Android işletim sistemli Nokia'ya ait bir basın afişi sızdırıldı





Nokia'nın Android işletim sistemli Normandy adlı bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı ve sonrasında projeye rafa kaldırdığı bilgisinin gündeme gelmesinden sonra model ile ilgili epey bir sızıntı yaşandı.





Projenin sanki yeniden ele alındığı izlenimi uyandıran sızıntılara bu kez bir basın afişi katıldı. Evleaks tarafından internete sızdırılan görselde Normandy modelinin farklı bir arayüz ve renk seçenekleri ile boy gösterdiği görülüyor.





Nokia görünüşe göre Normandy modelinde Windows Phone benzeri bir arayüz tercih etmiş. Ancak Android işletim sisteminin gayri resmi olduğu belirtiliyor. Yani Play Store erişimi yok ve varsayılan Google uygulamaları da yer almıyor.





Nokia Normandy modelinin piyasaya çıkıp çıkmayacağı konusunda halen çelişkili açıklamalar mevcut. Bazı kaynaklar modelin Asha serisi içerisinde olduğunu iddia ediyor. Modelin mühendislik versiyonunu incelediği tahmin edilen kaynaklar ise projenin halen iptal edilmediğini belirtiyor. Şimdilik bu model ile ilgili net bir bilgi yok.

http://www.androidauthority.com/nokia-normandy-press-render-reportedly-leaks-reveals-user-interface-334752/