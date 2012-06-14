Android için Max Payne Mobile çıktı

Rockstar Games'in ödüllü yapımı Max Payne, War Drum Studios tarafından geliştirilen mobil versiyonuyla Google Play Store'daki yerini aldı. Yaklaşık bir buçuk ay geciken oyun nihayet sorunlarından arındırılarak resmen satışa sunuldu.

NVIDIA'nın Tegra 3 çipseti için uygun hale getirilen Max Payne Mobile, çok daha iyi grafikler, gölgeler, efektler içeriyor. Diğer Android cihazları için yayınlanan sürüm iOS ile aynı görüntü kalitesine sahip olacak.

Oyunun baş kahramanı; cinayet ile suçlanan kaçak bir gizli polis, Maximilian Payne. Kazanmayı pek ümit etmediği mafya ve polislerle olan mücadelesinde Max'i biz yöneteceğiz. Bu masum polisin adını temize çıkaracak, ailesinin katledilişiyle alakalı gerçekleri öğrenmek için çabalayacağız.

Böylesine zor bir durumdan özel yeteneklerimiz olmadan tabi ki çıkamayız. Oyun dünyasını The Bullet Time konspetiyle tanıştıran Max Payne serisi, oyuncuya zamanı yavaşlatarak hedefi kolayca indirebilme imkanı tanıyor. Bullet Time moduna girdiğinizde sağa-sola, öne-arkaya uçarak gelen kurşunlardan da kaçmanız mümkün.

İlk olarak PlayStation 2 için geliştirilen Max Payne'in birinci oyunu, Android ve iOS platformlarına port edilirken yüksek çözünürlüklü grafikler, yapılarla donatıldı. Tegra 3 versiyonu çok daha fazla iyileştirmeyi beraberinde getiriyor.

Dokunmatik ekranlar için uygun hale getirilen kontroller, Social Club bütünleşmesi, USB oyun kolu desteği, ayarlanabilir grafik seçenekleri oyunun sahip olduğu önemli özellikler arasında yer alıyor. Desteklediği Android modelleri şöyle;

Desteklenecek Android telefonları: Motorola RAZR, Motorola RAZR MAXX, Motorola Atrix, Motorola Photon, Motorola DROID Bionic, HTC Rezound, HTC One X, HTC One S, HTC EVO 3D, HTC Sensation, HTC DROID Incredible 2, Samsung Galaxy Nexus, Samsung Nexus S, Samsung Galaxy Note, Samsung Galaxy S2, Samsung Galaxy R, Sony Xperia PLAY, Sony Xperia S, Sony Walkman Z serisi medya oynatıcılar

Desteklenecek Android tabletler: Acer Iconia, ASUS Eee Pad Transformer, ASUS Eee Pad Transformer Prime, Dell Streak 7, LG Optimus Tab, Medion Lifetab, Motorola XOOM, Samsung Galaxy Tab 8.9 / 10.1, Sony Tablet P, Sony Tablet S, Toshiba Thrive, HTC Flyer, HTC Jetstream

Max Payne Mobile'i oynayabilmek için Android 2.2 Froyo ve üstü işletim sistemi versiyonu ile 1.33GB boş hafızanız olması gerekiyor. Oyunu 2.99$ ödeyerek satın alabilirsiniz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rockstar.maxpayne