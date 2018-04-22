Android için ücretsiz arka plan bulanıklaştırma uygulaması: AfterFocus

Son zamanlarda bokeh efekti ve portre modu trend haline geldi. Hemen hemen birçok kullanıcı Portre modu özelliği olan cihazlara yönelmeye başladı. Bu özellikleri barındırmayan cihaz sahipleri ise, çareyi uygulama marketinde arar oldu. iOS platformu için bir kaç başarılı uygulama olsa da iyi olanları hep ücretli. Hem ücretsiz hem de başarılı bu tarz uygulama App Store'da pek bulunmuyor.Eğer başarılı ve ücretsiz olan bir uygulama olursa da lütfen aşağıdaki yoruma belirtiniz. Android platformunda sanatsal flu efekti oluşturabilen ve gayet başarılı ve ücretsiz olan AfterFocus uygulaması, DSLR kamerası kadar efektler sunabiliyor. Aynı uygulama iOS işletim sistemine de destek veriyor ancak, 1 dolarlık ücreti gözden çıkarmanız gerekiyor.

AfterFocus ile, sadece odak alanı seçerek DSLR tarzı arka planı bulanık fotoğraf oluşturabilirsiniz. Ayrıca, çeşitli filtre efektleriyle en doğal ve gerçekçi fotoğraf oluşturmak için de bu uygulamayı kullanabilirsiniz. AfterFocus bir çok telefonun yapamadığı bulanıklaştırma geçişlerini de yapabiliyor. Yani en önde ki birinci obje netken, ikinci obje birinciye göre, üçüncü obje de ikinciye göre bulanıklaşabiliyor. İçerisinde bulunan çeşitli filtreler sayesinde fotoğraflarınıza farklılık kazandırabilirsiniz.

Uygulama özelliklerini kısaca sıralarsak;

Akıllı netleme alanı seçimi: Bir odak alanı ve arka plan içinde bazı çizgiler çizmeniz yeterlidir, ardından AfterFocus otomatik olarak odak alanını tanır ve flu efekti uygular.

Bir odak alanı ve arka plan içinde bazı çizgiler çizmeniz yeterlidir, ardından AfterFocus otomatik olarak odak alanını tanır ve flu efekti uygular. Arka Plan Bulanıklığı efekti: DSLR fotoğraf makinesi gibi çeşitli diyafram stilleri ile en gerçekçi bulanıklık efekti oluşturabilirsiniz. Bazı nesnelerin hareket ettiğini vurgulamak için "hareket bulanıklığı" efektini kullanabilirsiniz.



DSLR fotoğraf makinesi gibi çeşitli diyafram stilleri ile en gerçekçi bulanıklık efekti oluşturabilirsiniz. Bazı nesnelerin hareket ettiğini vurgulamak için "hareket bulanıklığı" efektini kullanabilirsiniz. Filtre efekti: AfterFocus temel efektlerden profesyonel efektlere kadar filtreler sunar. Ayrıca bokeh efektini kullanarak arka plandaki spot ışığını da vurgulayabilirsiniz.



AfterFocus temel efektlerden profesyonel efektlere kadar filtreler sunar. Ayrıca bokeh efektini kullanarak arka plandaki spot ışığını da vurgulayabilirsiniz. Çift fotoğraf: Bir nesnenin resmini çekin ve aynı nesnenin başka bir resmini çekmek için sağa doğru hafifçe hareket ettirin. Uygulama görüntüleri analiz edip en yakın nesneyi tanıyacak ve böylece odak alanını kendisi oluşturacak.

