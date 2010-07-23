Android işletim sistemli Motorola Quench XT3, Tayvan'da resmiyet kazandı

İnternette ilk olarak karşımıza XT502 Greco kod adıyla çıkan Motorola Quench XT3, bugün itibariyle Tayvan'da resmiyet kazandı.

Ağustos ayından itibaren Tayvan'da boy göstermesi beklenen Quench XT3'ün Google'ın mobil işletim sistemi Android'in v1.6 sürümü (güncelleme olup olmayacağı şu an için belirsiz), 3.2 inç boyutunda 320x480 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekran, WI-FI 802.11 b/g bağlantısı, dahili GPS modülü, Bluetooth, 3.5 mm kulaklık girişi, ekstra kapasite için microSD kart desteği ve son olarak 600 MHz saat hızında çalışan Qualcomm MSM 7227 işlemci ile birlikte geleceği bildiriliyor. Telefonun fiyatı hakkında ise bilgi bulunmuyor.