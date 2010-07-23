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Android işletim sistemli Motorola Quench XT3, Tayvan'da resmiyet kazandı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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İnternette ilk olarak karşımıza XT502 Greco kod adıyla çıkan Motorola Quench XT3, bugün itibariyle Tayvan'da resmiyet kazandı.

Ağustos ayından itibaren Tayvan'da boy göstermesi beklenen Quench XT3'ün Google'ın mobil işletim sistemi Android'in v1.6 sürümü (güncelleme olup olmayacağı şu an için belirsiz), 3.2 inç boyutunda 320x480 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekran, WI-FI 802.11 b/g bağlantısı, dahili GPS modülü, Bluetooth, 3.5 mm kulaklık girişi, ekstra kapasite için microSD kart desteği ve son olarak 600 MHz saat hızında çalışan Qualcomm MSM 7227 işlemci ile birlikte geleceği bildiriliyor. Telefonun fiyatı hakkında ise bilgi bulunmuyor.


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mehmetgirgin 9 yıl
ekran iyi ama küçük gibi duruyo tasarımdan heralde
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South Korea 9 yıl
Türkiye'ye giren en son moto modeli ne onu sormak lazım
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DSGNRY 9 yıl
Birisi su motorolaya tasarımcı göndersin sevabına ya
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quzman 9 yıl
Telefon tasarımı kötü ama menü dizaynı hoş duruyor ...
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