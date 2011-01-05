Android'li HTC Thunderbolt 4G ile ilgili ilk fotoğraflar ve detaylar yayınlandı

Verizon Wireless tarafından yarın Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES 2011) lanse edilmesi beklenen HTC Thunderbolt 4G ile ilgili yeni detaylar ve fotoğraflar internete sızdırıldı.

AndroidSpin'in verdiği ilk ipuçlarına göre Thunderbolt, kullanıcılara hızlı internet bağlantısı vadeden 4G (Fourth Generation) şebekesiyle uyumlu çalışabilecek ve 1 GHz saat hızında çalışan işlemciden güç alacak. Android 2.2 ''Froyo'' işletim sistemi ve HTC Sense arayüzüyle birlikte gelen akıllı telefonda 4.3 inç boyutunda WVGA çözünürlüğünde dokunmatik ekrana, DLNA desteğine, anın yakalanması için 8 megapiksel çözünürlüğünde kameraya, görüntülü konuşma için 1.3 megapiksel kameraya, 8 GB dahili flash belleğe ve microSD kart girişine yer verildiği ifade ediliyor. Kapasitenin yetersiz kaldığı durumlarda ise 32 GB'a kadar microSD kartlar yardımınıza koşacak.

HTC Thunderbolt 4G'nin 2 yıllık sözleşme karşılığında 200$'a satılacağı düşünülüyor.