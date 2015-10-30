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Android için Google Keep'e çizim desteği

Android için Google Keep'e çizim desteği verilmeye başlandı. Bu sayede el yazısı ile notlar almak, notlara çizimler eklemek ya da farklı işaretler dahil etmek artık çok daha kolay.
3 yıl
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Android için Google Keep'e çizim desteği
 
Google'ın uzun süredir web, Android ve iOS platformlarında yer alan not alma servisi Google Keep, Android tarafında önemli bir güncelleme aldı.

Google Keep, temel olarak kullanıcıların her türlü içeriği hem yazılı hem görsel olarak bir arada tutmasına imkan tanıyor. Uygulama ile temel notlar alınması yanında yapılacak listeleri de oluşturulabiliyor ve bu içerikler fotoğraflar ya da sesler ile desteklenebiliyor. Yayınlanan yeni güncelleme ise kullanıcılara çizim desteğini getiriyor.
Bu destek ile Samsung Galaxy Note sahipleri artık stylus kalemleri yardımıyla Google Keep içerisinde çizim yapabiliyor. Çizim sayfasına uygulama ekranındaki kalem simgesi üzerinden ulaşılabiliyor ve kişilere üç farklı kalem tarzı ile 28 farklı renk seçeneği sunuluyor. Destek aynı zamanda widget desteğiyle geliyor ve genel olarak "notlar" el yazısı ya da farklı çizimlerle zenginleştirilebiliyor.
Şimdilik Google Play Store'a gelmeyen Google Keep'in son sürümü, buradan indirilebilen APK dosyası ile şimdiden elde edilebiliyor.

http://www.theverge.com/2015/10/29/9636986/you-can-now-add-drawings-to-notes-in-google-keep Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Das Boot 3 yıl
İndirdim ve biraz kurcaladim. Açıkçası note 3 ün kendi note uygulamalası daha sade ve kolay geldi. Fakat Google'ın uygulamasinida kullanacağım. Çizim yaparken daha seri gibi geldi bana.
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Umutcan 3 yıl
One note'a rakip olmak için çıkardığı bir yazılım sanırım. Deneyelim bakalım sonuçta google hesabını daha çok kullanıyoruz.
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smart1978 3 yıl
Vektorel olarak gostermiyor pikseller goruluyor yakinlasinca fakat duzenleme modunda vektorel olmakta . Ilginc . Tam olmamis .
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seyru 3 yıl
Google play'a gelmiş note 3 kullanıcısı olarak çok sevindim.İlerde inş telefonun kendi snote uygulamasıyla senkronizasyon yapabilme özelliğide gelir sırf bu yüzden evernote kullanmaya mecbur kalıyoruz.
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ankasr13e 3 yıl
Google keep ios te yok...
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CanTnçr 3 yıl ankasr13e
ankasr13e

Google keep ios te yok...

itunes.apple.com/...
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