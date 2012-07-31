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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Android platformunun Amerika'daki pazar payı 2012 ikinci çeyreğinde %56'ya geriledi

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Mobil sektörün en önemli pazarlarından biri olan Amerika, yılın ikinci çeyreğinde gerçekleşen akıllı telefon satışlarında belirgin bir düşüş yaşadı. Strategy Analytics tarafından yayınlanan son verilere göre; ülke ekonomisinde yaşanan dalgalanma ve büyük operatörlerin karlarını arttırabilmek için paket yükseltme konusundaki koşulları daha sıkı hale getirmeleri satış rakamlarını olumsuz yönde etkiledi.
13.4 milyon satış ile yine ilk sırada yer alan Google'ın Android işletim sistemini 7.9 milyon satışla Apple iOS ve 1.6 milyon ile RIM'in BlackBerry platformu izledi. Android ekosisteminin üreticileri, %56.3 pay elde ederek Amerika pazarının yarısından fazlasını ellerinde tutmayı başardı. Apple, iPhone serisiyle %33.2'ye ulaştı.
İki rakip için işler yolunda gidiyor, ancak RIM cephesinde çok farklı bir durumla karşılaşıyoruz. Yakın tarihinde ilk defa %7 payın altına düşen BlackBerry, kötü gidişatını sürdürüyor. Platformun kurtarıcısı olması beklenen BB10 sürümünün 2013'e kadar ertelenmesi sebebiyle bu yıl düşüşün devam etmesi bekleniyor. Yeni işletim sistemi versiyonunun 2013 ortalarında Kanadalı telekomünikasyon şirketini tekrar yükselişe geçireceği tahmin ediliyor.
Yıl bazında büyüme gösteren tek platform, altıncı nesil iPhone iddialarına rağmen iOS oldu. Pazar payı %60.6'dan %56.3'e gerileyen Android'in, Haziran sonu - Temmuz başında satışa sunulan Samsung'un yeni amiral gemi modeli Galaxy S3 sebebiyle önceki yıl aynı dönemde gerçekleşen satış rakamlarının gerisinde kaldığı düşünülüyor. iOS, %10 artışla satışların %33.2'sini oluşturdu.
Üçüncü çeyrekte nasıl bir pazar payı dağılımının oluşacağını kestirmek zor. Gerek Samsung gerekse HTC'nin büyük operatörlerle birlikte satışa sunduğu ya da yakında sunacağı üst düzey modeller, Android platformunu Amerika'da tekrar %60 sınırına taşıyabilir. Ancak Eylül'de çıkış yapacağı çeşitli kaynaklar aracılığıyla onaylanan iPhone 5'in milyonlarca tüketici tarafından merakla beklendiği biliniyor. Satış rakamlarının düşüşünü engellemek isteyen Apple, yeni akıllı telefonunun satışına bu çeyrekte başlayabilir. Yakında üreticilerin bu çeyreği nasıl tamamlayacaklarını öğreneceğiz.

http://blogs.strategyanalytics.com/WSS/post/2012/07/30/Android-Smartphone-Market-Share-Declines-to-56-Percent-in-United-States-in-Q2-2012.aspx Yorum Yaz
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Peregrino 6 yıl en beğenilen
Apple 10 tane cihaziyla %33 yapmis android yuzlerce telefonuyla %56 yapmis. Apple fanboyu falan degilim ama tebrik etmek gerekiyor.
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THESTER 6 yıl
Android ne arar la bazarda.
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teramit 6 yıl
android kullanıcıları telefonlarını takılma olasada kullanabiliyorlar ama bir üst versiyona güncelleme yapmakta sıkıntı olunca sıkılıyorlar sonra ios u deneyelim diyorlar.bu şekilde androidden ios a her sene belli bir kayma var.Halbuki ios kullanan adam bu tarz sıkıntıları pek yaşamıyor.stabilite ve güncelleme usb ve kart okuyucu desteğinden daha önemli günümüzde.
android tarafında samsungu saymazsak çok iyi yazılım desteği veren firma az.
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SEO-Uzmanı 6 yıl
diğerlerinden bana ne
ben Android kullanıyorum veya Android li alacağım
kısacası diğerlerinin tercihi onları etkiler
onun için bu tarz
MS israil destekli haber servislerinin hazırladığı haberleri
dikkate bile almıyorum ! :)
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Faux Carnival 6 yıl
iOS derken iPad ve iPod'lari da dahil etmislerdir buyuk ihtimalle.
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bcem-tr 6 yıl
hayır dahil değil çünkü akıllı telefon karşılaştırmaları bunlar
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floydrose 6 yıl
Lg Optimus black den 4.0 desteğini çek Htc desire Hd den de çek firmalar bu kafa ile giderse android çok para kaybeder.
Yeni telefon almak istesem tek çarem nexus olurdu sanırım.
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*GameOver* 6 yıl floydrose
floydrose

Lg Optimus black den 4.0 desteğini çek Htc desire Hd den de çek firmalar bu kafa ile giderse android çok para kaybeder.

Yeni telefon almak istesem tek çarem nexus olurdu sanırım.

böyle dandirik şeyler yüzünden dandroidi daha kullanamadan soğudum bundan önce 5800ım vardı
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idris 6 yıl
Yıl bazında büyüme gösteren tek platform, altıncı nesil iPhone iddialarına rağmen iOS oldu. Pazar payı %60.6'dan %56.3'e gerileyen Android'in, Haziran sonu - Temmuz başında satışa sunulan Samsung'un yeni amiral gemi modeli Galaxy S3 sebebiyle önceki yıl aynı dönemde gerçekleşen satış rakamlarının gerisinde kaldığı düşünülüyor. iOS, %10 artışla satışların %33.2'sini oluşturdu.
Bu nasıl bir yorumdur. Galaxy S3 sebebiyle satışlarda geri kalmış demek. Yahu sipariş rekorları kıran ve en çok satılan telefon değilmiydi bu satışları nasıl düşürdü. Ya cümle kurmayı bilmiyorsunuz. Ya anlatım bozukluğunuz var yada hakkaten komiksiniz. :))
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Peregrino 6 yıl en beğenilen
Apple 10 tane cihaziyla %33 yapmis android yuzlerce telefonuyla %56 yapmis. Apple fanboyu falan degilim ama tebrik etmek gerekiyor.
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manyakurt 6 yıl
StereoLove
Adamlarda suç, sen git s3e o kadar donanımı sağlam telefona androidi koy, yok efendim takılma olmuyormuşmuş..

ibretlik yorum.
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fatality1907 6 yıl
epılın oyunları bunlar.
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ShineOnYouCrazyDiamond 6 yıl
Adamlarda suç, sen git s3e o kadar donanımı sağlam telefona androidi koy, yok efendim takılma olmuyormuşmuş.
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