Android ve iOS için Cortana yayınlandı

Microsoft, geçtiğimiz yıl Windows Phone'a yönelik olarak yayınladığı sanal asistanı Cortana'yı farklı platformlara taşımaya devam ediyor. Windows 10'un çıkışıyla birlikte masaüstü cihazlara taşınan Cortana, şimdi de Android ve iOS kullanıcılarının beğenisine sunuldu.

Windows 10 ile birlikte kullanıcılarına tüm cihazları birbirine bağlayan ortak bir deneyim sunmak isteyen Microsoft, Cortana'yı Android ve iOS için yayınlayarak bu yolda önemli bir adım attı. Bu sayede Siri ve Google Now gibi rakiplerine karşı önemli bir avantaj elde eden Cortana, Android ve iOS'un yanı sıra Cyanogen OS ile çalışan telefonlarda da kullanılabilecek.

Cortana'nın aylardır test aşamasında olan ve Beta sürecine katılan kullanıcılardan gelen geri dönüşler sayesinde geliştirilen Android ve iOS versiyonlarına, Google Play Store ve App Store üzerinden ulaşmak mümkün, ancak her iki versiyon da şimdilik Türkçe dil desteğine sahip değil.

Cortana'nın Android ve iOS kullanıcılarına sunacağı başlıca özellikler:

Masaüstü ve mobil cihaz arasında senkronizasyon sağlama

Sesli komut ile arama yapma, mesaj gönderme, uygulama başlatma ve daha birçok aksiyon

Aklınıza gelen her şeyi sorabileceğiniz kişisel bir sanal asistan

Telefonunuza gelen bildirimleri masaüstü cihazınızdan görüntüleme ve yanıtlama imkanı