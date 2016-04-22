Android’in en yeni beta sürümü Android N, Xperia Z3 için yayınlandı

Çıktığı günden bu yana Nexus cihazlar ve General Mobile 4G için yayınlanan Android N Geliştirici Önizlemesi, bu cihazların ardından şimdi de Sony’nin 2014 yılı Eylül ayında tanıttığı akıllı telefonu Xperia Z3’e de yüklenebilir oldu.

Son sürümü yükleyen kullanıcılar, yüklemeden sonra yayınlanacak her Android N güncellemesini OTA yoluyla telefonlarına otomatik olarak alabilecek. Bu güncelleme D6603 ve D6653 ürün numaralı Xperia Z3 modellerine yüklenebiliyor.

Nasıl Yüklenir?

Android N’i denemek isteyen kullanıcıların şu adımları izlemesi gerekiyor:

Telefonu bilgisayara bağlayın,

Xperia Companion uygulamasının en güncel sürümünü yükleyin,

uygulamasının en güncel sürümünü yükleyin, Menü’den “Software Repair” adımına tıklayın ve ekrandaki yönergeleri izleyin.

Sonrasında yazılım sizden cihazın kablosunuz çıkarmanızı ve telefonu kapatmanızı isteyecek. Bu adımı uyguladıktan sonra ses kısma tuşuna basılı tutarken cihazı bilgisayara yeniden bağlayın.

Xperia Companion Android N sürümünü yüklemeye başlayacak ve cihaz sonraki açılışta Android N ile açılacaktır. Tüm bu işlemlerin ardından telefonunuzdaki verilerin silinmiş olacağını özellikle vurgulayalım.

Sony, Software repair adımı üzerinden istenildiği zaman önceki sürüme dönülebileceğini belirtmiş ancak biz elimizde Xperia Z3 bulunmadığı için yüklemeyi veya eski sürüme geri dönmeyi deneyimleyemedik. Bu noktada tüm sorumluluğun sizde olduğunu belirtmek isteriz.

Sony Xperia Companion uygulamasının en yeni sürümünü burada yer alan bağlantıdan bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

https://developer.sony.com/develop/smartphones-and-tablets/android-n-developer-preview/