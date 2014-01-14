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Android işletim sistemli Nokia'ya ait bir basın afişi sızdırıldı

5 yıl
10,2b
1
54
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Android işletim sistemli Nokia'ya ait bir basın afişi sızdırıldı

Nokia'nın Android işletim sistemli Normandy adlı bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı ve sonrasında projeye rafa kaldırdığı bilgisinin gündeme gelmesinden sonra model ile ilgili epey bir sızıntı yaşandı.

Projenin sanki yeniden ele alındığı izlenimi uyandıran sızıntılara bu kez bir basın afişi katıldı. Evleaks tarafından internete sızdırılan görselde Normandy modelinin farklı bir arayüz ve renk seçenekleri ile boy gösterdiği görülüyor.

Nokia görünüşe göre Normandy modelinde Windows Phone benzeri bir arayüz tercih etmiş. Ancak Android işletim sisteminin gayri resmi olduğu belirtiliyor. Yani Play Store erişimi yok ve varsayılan Google uygulamaları da yer almıyor.

Nokia Normandy modelinin piyasaya çıkıp çıkmayacağı konusunda halen çelişkili açıklamalar mevcut. Bazı kaynaklar modelin Asha serisi içerisinde olduğunu iddia ediyor. Modelin mühendislik versiyonunu incelediği tahmin edilen kaynaklar ise projenin halen iptal edilmediğini belirtiyor. Şimdilik bu model ile ilgili net bir bilgi yok.  

http://www.androidauthority.com/nokia-normandy-press-render-reportedly-leaks-reveals-user-interface-334752/ Yorum Yaz
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Jem-Jem 5 yıl en beğenilen DH Misafiri
DH Misafiri
Kim ne desin APPLE !

Cümleyi doğru şekilde kurarsan daha fazla eksi alabilirsin dostum. :)
1 Yanıt Yanıtla +34
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General. 5 yıl
Sıktı artık Nokia Android muhabbeti yeterince Androidli model var zaten doğru olsa bile çok geç.
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mehmedaltair 5 yıl
@TurboCore imkanı yok diyenleri şu köşeye alalım

Yanıtla +4
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aslankanı 5 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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se_runtome 5 yıl
Cok geç alınmış bir karar lakin çok iyi oldu nokia eğer 92x, 10xx serilerini Android yapsaydı bugün samsung'un yerinde olurdu. Bir sony kullanıcısı olarak 4 gözle bekliyorum. Ayrıca arayüz bence harika olmuş tebrikler NOKİA...
Saygılar.
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Srcn81 5 yıl
Tutmaz bence, markadan dolayı kullanıcı uzak durabilir.
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noble 5 yıl
Resimdeki cihaz da ashalardaki gibi sadece geri tusuna sahip. Bence bu ashalarda gordugumuz standart meego temelli olan isletim sistemi. Linux tabanli olduklari icin kerneline uygun mudahalelerle android uygulama calistirmasi mumkun olabilir aslinda.
Yalniz su n9 la baslayan tasarim hala cok guzel. Hele o donem bi n950 yapmislar gelistiriciler icin, of!
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CertificatedStaff 5 yıl
Hep sızdırılır zaten
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okan_cehapelioglu 5 yıl
artık çok geç
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***Leopard*** 5 yıl
Nokia beceremez androidi.Symbian zamaninda baslayan ve wp ile devam eden donanim fakiri telefon yapma durumu ile rezil olur sistem canavari android de
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nonpoint 5 yıl
Ekrem71 i çözdüm onun işi sızıntılar olasılıklar üzerine bazen ufak yorumlarla kopyala yapıştır haberleri yinede tşkler emeğe saygı :)
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rorschach_ 5 yıl
kaliteli bir marka piyasaya katilacak cekisme kizisacak. Herkes tutturmus android takiliyor nokia takoz vs. Nokia android getirse eminim samsungdan iyi guncelleme verir. Destegini de eksik etmez sistemden. Arayuzude hos olacaktir.
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uskurungen 5 yıl
Özellikle gündeme getirdim çünkü ortalıkta o işlemcilerin güçlü olduğuna dair bir yığın bilgi çöplüğü var. Kusura bakma ama bu forumda bol bol fanatik var.
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byamon 5 yıl
Android git gide stabilite konusunda emin adımlarla ilerlerken nokia kalitesi ile kullanmak heycan verici olurdu hem uygulama çeşitliliği hemde kasa kalitesi ve nokia gibi bir firma (tabiki ms'a satılmayan nokia dan bahsediyorum )
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Batuist 5 yıl
nokia android telefon çıkarsaydı şu an başı çeken firmalardan biri olurdu.. elop yaktı nokia'yı..
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Hi Guy 5 yıl Batuist
Batuist
nokia android telefon çıkarsaydı şu an başı çeken firmalardan biri olurdu.. elop yaktı nokia'yı..

Batu batuu bat
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Miyamoto Musashi 5 yıl
asparagas
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K.can.tas 5 yıl
Çeşitlilik görmek güzel olur
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