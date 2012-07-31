Android platformunun Amerika'daki pazar payı 2012 ikinci çeyreğinde %56'ya geriledi





Mobil sektörün en önemli pazarlarından biri olan Amerika, yılın ikinci çeyreğinde gerçekleşen akıllı telefon satışlarında belirgin bir düşüş yaşadı. Strategy Analytics tarafından yayınlanan son verilere göre; ülke ekonomisinde yaşanan dalgalanma ve büyük operatörlerin karlarını arttırabilmek için paket yükseltme konusundaki koşulları daha sıkı hale getirmeleri satış rakamlarını olumsuz yönde etkiledi.

13.4 milyon satış ile yine ilk sırada yer alan Google'ın Android işletim sistemini 7.9 milyon satışla Apple iOS ve 1.6 milyon ile RIM'in BlackBerry platformu izledi. Android ekosisteminin üreticileri, %56.3 pay elde ederek Amerika pazarının yarısından fazlasını ellerinde tutmayı başardı. Apple, iPhone serisiyle %33.2'ye ulaştı.

İki rakip için işler yolunda gidiyor, ancak RIM cephesinde çok farklı bir durumla karşılaşıyoruz. Yakın tarihinde ilk defa %7 payın altına düşen BlackBerry, kötü gidişatını sürdürüyor. Platformun kurtarıcısı olması beklenen BB10 sürümünün 2013'e kadar ertelenmesi sebebiyle bu yıl düşüşün devam etmesi bekleniyor. Yeni işletim sistemi versiyonunun 2013 ortalarında Kanadalı telekomünikasyon şirketini tekrar yükselişe geçireceği tahmin ediliyor.

Yıl bazında büyüme gösteren tek platform, altıncı nesil iPhone iddialarına rağmen iOS oldu. Pazar payı %60.6'dan %56.3'e gerileyen Android'in, Haziran sonu - Temmuz başında satışa sunulan Samsung'un yeni amiral gemi modeli Galaxy S3 sebebiyle önceki yıl aynı dönemde gerçekleşen satış rakamlarının gerisinde kaldığı düşünülüyor. iOS, %10 artışla satışların %33.2'sini oluşturdu.

Üçüncü çeyrekte nasıl bir pazar payı dağılımının oluşacağını kestirmek zor. Gerek Samsung gerekse HTC'nin büyük operatörlerle birlikte satışa sunduğu ya da yakında sunacağı üst düzey modeller, Android platformunu Amerika'da tekrar %60 sınırına taşıyabilir. Ancak Eylül'de çıkış yapacağı çeşitli kaynaklar aracılığıyla onaylanan iPhone 5'in milyonlarca tüketici tarafından merakla beklendiği biliniyor. Satış rakamlarının düşüşünü engellemek isteyen Apple, yeni akıllı telefonunun satışına bu çeyrekte başlayabilir. Yakında üreticilerin bu çeyreği nasıl tamamlayacaklarını öğreneceğiz.

http://blogs.strategyanalytics.com/WSS/post/2012/07/30/Android-Smartphone-Market-Share-Declines-to-56-Percent-in-United-States-in-Q2-2012.aspx