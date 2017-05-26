Android'in kurucusunun çok gizli telefonuna esrarengiz bir aksesuar geldi

Android kurucularından Andy Rubin, 30 Mayıs tarihinde Essential isimli şirketiyle yeni bir akıllı telefon tanıtacak gibi görünüyor. Rubin geçtiğimiz Mart ayında Mi Mix konseptindeki çerçevesiz akıllı telefonuyla ilgili bir teaser görüntü yayınlayarak tansiyonu yükseltmişti ancak şu an için akıllı telefon veya şirket hakkında çok şey bilinmiyor.

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kendi akıllı telefon şirketinde çalıştığından haberdarız. Deneyimli yönetici Perşembe günü yine Twitter üzerinden bir paylaşım yaparak tüm bu süre boyunca ne yaptıklarını paylaşmaya hazır olduklarını ve insanlardan @Essential isimli Twitter hesabını takip etmelerini istedi. Rubin'in 2015'ten bu yanaçalıştığından haberdarız. Deneyimli yönetici Perşembe günü yine Twitter üzerinden bir paylaşım yaparak tüm bu süre boyuncave insanlardanisimli Twitter hesabını takip etmelerini istedi.

Gizemli şirket Essential da bu duyuruya dikkat çekerek kendi sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı ilk tweetinde "30 Mayıs'ta büyük birşeyin geleceğini" belirtti. Şirket söylentilere göre Samsung, Apple ve Google'ın cihazlarıyla rekabet edebilecek, 5.5 inç çerçevesiz ekrana sahip, Snapdragon 835 ve 4GB RAM'li çok üst düzey bir akıllı telefon çıkaracak.

Essential'ın Twitter hesabı, yeni akıllı telefonu görebileceğimiz başka bir resim de yayınladı ancak tamamen karartılmış durumda. Açıkça anlaşılabilecek tek şey üstte ekstra bir aksesuarın takılı olduğu. Bunun 360 derecelik bir kamera olabileceği söyleniyor. Rubin geçtiğimiz Nisan ayında da bir tweet atarak, 360 derecelik kamera yazılımı üzerinde çalıştığı tahmin edilen bir meslektaşının resmini yayınlamış ve ilk doğru cevabı veren kişinin ürünün imzalı bir versiyonunu kazanacağını söylemişti.

https://twitter.com/essential/status/867842387455877120