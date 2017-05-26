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Android'in kurucusunun çok gizli telefonuna esrarengiz bir aksesuar geldi

Andy Rubin'in Essential isimli şirketiyle çerçevesiz ekrana sahip üst düzey bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı biliniyor. 30 Mayıs'ta tanıtılması beklenen cihaz için yeni bir aksesuar ortaya çıktı.
1 yıl
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Android kurucularından Andy Rubin, 30 Mayıs tarihinde Essential isimli şirketiyle yeni bir akıllı telefon tanıtacak gibi görünüyor. Rubin geçtiğimiz Mart ayında Mi Mix konseptindeki çerçevesiz akıllı telefonuyla ilgili bir teaser görüntü yayınlayarak tansiyonu yükseltmişti ancak şu an için akıllı telefon veya şirket hakkında çok şey bilinmiyor.
Ayrıca Bkz. "HTC U11 ile uyumlu sanal gerçeklik gözlüğü "HTC Link" ortaya çıktı"
Rubin'in 2015'ten bu yana kendi akıllı telefon şirketinde çalıştığından haberdarız. Deneyimli yönetici Perşembe günü yine Twitter üzerinden bir paylaşım yaparak tüm bu süre boyunca ne yaptıklarını paylaşmaya hazır olduklarını ve  insanlardan @Essential isimli Twitter hesabını takip etmelerini istedi.
Gizemli şirket Essential da bu duyuruya dikkat çekerek kendi sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı ilk tweetinde "30 Mayıs'ta büyük birşeyin geleceğini" belirtti. Şirket söylentilere göre Samsung, Apple ve Google'ın cihazlarıyla rekabet edebilecek, 5.5 inç çerçevesiz ekrana sahip, Snapdragon 835 ve 4GB RAM'li çok üst düzey bir akıllı telefon çıkaracak.
Essential'ın Twitter hesabı, yeni akıllı telefonu görebileceğimiz başka bir resim de yayınladı ancak tamamen karartılmış durumda. Açıkça anlaşılabilecek tek şey üstte ekstra bir aksesuarın takılı olduğu. Bunun 360 derecelik bir kamera olabileceği söyleniyor. Rubin geçtiğimiz Nisan ayında da bir tweet atarak, 360 derecelik kamera yazılımı üzerinde çalıştığı tahmin edilen bir meslektaşının resmini yayınlamış ve ilk doğru cevabı veren kişinin ürünün imzalı bir versiyonunu kazanacağını söylemişti.

https://twitter.com/essential/status/867842387455877120 Yorum Yaz
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deniz_sea 1 yıl en beğenilen
Belki anten çekmeyince, ekstra anten takmışlardır. :):):)
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DH Misafiri 1 yıl
gerçekten mükemmel fikir 360 derece sürgülü bir kamera şık bir tasarım yapmışlar
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inifiesta 1 yıl
3. resim, monitörde Ubuntu
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Captain_Ivy 1 yıl
O çıkıntıyla yaşayamaz insanlar
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karakteristik61 1 yıl
Çok iyi fikir. 360 derece sürgülü bir kamera. Ön kamera maliyetini yok edip hemde selfieleri full kalite çekebilme.
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tutankenshta 1 yıl
360 derece gören 4K kamera olmasın 8K nerede kaldı hala 16K ile tek ses yok...
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___Lawyer___ 1 yıl
Genelde bu tarz şeyler fiyasko oluyor ama umarım şöyle malzeme kalitesi harika olan üst düzey donanıma sahip iyi bir pazarlaması olan yani ülkemizde de satılan ve iyi teknik servis veren yeni bir Android markası doğar. Ancak bana bu yazılar Blackberry'nin Androide gelirken ki iddialı tavrı ve sonra yaşattığı hüsranı hatırlattı.
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Silent Guardian 1 yıl ___Lawyer___
___Lawyer___
Genelde bu tarz şeyler fiyasko oluyor ama umarım şöyle malzeme kalitesi harika olan üst düzey donanıma sahip iyi bir pazarlaması olan yani ülkemizde de satılan ve iyi teknik servis veren yeni bir Android markası doğar. Ancak bana bu yazılar Blackberry'nin Androide gelirken ki iddialı tavrı ve sonra yaşattığı hüsranı hatırlattı.

Android telefon alsam Priv alırdım büyük ihtimalle. Çok hoşuma gidiyor o telefon. 9,4 mm kalınlığı var ama idare eder diye düşünüyorum.

3400 mah pil
3 gb ram
2560x1440 ekran
Sd 808 işlemci

Çok güzel telefon bence. Klavyeyi bıraksalardı tutabilirdi ama o zaman da rakiplerinden farkı olamazdı
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huhuq 1 yıl
kamerayla ilgili bir ürün sanırım
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SEO-Uzmanı 1 yıl
bu kadar iri bir aksesuar pek kullanışlı olmayacaktır !
ama insanların akılında yeni aksesuarın ne işe yarayacağı anlamıyla
satılacak değilde ilk geliştirilen prototipi göstermek, oldukça tartışma ve merak uyandıracağı için reklam anlamıyla doğru bir yol ! ama sunulacak ürün bu olmayacak ! olursa zor satar !
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Angel of the Lord 1 yıl SEO-Uzmanı
Kardeş ünlem kullanmayı nerden öğrendin?
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kadirirdem 1 yıl
Esi antenli telefonlar gibi durmuş. :)
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