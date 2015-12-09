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Android ve iOS için Cortana yayınlandı

Cortana'nın uzun süredir test aşamasında olan Android ve iOS versiyonları, nihayet yayınlandı. Microsoft'un sanal asistanı, Android ve iOS kullanıcılarına birçok ilgi çekici özellik sunuyor.
3 yıl
10,6b
1
42
Mobil Uygulamalar
Erhan Tan
Haber Editörü
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Android ve iOS için Cortana yayınlandı
 
Microsoft, geçtiğimiz yıl Windows Phone'a yönelik olarak yayınladığı sanal asistanı Cortana'yı farklı platformlara taşımaya devam ediyor. Windows 10'un çıkışıyla birlikte masaüstü cihazlara taşınan Cortana, şimdi de Android ve iOS kullanıcılarının beğenisine sunuldu.
 Windows 10 ile birlikte kullanıcılarına tüm cihazları birbirine bağlayan ortak bir deneyim sunmak isteyen Microsoft, Cortana'yı Android ve iOS için yayınlayarak bu yolda önemli bir adım attı. Bu sayede Siri ve Google Now gibi rakiplerine karşı önemli bir avantaj elde eden Cortana, Android ve iOS'un yanı sıra Cyanogen OS ile çalışan telefonlarda da kullanılabilecek.
 Cortana'nın aylardır test aşamasında olan ve Beta sürecine katılan kullanıcılardan gelen geri dönüşler sayesinde geliştirilen Android ve iOS versiyonlarına, Google Play Store ve App Store üzerinden ulaşmak mümkün, ancak her iki versiyon da şimdilik Türkçe dil desteğine sahip değil.
Cortana'nın Android ve iOS kullanıcılarına sunacağı başlıca özellikler:
  • Masaüstü ve mobil cihaz arasında senkronizasyon sağlama
  • Sesli komut ile arama yapma, mesaj gönderme, uygulama başlatma ve daha birçok aksiyon
  • Aklınıza gelen her şeyi sorabileceğiniz kişisel bir sanal asistan
  • Telefonunuza gelen bildirimleri masaüstü cihazınızdan görüntüleme ve yanıtlama imkanı

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1BilimAdamı 3 yıl en beğenilen
Bizim için tek türkçe desteği olan siri önemli, adamlar 1 yıl önce sessiz sedasız getirdi, gerisini yıllardır türkiyede olan microsoft ve google düşünsün
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kadirirdem 3 yıl
türkçe olana kadar gözümde 3 harften ibaret"ÇÖP"... Bu Konuda Apple'ı Tebrik Ediyorum...
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benhuraxu 3 yıl MAXSTAR
MAXSTAR
Daha uygulama türkiye mağazasında yok, millet hala türkçe dil desteği diyor. Acınacak haldeyiz. Google Maps bile tr mağazasına ne kadar sonra geldi.

Eee intihar mı edelim. Senin gibi ülkesinin küçümseyenler burada yaşamayı hak etmiyor
MAXSTARDaha uygulama türkiye mağazasında yok, millet hala türkçe dil desteği diyor. Acınacak haldeyiz. Google Maps bile tr mağazasına ne kada...
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e-Militarist 3 yıl
Cortana 1.4.0.779 play.google.com/...
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dobrasam 3 yıl
microsoft mobil de başarılı olamadı ve gelecekte olacağı da meçhul 2 yıl önce Windowsphone alırken forumda kızılca kıymet Android in sonu geliyor Apple iPhone bitecek microsoft Windowsphone şöyle olacak böyle olacak diye destanlar yazıyorlardı bakıyorum halen pek bir şey değişmemiş Android aldı yürüdü Apple Türkiye de yerel desteği ni hızlı bir şekilde verdi Windowsphone halen ilk günkü gibi
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kingofnothings 3 yıl
telefonum lumia 1320 wp ve cihazımda bu uygulama yok gelecek mi belli de değil. şaka gibi gerçekten wp...
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SEO-Uzmanı 3 yıl
şoförsüz araçlar ( insansız araçlar ) yani sürücüsüz araçlar yaygınlaşınca bir firma 10 kamyonu için bu sistemi alacak çünkü her ay tekrar tekrar maaş + sigorta + yemek + sosyal haklar adı altında haftanın 1-2 günü tatil veya resmi dini günler bayramlar adı altında iş tedarik süreçlerinde yaşanacak olası aksaklıklar ve en önemlisi şoför yorulur bir yerde en az 3-4 saat uyur buda ticari açıdan ciddi zaman ve para kaybı dahası rekabetin olduğu bir sektörde bu kaçınılmaz bir ticari yatırım faktörü ; eskiden orta halli her ailede ya at yada eşek varken, nasıl arabalar çoğalınca, atlar ve eşekler azalmış ise bu gidişle ilerleyen zaman içinde şoför olsun, işçi olsun ihtiyaç duyulmayan bir şeyin yaşamasına sistem izin vermez ! çünkü kapital sistem böyle çalışır !
1 Yanıt Yanıtla +1
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esmerbuyucu 3 yıl SEO-Uzmanı
Şoförsüz kamyonlara bizim ülkede büyük ihtimal suikast kurulur. Bunu bile yaparlar yani. Aklıma nedense bu geldi.
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Public_Enemy 3 yıl
valla ne bilgisayarda cortana ne telefonda google now hiçbir işime yaramıyor, luzumsuz yazılımlar, kim kullanır neye faydası olur bilmiyorum.
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DarkHellKnightX 3 yıl
yoksulseytan22
Cortana yı Androide getiriyorsunuz madem şu continium özelliğini de getirin. Kimse Windows Phone almak zorunda kalmasın değil mi?

Continuum tek başına çalışan bir uygulama değil. Sistemdeki uygulamaların buna destek vermesi gerekiyor. Bu konuda esas görev Google'a düşüyor.
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yoksulseytan22 3 yıl DarkHellKnightX
DarkHellKnightX
yoksulseytan22
Cortana yı Androide getiriyorsunuz madem şu continium özelliğini de getirin. Kimse Windows Phone almak zorunda kalmasın değil mi?

Continuum tek başına çalışan bir uygulama değil. Sistemdeki uygulamaların buna destek vermesi gerekiyor. Bu konuda esas görev Google'a düşüyor.

Yazar burda ironi yapmıştır
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alemburda34 3 yıl
biride bataryadan ne kadar götürdüğünü söylese ya :D
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There goes your life 3 yıl
Mobil versiyonlarını bilmem ama pc'de bing simülatöründen başka bir şey değil.
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Fatic 3 yıl
Appstore da yok Türkiye mağazasına daha gelmedi mi?
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Mesudum 3 yıl
Ülkede ne kadar potansiyel olduğu belki önemlidir ama asıl önemli olanın ne kadar para ödendiği sanıyorum.
Elma dünyasındaki bir yazılımın diğer alemlerden bilmem kaç kat fazla para kazandırdığını ve bunun ülkem için de geçerli olduğunu okumuştum. Böyleyken yapay zekanın dibine vurulan asistan işinde öncelik beklemek, adam akıllı yazılım satın almayıp kırıp dökmeyi adet edinmişken kendimize öncelik beklemek...
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