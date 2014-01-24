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Android işletim sistemli Nokia Normandy, Nokia X olarak adlandırılabilir

5 yıl
8,8b
1
30
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Android işletim sistemli Nokia Normandy, Nokia X olarak adlandırılabilir

Nokia'nın Android işletim sistemli bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı ve geçen yıl rafa kaldırdığı bilgisinin gündeme gelmesinden sonra yoğun bir sızıntı başladı ve şimdi cihaz neredeyse resmen lanse edilecek bir konuma geldi.

Genelde Evleaks tarafından sızdırılan görseller, Nokia Normandy olarak adlandırılan modelin 25 Mart tarihinde lanse edilme ihtimali olduğunu gösteriyor. Son bilgi ise modelin Nokia X şeklinde isimlendirildiği yönünde.

Çift SIM destekli modelin alt seviye bir donanımla piyasaya çıkacağı belirtilirken, işletim sistemi konusunda ise belirsizlik mevcut. Görselleri sızan modelin gayri resmi bir Android sürümü çalıştırdığı belirtiliyor. Yani Google Play erişimi yok ve varsayılan Google uygulamaları da yer almıyor. Bu tanım genelde "çatallanmış" şeklinde kullanılıyor.

Çatallanmış versiyonlar daha çok harici kaynaklardan uygulama yüklemeye elverişli ancak bu güvnelik riski anlamına geliyor. Nokia'nın çatallanmış bir versiyonla piyasaya cihaz sürebileceği mümkün görünmüyor. Ancak firmanın Kindle Fire'da olduğu gibi işletim sistemine üzerine kendi arayüzünü geliştirmesi muhtemel.  


http://www.phonearena.com/news/Nokias-Android-based-Normandy-to-be-called-Nokia-X_id51746 Yorum Yaz
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mehmedaltair 5 yıl en beğenilen
Nokia X ne la sanki çok gizli bir projeye isim koymuşlar gibi
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tural.i 5 yıl
şimdi bu telefon çıkıp da wp'li nokialardan daha çok satarsa, nokia wp'yi seçmekle en doğrusunu yaptı diyenler ne diyecekler bakalım bu sefer
2 Yanıt Yanıtla +5
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catborise 5 yıl
branch ne zamandan beri çatal oldu? :S
1 Yanıt Yanıtla +4
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icais 5 yıl
Tukurdugunu yalicak yani?
Yillar once andoridi, kisin altina iseyen kucuk cocuklara benzetmislerdi. Kisa sureli ama cok etkili diyerek.
Gorunen o ki etkisi hala daha cok buyuk ve hala daha en cok tercih edilen mobile os. (Tabi piyasadaki cihazlarin %80 i android olmasinin katkisida var)
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Şu telefonu görmek istediğim kadar hiçbir cihazı görmek istememişimdir.
Nokia ile derin bir geçmişim olduğunda olsa gerek.
Androidli bir Nokia görmek istiyorum samsung telefonuma da tekme atmak.
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antonidas 5 yıl
nokia sen zamanında n8 isimli bir telefon yapmıştın.
Al o telefonu, ekranı 4 inc yap,( normalde 3.5 inc) içine iyi bir işlemci koy, 1 gb ram koy, android yükle bundan çok satar.
nokia n8 hdmi çıkışı var, hafıza kartı desteği var, 12 mp kamerası var, metal kasası var.
android 4.4 yükle, bak bakalım ne kadar satıyor.
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FreeRun 5 yıl
telefon değilde android işletim sistemli mp4 player olsa amma olay olur ha iyi dalga konusu olur keşke yapsa.
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Batuist 5 yıl
nokiada bugüne android olsaydı bugün çok daha farklı bir konumda olurdu...
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okan_cehapelioglu 5 yıl
çok geç kaldın çok gec vakit bu vakit değil
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redwolf0 5 yıl
Google PLay Erişim olmassa Nerden uygalama yükleyecek Millet
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mert1907 5 yıl
Henuz Microsoft Nokia yi satin almadi surec tamamlanmadi ve eger Nokia Android ile basari yakalarsa da tamamlanacagini sanmiyorum. Ama Microsoft bu ise o kadar para akitmisken pesini birakirmi bilemem.
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aslankanı 5 yıl
Nokiada ki gelişmeler yalan rüzgarı dizisini geçti
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DH Misafiri 5 yıl
Microsoft Nokia'yı satın alacak bi de kendi sistemi Windows varken android cihaz çıkaracak hem de çift simli... güzel hikaye.
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Mugetsuga 5 yıl
Windroid olmuş, değişik bir konsept.
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