcı sayısı 5.5 milyon. Ancak HTML 5 tabanlı site daha çok ilgi gördüğü için kullanıcılar uygulamayı terk ediyor.





Aynı verilere göre Blackberry için Facebook 29.9 milyon günlük aktif kullanıcı, Windows Phone ise 360 000 günlük aktif kullanıcıya sahip.





Daha önce özellikleri ilk olarak iPhone kullanıcılarına sunan Facebook bu kez Android kullanıcılarına sunmaya başlayınca dengeleri değiştirmiş oldu.