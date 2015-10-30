Android için Google Keep'e çizim desteği

Google'ın uzun süredir web, Android ve iOS platformlarında yer alan not alma servisi Google Keep, Android tarafında önemli bir güncelleme aldı.





Google Keep, temel olarak kullanıcıların her türlü içeriği hem yazılı hem görsel olarak bir arada tutmasına imkan tanıyor. Uygulama ile temel notlar alınması yanında yapılacak listeleri de oluşturulabiliyor ve bu içerikler fotoğraflar ya da sesler ile desteklenebiliyor. Yayınlanan yeni güncelleme ise kullanıcılara çizim desteğini getiriyor.

Bu destek ile Samsung Galaxy Note sahipleri artık stylus kalemleri yardımıyla Google Keep içerisinde çizim yapabiliyor. Çizim sayfasına uygulama ekranındaki kalem simgesi üzerinden ulaşılabiliyor ve kişilere üç farklı kalem tarzı ile 28 farklı renk seçeneği sunuluyor. Destek aynı zamanda widget desteğiyle geliyor ve genel olarak "notlar" el yazısı ya da farklı çizimlerle zenginleştirilebiliyor.

Şimdilik Google Play Store'a gelmeyen Google Keep'in son sürümü, buradan indirilebilen APK dosyası ile şimdiden elde edilebiliyor.

http://www.theverge.com/2015/10/29/9636986/you-can-now-add-drawings-to-notes-in-google-keep