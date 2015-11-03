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Android için Microsoft Office paketi güncellendi

Bünyesinde Word, Excel ve PowerPoint'in yer aldığı Microsoft Office paketi önemli değişiklikler ve yenilikler getiren ortak bir güncelleme aldı. Detaylar haberimizde.
3 yıl
1,3b
1
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Microsoft, bünyesinde Word, Excel ve PowerPoint gibi dünyaca ünlü temel uygulamalarının yer alandığı Android için Office paketi önemli özelliklerle güncellendi.
Kişilerin Android cihazları üzerinde Word, Excel ve PowerPoint dosyaları oluşturması ve mevcut dosyalar üzerinde çalışabilmesi için hazırlanan paket, yayınlanan yeni sürümleriyle ilk olarak Word ve Excel için boyut düşürümü getirdi. Bu iki popüler uygulama artık cihazlar içerisinde %50 daha az yer kaplıyor ve çok daha hızlı şekilde yüklenebiliyor.
Ortak olarak giriş sistemi hiç olmadığı kadar kolay hale getirilen paket, önemli bir detay olarak "bulut font" desteği kazanıyor. Bu destek ile buluta koyulan favori fontlar kullanmak için Android cihazlarına indirilebiliyor ve böylece daha farklı yazılar elde edilebiliyor. Ayrıca bütün paket iş için Android ile uyumlu hale geliyor ve şirketler için Android M destekliyor.
Android için Microsoft Office paketine buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.androidpolice.com/2015/11/02/latest-microsoft-office-for-android-update-brings-easier-sign-in-reduced-app-size-cloud-font-support-and-more/ Yorum Yaz
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ethan 3 yıl
ios içinde boyut düşürmesini bekliyoruz. 3 uygulama 1.5 gb yer kaplıyor
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