Android işletim sistemli Nokia Normandy, Nokia X olarak adlandırılabilir





Nokia'nın Android işletim sistemli bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı ve geçen yıl rafa kaldırdığı bilgisinin gündeme gelmesinden sonra yoğun bir sızıntı başladı ve şimdi cihaz neredeyse resmen lanse edilecek bir konuma geldi.





Genelde Evleaks tarafından sızdırılan görseller, Nokia Normandy olarak adlandırılan modelin 25 Mart tarihinde lanse edilme ihtimali olduğunu gösteriyor. Son bilgi ise modelin Nokia X şeklinde isimlendirildiği yönünde.





Çift SIM destekli modelin alt seviye bir donanımla piyasaya çıkacağı belirtilirken, işletim sistemi konusunda ise belirsizlik mevcut. Görselleri sızan modelin gayri resmi bir Android sürümü çalıştırdığı belirtiliyor. Yani Google Play erişimi yok ve varsayılan Google uygulamaları da yer almıyor. Bu tanım genelde "çatallanmış" şeklinde kullanılıyor.





Çatallanmış versiyonlar daha çok harici kaynaklardan uygulama yüklemeye elverişli ancak bu güvnelik riski anlamına geliyor. Nokia'nın çatallanmış bir versiyonla piyasaya cihaz sürebileceği mümkün görünmüyor. Ancak firmanın Kindle Fire'da olduğu gibi işletim sistemine üzerine kendi arayüzünü geliştirmesi muhtemel.





http://www.phonearena.com/news/Nokias-Android-based-Normandy-to-be-called-Nokia-X_id51746