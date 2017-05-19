Android kullanıcısı 2 milyar, YouTube günlük izlenme 1 milyar saat oldu

İnternet dünyasında Google’ın hakimiyeti gün geçtikçe büyüyor. Hem mobil tarafta hem web tarafında Google artık milyarlarla ifade ediliyor. Firmanın I/O 2017 fuarındaki açıklaması da bunu destekliyor.

Rakamlar inanılmaz

Firmanın verdiği rakamlara göre Android ekosisteminde aylık aktif kullanıcı sayısı 2 milyar oldu. Yani ekosistemde 2 milyar civarında cihaz olduğunu varsayabiliriz. iOS tarafında 1.5 milyara yaklaşan kullanıcı sayısını da katarsak iki büyük ekosistemin toplamda 3.5 milyar kullanıcısı bulunuyor. Yani neredeyse dünya nüfusunun yarısı kadar.

Android ekosisteminin büyümesi Google hizmetlerine de olumlu yansıyor. Google Maps, YouTube, Chrome, Gmail, Search uygulamaları 1 milyar kullanıcı sayısını geride bıraktı. Google Play üzerinde geçen yıl 82 milyar indirme sayısına ulaşıldı ve YouTube’da günlük 1 milyar saat video izlendi.

Kullanıcıların yüzde 60 oranında mobilden YouTube videoları izlediği belirtiliyor. Ayrıca oyun konsolları veya akış cihazları üzerinden izlenme oranı da yüzde 90 artış göstermiş. YouTube’nin en büyük büyümeyi harici ekran segmentinde elde ettiği belirtiyor.

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Diğer Google hizmetleri de 1 milyar sınırına doğru yürüyor. Google Drive kullanıcı sayısı 800 milyon, Google Fotoğraflar kullanıcı sayısı ise 500 milyon oldu. Google Assistant ise 100 milyon cihaz üzerinde kurulu durumda.

Aslında akıllı telefon pazarının büyümesi en çok Google’a yarıyor diyebiliriz. Elbette Facebook da bundan çok iyi faydalanıyor ancak Google çok fazla kategoride kullanıcısını arttırıyor. Böylece gelirleri de artıyor.