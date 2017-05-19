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Android kullanıcısı 2 milyar, YouTube günlük izlenme 1 milyar saat oldu

Akıllı telefon pazarının büyümesi en çok Google’a yarıyor. Android ekosistemi 2 milyar kullanıcı sayısına ulaşırken pek çok hizmeti de 1 milyar kullanıcıyı geçti.
2 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Android kullanıcısı 2 milyar, YouTube günlük izlenme 1 milyar saat oldu

İnternet dünyasında Google’ın hakimiyeti gün geçtikçe büyüyor. Hem mobil tarafta hem web tarafında Google artık milyarlarla ifade ediliyor. Firmanın I/O 2017 fuarındaki açıklaması da bunu destekliyor.

Rakamlar inanılmaz

Firmanın verdiği rakamlara göre Android ekosisteminde aylık aktif kullanıcı sayısı 2 milyar oldu. Yani ekosistemde 2 milyar civarında cihaz olduğunu varsayabiliriz. iOS tarafında 1.5 milyara yaklaşan kullanıcı sayısını da katarsak iki büyük ekosistemin toplamda 3.5 milyar kullanıcısı bulunuyor. Yani neredeyse dünya nüfusunun yarısı kadar.

Android ekosisteminin büyümesi Google hizmetlerine de olumlu yansıyor. Google Maps, YouTube, Chrome, Gmail, Search uygulamaları 1 milyar kullanıcı sayısını geride bıraktı. Google Play üzerinde geçen yıl 82 milyar indirme sayısına ulaşıldı ve YouTube’da günlük 1 milyar saat video izlendi.

Kullanıcıların yüzde 60 oranında mobilden YouTube videoları izlediği belirtiliyor. Ayrıca oyun konsolları veya akış cihazları üzerinden izlenme oranı da yüzde 90 artış göstermiş. YouTube’nin en büyük büyümeyi harici ekran segmentinde elde ettiği belirtiyor.

Ayrıca Bkz. "Google Assistant nihayet iOS platformunda"

Diğer Google hizmetleri de 1 milyar sınırına doğru yürüyor. Google Drive kullanıcı sayısı 800 milyon, Google Fotoğraflar kullanıcı sayısı ise 500 milyon oldu. Google Assistant ise 100 milyon cihaz üzerinde kurulu durumda.

Aslında akıllı telefon pazarının büyümesi en çok Google’a yarıyor diyebiliriz. Elbette Facebook da bundan çok iyi faydalanıyor ancak Google çok fazla kategoride kullanıcısını arttırıyor. Böylece gelirleri de artıyor. 

 

http://www.ubergizmo.com/2017/05/android-2-billion-monthly-users/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 1 yıl
Ben de youtupla ilgilencemde izmirde youtup için kurs ne zaman açılır yardımcı olurmusunuz
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Whippoorwill 2 yıl
Google hizmetlerinin kullanım sayıları firmayı daha çok memnun etmiştir.
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DeeD 2 yıl
Yıllar önce senin ne isin var mobil sektörle herkes işini yapacak demiştim kendi kendime büyük bi eşşeklik etmişim. Helal olsun her geçen büyüyen bir büydükçe katlayan bir firma yolunda ilerleyen bi kuruluş oldu. Taktir etmek lazım.
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lapatid 2 yıl
eminim ki bu rakamlar aktif cihaz sayısı değil aktive edilen android sistemi sayısıdır.Her yeni rom yüklendiğinde yada emülatörden android çalıştırıldığında bu rakamın artıyor,illa ki yeni cihaz alınıp açılması gerekmiyor.Sırf ben bu rakama 200 den fazla katkıda bulunmuşumdur.
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Biggest Star 2 yıl lapatid
lapatid
eminim ki bu rakamlar aktif cihaz sayısı değil aktive edilen android sistemi sayısıdır.Her yeni rom yüklendiğinde yada emülatörden android çalıştırıldığında bu rakamın artıyor,illa ki yeni cihaz alınıp açılması gerekmiyor.Sırf ben bu rakama 200 den fazla katkıda bulunmuşumdur.

haberin kaynağında aylık 2 milyar aktif cihaz olarak belirtilmiş.
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kaazto28 2 yıl
Duy bunları Microsoft, biz de forumda eleştirirken adminler mesajlarımızı her türlü siliyorlar.
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