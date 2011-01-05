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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Android'li HTC Thunderbolt 4G ile ilgili ilk fotoğraflar ve detaylar yayınlandı

8 yıl
13,5b
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4
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Android'li HTC Thunderbolt 4G ile ilgili ilk fotoğraflar ve detaylar yayınlandı
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Verizon Wireless tarafından yarın Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES 2011) lanse edilmesi beklenen HTC Thunderbolt 4G ile ilgili yeni detaylar ve fotoğraflar internete sızdırıldı.

AndroidSpin'in verdiği ilk ipuçlarına göre Thunderbolt, kullanıcılara hızlı internet bağlantısı vadeden 4G (Fourth Generation) şebekesiyle uyumlu çalışabilecek ve 1 GHz saat hızında çalışan işlemciden güç alacak. Android 2.2 ''Froyo'' işletim sistemi ve HTC Sense arayüzüyle birlikte gelen akıllı telefonda 4.3 inç boyutunda WVGA çözünürlüğünde dokunmatik ekrana, DLNA desteğine, anın yakalanması için 8 megapiksel çözünürlüğünde kameraya, görüntülü konuşma için 1.3 megapiksel kameraya, 8 GB dahili flash belleğe ve microSD kart girişine yer verildiği ifade ediliyor. Kapasitenin yetersiz kaldığı durumlarda ise 32 GB'a kadar microSD kartlar yardımınıza koşacak.

HTC Thunderbolt 4G'nin 2 yıllık sözleşme karşılığında 200$'a satılacağı düşünülüyor.

Android'li HTC Thunderbolt 4G ile ilgili ilk fotoğraflar ve detaylar yayınlandı
Tam Boyutta Gör
Android'li HTC Thunderbolt 4G ile ilgili ilk fotoğraflar ve detaylar yayınlandı
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DH Misafiri 8 yıl
piyasada çeşitli ekran teknolojileri olsada en iyisi iphonenin retina ekranı bence.
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OverClocK1ng 8 yıl
Ya şu telefon Optimus 2X gibi olsun, ekranı da parlak olsun başka bir şey istemem. Desire HD de iyiydi ama ekranını beğenmedim. Tüm araştırmalarımda ekran güneş altında çok sönük kalıyor. LG'nin bugün açıklanan telefonu ne güzel 700nit parlaklık veriyor. Ama Desire HD nin tek eksiği o değil tabi. Ne kadar SLCD olsa da Galaxy S ile yan yana konulmuş fotolarına baktığımda hayal kırıklığı yaşadım. Bu arada iPhone4 ün ekranı da Galaxy den iyi. Şu Meizu M9 gelse de görsek. Çin de Meizu için çok büyük satınalma kuyrukları oluşmuş. Demek ki baya iyi. Allah vere de Tegralı falan bir şey olsa...
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savinelli 8 yıl
htc nin standart özellikleri iyi tuttu. farklı isimlerde farklı operatörlerle aynı kasayı salıyo salıyo duruyo piyasaya :)
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Sucuklu Pizza 8 yıl
mesajım bulunsun, rezerve
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