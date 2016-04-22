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Android’in en yeni beta sürümü Android N, Xperia Z3 için yayınlandı

Sony ve Google, “Android N Geliştirici Önizlemesi”ni Xperia Z3 kullanıcılarına sunmaya başladı. En yeni beta’yı indirmek ve telefonunuza kurmak için gerekenler bu yazıda.
3 yıl
5,8b
1
19
Cep Telefonları
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Çıktığı günden bu yana Nexus cihazlar ve General Mobile 4G için yayınlanan Android N Geliştirici Önizlemesi, bu cihazların ardından şimdi de Sony’nin 2014 yılı Eylül ayında tanıttığı akıllı telefonu Xperia Z3’e de yüklenebilir oldu.

Son sürümü yükleyen kullanıcılar, yüklemeden sonra yayınlanacak her Android N güncellemesini OTA yoluyla telefonlarına otomatik olarak alabilecek. Bu güncelleme D6603 ve D6653 ürün numaralı Xperia Z3 modellerine yüklenebiliyor.

Android’in en yeni beta sürümü Android N, Xperia Z3 için yayınlandı

Nasıl Yüklenir?

  • Android N’i denemek isteyen kullanıcıların şu adımları izlemesi gerekiyor:
  • Telefonu bilgisayara bağlayın,
  • Xperia Companion uygulamasının en güncel sürümünü yükleyin,
  • Menü’den “Software Repair” adımına tıklayın ve ekrandaki yönergeleri izleyin.
  • Sonrasında yazılım sizden cihazın kablosunuz çıkarmanızı ve telefonu kapatmanızı isteyecek. Bu adımı uyguladıktan sonra ses kısma tuşuna basılı tutarken cihazı bilgisayara yeniden bağlayın.
  • Xperia Companion Android N sürümünü yüklemeye başlayacak ve cihaz sonraki açılışta Android N ile açılacaktır. Tüm bu işlemlerin ardından telefonunuzdaki verilerin silinmiş olacağını özellikle vurgulayalım.

Sony, Software repair adımı üzerinden istenildiği zaman önceki sürüme dönülebileceğini belirtmiş ancak biz elimizde Xperia Z3 bulunmadığı için yüklemeyi veya eski sürüme geri dönmeyi deneyimleyemedik. Bu noktada tüm sorumluluğun sizde olduğunu belirtmek isteriz.

Sony Xperia Companion uygulamasının en yeni sürümünü burada yer alan bağlantıdan bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

https://developer.sony.com/develop/smartphones-and-tablets/android-n-developer-preview/ Yorum Yaz
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fx3169 3 yıl
Merak ettiğim bu haber içeriğinde ya da yorumlarda neden Samsung öven bir cümle yok bu haber boş kalmış.Kime diyorum heyyy?Biraz övünde es yedi eyç alak hadi ya...
Merak ettiğim bu haber içeriğinde ya da yorumlarda neden Samsung öven bir cümle yok bu haber boş kalmış.Kime diyorum heyyy?Biraz övünde es yedi eyç alak hadi ya...
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0MG90 3 yıl en beğenilen
gageracer
Önce 6.0ı yayınlasaydınız be kardeş.Beta verip duruyorsun icraat yok.

Z2 ve Z3 için Marshmallow dağıtımı başladı zaten. 6.0.1 dağıtıldı hatta.
gageracerÖnce 6.0ı yayınlasaydınız be kardeş.Beta verip duruyorsun icraat yok.Z2 ve Z3 için Marshmallow dağıtımı başladı zaten. 6.0.1...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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gageracer 3 yıl
0MG90
gageracerÖnce 6.0ı yayınlasaydınız be kardeş.Beta verip duruyorsun icraat yok.
Z2 ve Z3 için Marshmallow dağıtımı başladı zaten. 6.0.1 dağıtıldı hatta.

support.sonymobile.com/...
Z3 Compact kullanıyorum hala 5 teyim.Yeni servise verdim sürekli kulaklık girişi bozuluyor ses kısılıyor kendi kendine.
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0MG90 3 yıl gageracer
gageracer

0MG90

gageracerÖnce 6.0ı yayınlasaydınız be kardeş.Beta verip duruyorsun icraat yok.
Z2 ve Z3 için Marshmallow dağıtımı başladı zaten. 6.0.1 dağıtıldı hatta.


support.sonymobile.com/...

Z3 Compact kullanıyorum hala 5 teyim.Yeni servise verdim sürekli kulaklık girişi bozuluyor ses kısılıyor kendi kendine.

Güncelleme çıkalı 2 hafta oldu neredeyse. OTA ile gelmediyse ftf var.

xperiablog.net/...
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kadirirdem 3 yıl
sony iş ortaklığına girmiş olabilir yoksa torpil neden geçsin...
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Guest-5E274E432 3 yıl
bkaakco
Bakalım Z2ye gelecek mi 7.0. Z2 ile Z3 donanım olarak çok çok yakın.

gelmez.
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0MG90 3 yıl en beğenilen
gageracer
Önce 6.0ı yayınlasaydınız be kardeş.Beta verip duruyorsun icraat yok.

Z2 ve Z3 için Marshmallow dağıtımı başladı zaten. 6.0.1 dağıtıldı hatta.
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cheem 3 yıl 0MG90
0MG90
gageracer
Önce 6.0ı yayınlasaydınız be kardeş.Beta verip duruyorsun icraat yok.

Z2 ve Z3 için Marshmallow dağıtımı başladı zaten. 6.0.1 dağıtıldı hatta.

Nereden yükledin kardeşim... Anlat hele de bizde yüklenelim 6 yı
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Mr.Legend 3 yıl
Haberde eksiklik var, Yazılımı Onar butonuna tıklamadan önce ALT tuşuna basılı tutmanız gerekli. Yoksa marshmallow kuruyor cihaza
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fx3169 3 yıl
Merak ettiğim bu haber içeriğinde ya da yorumlarda neden Samsung öven bir cümle yok bu haber boş kalmış.Kime diyorum heyyy?Biraz övünde es yedi eyç alak hadi ya...
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gageracer 3 yıl
Önce 6.0'ı yayınlasaydınız be kardeş.Beta verip duruyorsun icraat yok.
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kardinaluzman 3 yıl
Nasıl yani beta süreci sonunda z3 tıpkı nexus gibi saf android sürümü mü kullanıyor olacak yoksa son güncellemeyi sony kendi düzenleyip mi yapacak?
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Fenomenon 3 yıl kardinaluzman
salihercetin06
Nasıl yani beta süreci sonunda z3 tıpkı nexus gibi saf android sürümü mü kullanıyor olacak yoksa son güncellemeyi sony kendi düzenleyip mi yapacak?

Hocam Sony bunu uzun süredir yapıyordu. Geliştirici sürümünü bazı telefonlara veriyordu. Şuan stock Android ama ilerde Sony kendi arayüzünü verecek elbette.
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khytr89 3 yıl
en çok arızalanan model..tamire gidenler de içi açıldığından IP sertifikasını kaybediyor.. ek olarak işlemci testi yapmıştım zamanında ;
youtube.com/...
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KalemKolik 3 yıl
z3c içinde verirler sonuçta aynı anda çıkan amiral gemisi modelleri. z3c sahipleri içinde güzel haber.
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